Niemal 80 proc. firm chce utrzymać zatrudnienie, 6 proc. - zwalniać

Sytuacja przychodowa i popytowa polskich przedsiębiorstw jest coraz stabilniejsza. Liczba nowych zamówień nadal rośnie: tak deklaruje 1/5 przebadanych firm (21 proc.), w podobnej skali powiększa się także wartość sprzedaży (22 proc.).

W obu przypadkach to wzrost o 2 pp. w stosunku do V fali badania przeprowadzonej pod koniec maja.

Za poprawą koniunktury w firmach i przy wykorzystaniu mechanizmów wsparcia płynności, jak tarcze antykryzysowe, poszła poprawa sytuacji finansowej. 60 proc. firm deklaruje zapasy gotówki na ponad 3 miesiące, a tylko 5 proc. nie ma żadnych rezerw finansowych. W połowie kwietnia było to odpowiedni 39 proc. i 11 proc.

Jak zauważa Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, wyniki badania są bardzo spójne z innymi wskaźnikami gospodarczymi wskazującymi, że dołek recesji w Polsce był w kwietniu.

- Od 3. kwartału wchodzimy w nowy etap ekspansji gospodarczej z oczekiwanym wzrostem PKB około 5 proc. w stosunku do 2. kwartału. Do gospodarki trafiło z tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej PFR w 100 dni w 2. kwartale ponad 100 mld zł, czyli 5 proc. PKB. Te środki skutecznie ustabilizowały sytuację finansową przedsiębiorstw oraz rynek pracy, o czym świadczy rekordowy wzrost (do 60 proc.) liczby firm posiadających bufor finansowy na ponad 3 miesiące - pomimo recesji - oraz trend wzrostu firm planujących wzrost zatrudnienia i płac - wyjaśnia szef PFR.

Zdaniem 48 proc. pracowników polskich firm kondycja finansowa ich pracodawcy nie uległa zmianie w porównaniu do lutego 2020 r. 10 proc. pracowników deklaruje nawet poprawę, a 36 proc. pracowników zaobserwowało pogorszenie sytuacji przedsiębiorstwa. W opinii pracowników najtrudniej jest w handlu i usługach.

Więcej planowanych zatrudnień niż zwolnień

Aż 79 proc. przebadanych firm planuje utrzymanie obecnego zatrudnienia, co stanowi poprawę o 1 pp. w stosunku do poprzedniej fali badania przeprowadzonej pod koniec maja 2020 r. Liczba przedsiębiorstw deklarujących potrzebę przeprowadzenia zwolnień nieznacznie wzrosła - do 6 proc. (o 1 pp.).

Stabilizację widać także w płacach. Po raz pierwszy od początku pandemii więcej firm planuje podwyżki (14 proc.) niż obniżenie wynagrodzeń (12 proc.). To znaczna poprawa, jeśli przypomnimy sobie sytuację z końca marca, kiedy ta relacja wynosiła odpowiednio 3 proc. do 50 proc. - mówi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Stabilną sytuację kadrową potwierdzają badania pośród pracowników: aż 83 proc. respondentów stwierdziła, że w ich zakładzie pracy w ogóle nie doszło do zwolnień. Tylko 5 proc. ankietowanych było świadkami licznych zwolnień, a 6 proc. - nielicznych.

Czytaj też: Wypłacono świadczenia postojowe za ponad 4 mld zł

Ponad połowa (52 proc.) przebadanych pracowników otrzymuje takie samo wynagrodzenie jak przed pandemią, a spośród 31 proc. tych, którzy zadeklarowali zmniejszenie pensji, 79 proc. miało także obniżony wymiar czasu pracy. Redukcja wynagrodzeń dotknęła najsilniej osoby w wieku 40-49 lat (37 proc.); zmniejszony wymiar czasu pracy wskazywali zaś częściej pracownicy sektora produkcji (37 proc.) oraz osoby młode (43 proc.).

Blisko 1/3 przebadanych przedsiębiorstw (30 proc.) uważa, że koronawirus stanowi długookresowe wyzwanie, z którym będziemy musieli się mierzyć latami. Tylko co piąta firma spodziewa się, że pandemia potrwa najwyżej do końca 2020 roku. W pierwszych badaniach PIE po wybuchu pandemii 42 proc. badanych twierdziło, że sytuacja unormuje się do wakacji.

Trudności w regulowaniu własnych zobowiązań

Blisko co piąte (18 proc.) przebadane przedsiębiorstwo deklaruje trudności z regulowaniem własnych zobowiązań wobec kontrahentów. Najczęściej są to małe firmy (27 proc.); najrzadziej na nie wskazują właściciele dużych firm (8 proc.).

Czytaj też: Szacowana stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 6,1 proc.

W porównaniu do poprzedniej fali badania z początku maja nieznacznie zmalał odsetek firm doświadczających trudności (-7 pp.). Rzadziej niż w połowie maja na trudności w spłacie zobowiązań wskazują firmy mikro (-10 pp.), średnie (-11 pp.) i duże (-14 pp.).