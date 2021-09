Nie zmieniają pracy, bo się boją. Groźne zjawisko narasta

W związku z pandemią prawie połowa pracujących kobiet odczuła zmiany warunków pracy, 60 proc. pracujących matek doświadczyło trudności w godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych, a 41 proc. kobiet czuje się przeciążonych nową sytuacją – wynika z raportu Future Collars "Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji".

Future Collars opublikował raport "Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji", w którym badaczki z DELab Uniwersytetu Warszawskiego przeanalizowały kondycję psychiczną, fizyczną i zawodową Polek w obliczu transformacji cyfrowej i pandemii COVID-19. Okazuje się, że w ostatnich kilkunastu miesiącach 45 proc. pracujących zawodowo Polek odczuło zmianę warunków pracy, w 35 proc. było to obniżenie pensji czasowo lub na stałe, niemal 10 proc. ankietowanych straciło pracę, ale też blisko 10 proc. podjęło decyzję o zmianie zawodowej.

Zamknięcie szkół miało wpływ na kondycję psychiczną matek. Aż 5 proc. zatrudnionych mam zrezygnowało z pracy, żeby opiekować się dziećmi. Kobiety wybierały między wycofaniem się z pracy, zasiłkiem opiekuńczym i spowolnieniem rozwoju zawodowego lub tytanicznym wysiłkiem, by pogodzić wszystkie role.

Również raport Hays Poland „Kobiety na rynku pracy 2021” potwierdza, że to właśnie pracujące mamy z większą częstotliwością korzystały z zasiłków wypłacanych w okresie zamknięcia placówek opiekuńczych i edukacyjnych. Jak zauważają eksperci Hays, można zatem pokusić się o tezę, że pandemia wzmocniła tradycyjny podział obowiązków i przyczyniła się do ograniczenia niektórym kobietom szansy na osiąganie sukcesów na polu zawodowym. Panie niejednokrotnie znajdowały się w sytuacji – trwającej przez kilka miesięcy – gdy jednocześnie musiały być w pełni dyspozycyjne zarówno dla swoich przebywających w domu dzieci, jak i dla pracodawcy.

– Dla wielu pracujących mam pandemia jest czasem przemęczenia i nieustannego działania pod presją, co zmniejsza satysfakcję z pracy oraz może wpływać na efektywność. Mniej sukcesów zawodowych to z kolei wolniejsze tempo rozwoju i ograniczone szanse na otrzymanie awansu. Im dłużej trwa pandemia, tym większe prawdopodobieństwo dalszego pogłębiania się różnic w szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Bardzo optymistyczną przesłanką jest zatem stopniowe odmrażanie gospodarki oraz powrót dzieci do szkół – podkreśla Aleksandra Tyszkiewicz, dyrektor w Hays Poland.

Polki kryzys przetrwały przede wszystkim dzięki swojej determinacji i sile oraz przy wsparciu bliskich. Jak pokazał raport, najmniej skuteczna okazała się pomoc państwa.

– Niepokojące jest to, że podczas pandemii nierówności, które pojawiały się jeszcze przed pandemią, takie jak niższe wynagrodzenie, konieczność łączenia pracy zawodowej i roli opiekuńczej czy mniejsze możliwości na awans, nasilają się, co dodatkowo negatywnie wpływa na aktywność zawodową kobiet, ich możliwości rozwoju i aspiracje zawodowe. Dodatkowo cały czas mierzymy się z sytuacją, gdzie mimo tego, że kobiety stanowią większość absolwentów uczelni wyższych, wciąż są mniejszością na kierunkach związanych z technologią i IT oraz stanowią także mniejszość pracowników w tychże obszarach. A przecież to umiejętności cyfrowe, informatyczne i programowania najczęściej określane są jako kompetencje przyszłości – mówi Elżbieta Solińska, chief operations officer w Santander Bank Polska.

