Niemal 35 000 pracowników podjęło próbę rzucenia palenia papierosów

Mija rok odkąd Pracodawcy RP rozpoczęli akcję "Nie palę, bo...". W tym czasie wzięło w niej udział ponad 140 firm, w tym niemal 35 000 pracowników.

Akcję kierowano do pracodawców oraz pracowników na terenie całej Polski. (Fot. Pixabay)

Projekt „Nie palę, bo…” był realizowany przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, od grudnia 2019 roku.

Akcję kierowano do pracodawców oraz pracowników na terenie całej Polski.

W sumie w programie uczestniczyło ponad 140 firm, w tym niemal 35 000 pracowników.

Jak wynika z wyliczeń przeprowadzonych podczas akcji, pracownicy robiący sobie przerwy „na papierosa” tracą w ten sposób około 20 dni roboczych w roku. Palenie w miejscu pracy to nie tylko szkodzenie zdrowiu palacza, ale także jego otoczeniu oraz obniżenie efektywności pracy, przekładające się na wymierne straty ekonomiczne dla przedsiębiorstwa.

Program w liczbach

- „Nie palę, bo...” to szereg działań i akcji informacyjno-edukacyjnych zwiększających świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą palenie. Realizowane inicjatywy stworzyły społeczność pracodawców i pracowników, która wzajemnie motywuje się do działania i w efekcie – do niepalenia - podkreśla Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

W programie, który rozpoczął się w grudniu ubiegłego roku, uczestniczyło ponad 140 firm, w tym niemal 35 000 pracowników. W mediach społecznościowych zebrano grupę ponad 5500 odbiorców. Stworzonych zostało ponad 500 publikacji, 48 newsletterów, 15 filmów oraz 3 webinary.

Jednym z ważniejszych działań w projekcie "Nie palę, bo..." było przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji Roadshow. Do gabinetu konsultacyjno-profilaktycznego zaproszono pracowników 27 firm z całej Polski. Mogli zbadać stan zdrowia np. wykonując spirometrię oraz uzyskać informacje i porady na temat palenia i walki z nałogiem. Wśród diagnostów znaleźli się specjaliści Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Uczestnicy mogli skorzystać także z Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym działającej przy tym Instytucie.

(Fot. Shutterstock)

W ramach programu odbyła się druga edycja konkursu „Firma wolna od tytoniu”. W kategorii „Przedsiębiorstwo, firma, zakład pracy najbardziej angażująca i wspierająca swoich pracowników do walki z nałogiem” wygrała firma: SFD - sklep internetowy oferujący suplementy diety w Polsce. Zwycięzca w kategorii „Najbardziej skuteczne przedsiębiorstwo, firma, zakład pracy” to Concentrix CVG International - firma outsourcingowa, zapewniająca wsparcie techniczne dla ogólnoświatowych marek. Ostatnia kategoria to „Najbardziej nowatorskie i kreatywne praktyki w zakresie ograniczenia problemu używania wyrobów tytoniowych”, której laureatem jest firma IMC Engineering Poland - producent skomplikowanych, zaawansowanych technologicznie konstrukcji stalowych – głównie dla przemysłu dźwigowego i kolejowego. Pracodawcy walczą z nałogami Wyróżnione w programie firmy nie są jedynymi, które starają się pomóc swoim pracownikom w pokonaniu tytoniowego nałogu. W ten sposób chcą zadbać o ich zdrowie, ale też zmniejszyć straty, jakie generuje wychodzenie na dymka. Kilka lat temu pisaliśmy o firmie Promotech z Białegostoku. Pracownicy, którzy zadeklarowali, że całkowicie zerwą z nałogiem, dostali specjalny dodatek (w 2018 roku za całkowite rzucenie palenia było to co miesiąc 100 zł. Palący pracownicy, którzy zdecydują się powstrzymywać od palenia w pracy po 20 zł. Ci, którzy w ogóle nie zamierzają rozstawać się z nałogiem, nie dostają nic). Firma Komputronik postanowiła sfinansować swoim pracownikom terapię pomagającą zwalczyć nałóg i rozpocząć zdrowy tryb życia. Na wdrożenie programu antynikotynowego we współpracy z Kliniką Rzucania Palenia Allena Carra zdecydowała się firma Alstom Power. Skuteczność projektu wyniosła 78 proc. Z 88 uczestników zaledwie 6 osób wróciło do palenia przed upływem 3 miesięcy.

