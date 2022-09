Nieco ponad połowa Polaków pozytywnie patrzy na Ukraińcow. Ale dlaczego nie więcej?

KDS

• 15 wrz 2022 15:37





Ponad połowa badanych Polaków jest pozytywnie nastawiona do obecności Ukraińców na polskim rynku pracy, ale aż 30 proc. nie ma na ten temat zdania. Ponad 400 tys. uchodźców z Ukrainy podjęło w Polsce legalną pracę (fot. Unsplash/ Sebastiano Piazzi)

REKLAMA

68,3 proc. ankietowanych uważa, że wojna w Ukrainie wpłynęła na polski rynek pracy.

50,5 proc. badanych jest pozytywnie nastawionych do pracowników pochodzenia ukraińskiego.

34,6 proc. raczej lub zdecydowanie nie zgadza się ze stwierdzeniem, że napływ pracowników z Ukrainy negatywnie odbija się na sytuacji polskich pracowników.

SW Research na zlecenie firmy Job Impulse zapytał Polaków, jak oceniają wpływ ostatnich wydarzeń na rynek pracy. Badani w pierwszej kolejności zwrócili uwagę na pojawienie się uchodźców z Ukrainy, którzy poszukują pracy w naszym kraju.

Stosunek Polaków do osób z Ukrainy jest niejednoznaczny. Z jednej strony 34,6 proc. nie uważa, aby napływ pracowników narodowości ukraińskiej negatywnie wpływał na polski rynek pacy, ale aż 30,3 proc. nie ma na ten temat zdania. Jednocześnie 50,5 proc. badanych jest pozytywnie nastawionych do pracowników pochodzenia ukraińskiego.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

O stabilność zatrudnienia w Polsce w związku z wydarzeniami w Ukrainie martwi się ok. 1/3 ankietowanych, tyle samo osób nie ma zdania na ten temat lub nie widzi zagrożenia.

Czytaj więcej: Tyle zarabiają w Polsce najlepsi z najlepszych. Kwoty robią wrażenie

- To dla nas bardzo dobra informacja, że ponad połowa badanych pozytywnie podchodzi do pracowników z Ukrainy. Natomiast nie da się też nie zauważyć, że ok. 1/3 ankietowanych nie ma zdania na temat tego, jak wojna w Ukrainie wpłynęła na stabilność zatrudnienia w Polsce, ani jak cenni są imigranci z Ukrainy, ponieważ po prostu brakuje pracowników. Te odpowiedzi wskazują na to, że wiedza na temat tego, jak obecnie wygląda sytuacja na rynku pracy oraz z jakimi wyzwaniami mierzą się pracodawcy nie jest powszechna – mówi prezes Job Impulse Łukasz Koszczoł.

Tylu ukraińskich uchodźców pracuje w Polsce

Najnowsze dane na temat zatrudnienia uchodźców podał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pełnomocnik rządu ds. uchodźców z Ukrainy Paweł Szefernaker.

Podał, że obecnie w Polsce przebywa ok. 1,3 mln uchodźców wojennych z Ukrainy. Od czasu wybuchu wojny polską granicę przekroczyło ponad 6,2 mln uchodźców, ale ponad 4,5 mln zdecydowało się na powrót do kraju.

- W ciągu trwającej ponad pół roku wojny w Ukrainie z 600 tys. uchodźców w wieku produkcyjnym zapisanych w polskiej bazie PESEL ponad 400 tys. podjęło w Polsce legalnie pracę - wyliczał wiceminister. Podkreślał, że te "osoby płacą podatki, odprowadzają składki, pracują na siłę, polskiej gospodarki, na sukces polskiej gospodarki". W jego ocenie za rzadko się o tym mówi, a warto to pokazywać, ponieważ, jak zaznaczył wiceszef MSWiA "w żadnej innej migracji na świecie nie było tak dużej grupy osób procentowo i w liczbach bezwzględnych, która by z dnia na dzień podjęła pracę i rynek pracy wchłonąłby tak duża grupę osób. - To ważny aspekt także pokazujący, że te osoby się w Polsce adaptują i chcą normalnie żyć - ocenił Szefernaker. Wojna, inflacja i pandemia namieszały na rynku pracy Nie tylko wojna w Ukrainie, ale również inne wydarzenia ostatnich miesięcy takie, jak wzrost cen, rat kredytów oraz inflacja wpłynęły na codzienne życie Polaków. Aż 40,5 proc. ankietowanych deklaruje, iż obecna sytuacja sprawia, że będą szukać dodatkowego źródła dochodu. 32,5 proc. nie planuje podejmować jeszcze żadnych decyzji, będzie czekać co się wydarzy, zaś tylko 27 proc. nie planuje szukać dodatkowej pracy. - Sytuacja, z którą obecnie mamy do czynienia może zmusić wielu mieszkańców naszego kraju do szukania dodatkowych zleceń czy prac dorywczych – dodaje Łukasz Koszczoł. Również z raportu SeniorApp wynika, że liczba osób zainteresowanych dorabianiem do pensji rośnie lawinowo. Od stycznia do czerwca 2022 liczba osób zainteresowanych dodatkową pracą zwiększyła się o 165 proc. Wśród zajęć cieszących się największym zainteresowaniem i usług najczęściej zamawianych przez Polaków znajdują się m.in. sprzątanie mieszkań, mycie okien, prace porządkowe na cmentarzu, złota rączka, pogotowie komputerowe. - Niestety wiele osób - bez względu na to, czy ich zarobki zmniejszyły się, czy zwiększyły - ma ten sam problem. Są nim szalejące ceny i rosnące koszty życia, których nie można pokryć z otrzymywanego wynagrodzenia. Nawet, jeśli wynagrodzenia szły w górę, to ich wzrost nie nadążył za inflacją. Sporo firm chciałoby płacić pracownikom więcej, jednak koszty prowadzenia biznesu i zatrudniania również są wyższe niż jeszcze rok temu i wielu przedsiębiorców po prostu nie stać na podwyżki wynagrodzeń adekwatne do inflacji - mówi prezes Grupy Progres Cezary Maciołek. Zobacz nasze najnowsze 1x1! Odpowiada Krzysztof Inglot, założyciel i prezes Personnel Service….

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU