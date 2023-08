Niektóre zawody obronią się przed sztuczną inteligencją. Jest jednak inne zagrożenie

Według raportu „People at Work 2023: A Global Workforce View” 22,22 proc. polskich pracowników nie wykazuje obaw wobec postępu technologicznego, uznając swoją branżę za odporną. Ekonomiści nie są tego jednak tak pewni, za to widzą potrzebę wprowadzenia regulacji prawnych.

Niemal połowa z badanych (49,03 proc.) uważa, że sektor IT jest najsilniej oporny na wyzwania przyszłości. Przeciwnie uważa 12,27 proc. osób w wieku 45-54 lat w Polsce – nie są oni przekonani, że istnieje zawód, który okaże się odporny na nadejście przyszłych zmian. Dodatkowo, aż 22,27 proc. ankietowanych podejmuje próby zmiany pracy z powodu braku perspektyw w obecnym zawodzie. Najczęściej takie starania podejmują osoby, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową, czyli w przedziale wiekowym 18-24 lata (25,72 proc.).

– Pracownicy z najdłuższym doświadczeniem na rynku pracy nie obawiają się tak bardzo konkurencji ze strony technologii, ponieważ w ciągu ich lat pracy wielokrotnie byli już świadkami rewolucji, które miały pozbawić ich zajęcia. Tak się jednak nie stało, więc z większym dystansem odbierają oni wszelkie doniesienia o innowacjach, mających zrewolucjonizować rynek pracy. Mają też świadomość, że każda technologia potrzebuje, przynajmniej na początkowych etapach wdrożenia, nadzoru człowieka, a to sprawia, że perspektywa ewentualnego zastąpienia ludzi znacznie się oddala – mówi dyrektorka HR w firmie ADP Polska Anna Barbachowska.

Które zawody będą miały przyszłość? Bezpieczne mogą okazać się zawody wymagające cech typowo ludzkich

W jakich dziedzinach w Polsce widzi się odporność na rosnący rozwój technologii? Blisko połowa ankietowanych (49,03 proc.) wskazuje na branżę IT. Co istotne, aż 76,88 proc. pracowników tego sektora oraz 53,85 proc. związanych z mediami i informacją podziela takie przekonanie. Inne dziedziny uważane za bezpieczne w opinii polskich pracowników to zawody związane z profesjonalnymi usługami (29,79 proc.) oraz dziedzina finansów i nieruchomości (25,35 proc.). Natomiast zawody uważane za najmniej odporne na przyszłe wyzwania to te związane z sektorem publicznym (9,13 proc.) oraz dziedzina hotelarstwa (8,76 proc.).

Z raportu opublikowanego przez Goldman Sachs w marcu 2023 r. wynika, że sztuczna będzie w stanie wykonywać jedną czwartą obecnie realizowanej przez ludzi pracy.

Mimo to eksperci wskazują na konkretne obszary, w których sztuczna inteligencja w obecnym stadium rozwoju nie jest w stanie zastąpić ludzi. Dotyczy to szczególnie zawodów, gdzie istotną rolę odgrywają cechy typowo ludzkie, takie jak inteligencja emocjonalna czy kreatywne myślenie. Skoncentrowanie się na specjalizacji w dziedzinach wymagających tych cech może zmniejszyć ryzyko utraty pracy z powodu automatyzacji w przyszłości.

Drugą kategorię stanowią zawody, które opierają się na zdolności do budowania głębokich relacji międzyludzkich. Przykłady to pielęgniarki, konsultanci biznesowi czy dziennikarze śledczy.

Trzecia grupa to zawody, które wymagają zręczności, mobilności i umiejętności rozwiązywania problemów w niestandardowych warunkach.

– Ostatnie niepewne lata spotęgowały w polskich pracownikach strach o ich przyszłość i finanse. Żyjemy w specyficznych czasach, które skumulowały nasze obawy dotyczące m.in. dalszych podwyżek cen, bezpieczeństwa, z drugiej natomiast utracenia posad wskutek rozwoju sztucznej inteligencji. Trzeba jednak pamiętać, że o ile faktem jest, iż technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję rozwiną się, to ich prawdziwa wartość zyska na znaczeniu dopiero w połączeniu z czynnikiem ludzkim, gdy staną się narzędziem w rękach specjalistów – mówi Anna Barbachowska.

Nie wszyscy podzielają optymizm. Ekonomiści wskazują, że konieczne są regulacje prawne

Joseph Stiglitz, ekonomista i laureat Nagrody Nobla z ekonomii w 2001 r., w wywiadzie dla magazynu "Scientific American" wyraził obawy dotyczące braku regulacji w rozwoju sztucznej inteligencji.

Ekonomista analizował także wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na rynek pracy. Jego prognoza opiera się na przekonaniu, że technologia ta stopniowo zastąpi rutynowe zadania pracowników umysłowych, podobnie jak maszyny zastąpiły kiedyś pracę fizyczną robotników. Stiglitz wskazuje, że pracownicy prawdopodobnie znajdą sposoby na wykorzystanie tej technologii w celu zwiększenia produktywności.

Stiglitz kwestionuje również przekonanie, że AI tworzy nowe miejsca pracy. Jego zdaniem, choć nowe stanowiska się pojawią, większe jest prawdopodobieństwo likwidacji miejsc pracy. Rosnąca popularność sztucznej inteligencji może zmienić dynamikę rynku pracy, kładąc większy nacisk na umiejętności lingwistyczne niż tradycyjne umiejętności matematyczne.

To, co najbardziej martwi Stiglitza, to potencjał sztucznej inteligencji do pogłębiania różnic ekonomicznych. W obecnym systemie pracownicy często mają ograniczone możliwości negocjacji warunków pracy, a sztuczna inteligencja może wzmocnić pozycję pracodawców, co zwiększy nierówności społeczne. Jak podkreśla, wprowadzenie odpowiednich regulacji jest konieczne, aby zachować równowagę i minimalizować negatywne skutki dla pracowników.