Strach i niska samoocena

Ciekawe jest to, że mimo niezadowolenia ze swojej obecnej pracy (21 proc. respondentek raportu Future Collars) tylko 5 proc. z nich aktywnie dąży do zmiany zawodowej, a 7 proc. nie widzi realnych szans na zmianę w najbliższym czasie. Motywacją do zmiany pracy wśród ankietowanych kobiet jest wyższa pensja, lepsze warunki pracy i bliskość od miejsca zamieszkania; rozwój zawodowy i osobisty zeszły na dalszy plan.

Rozwój zawodowy i zmianę ścieżki kariery hamują niska samoocena (23 proc.) i strach przed zmianą (29 proc.).

– Nie wystarczy sama świadomość, że odporność na stres, otwartość na zmiany i kompetencje cyfrowe mogą poprawić sytuację kobiet na rynku pracy. Niezbędne są długofalowe działania na poziomie instytucjonalnym: wsparcie państwa w zakresie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, działania pracodawców na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet po przerwie spowodowanej np. urodzeniem dziecka, bardziej sprawiedliwy podział obowiązków w gospodarstwie domowym. Uczenie się nowych rzeczy wymaga czasu i poświęcenia, podjęcia ryzyka. To się jednak opłaci i samym kobietom, i naszej gospodarce – mówi Magdalena Nowicka, wiceprezes Banku BNP Paribas.

– W Banku BNP Paribas nieustannie podejmujemy działania na rzecz wzmacniania roli kobiet w organizacji, m.in. poprzez inicjatywę „Kobiety zmieniające BNP Paribas” i autorski program „Women UP” czy promowanie partnerskiego modelu rodziny, współpracując z Fundacją Share the Care. Pozytywny wpływ takich projektów obserwujemy zarówno na samą organizację, jak i jej otoczenie – dodaje.

Rozwój zawodowy i zmianę ścieżki kariery hamują niska samoocena i strach przed zmianą (Fot. Shutterstock)

Czas na nowe kompetencje

Kluczem do sukcesu są nowe kompetencje – tak uważa 33 proc. ankietowanych. Ciekawe jest to, że najwięcej czasu na regularną naukę poświęcają kobiety z przedziału wiekowego 56-65 lat (13 proc.), a w grupie pań w wieku 25-35 jest to tylko 5,5 proc. badanych.

Najchętniej kobiety uczą się w domu, często z dostępnych w sieci źródeł, ceniąc sobie elastyczność takich rozwiązań. Świetnym przykładem zdobywania wiedzy online jest branża IT – ponad połowa kobiet obecnie zatrudnionych w tym obszarze nie ma wykształcenia kierunkowego, a nowe umiejętności zdobyły na kursach i szkoleniach lub samodzielnie.

Jak przekonują Beata Jarosz i Joanna Pruszyńska-Witkowska, inicjatorki kampanii Woman Update oraz współzałożycielki Future Collars, strach przed zmianą zawodową jest zrozumiały. Trudno jest wyjść ze swojej strefy komfortu i zaryzykować, kiedy przez rynek pracy przetacza się rewolucja. Ale to jest właśnie ten moment, by na tej rewolucji skorzystać.

– Jest branża, do której wejście zagwarantuje bezpieczeństwo, satysfakcję i stabilne zarobki – to branża IT. Obserwujemy największy od lat niedobór talentów, mamy do czynienia z największym od II wojny światowej transferem kompetencji. Wszyscy, ale szczególnie kobiety, muszą sobie uświadomić, że po pierwsze umiejętności cyfrowe są niezbędne na dzisiejszym rynku pracy, a po drugie – nie będzie lepszej okazji do znalezienia swojego miejsca w coraz szybciej cyfryzującej się rzeczywistości. Jesteśmy przekonane, że przebranżowienie i wejście do świata IT jest możliwe właściwie w każdym wieku i w każdej sytuacji – mówią inicjatorki kampanii Woman Update.

Przykładem kobiety, która zdecydowała się na pracę w IT, jest Marta Remin. Od 13 lat pracuje na stanowisku tools development capability managera z cloud infrastructure services w Capgemini. Jej ścieżka kariery była bardzo zróżnicowana i zmieniała się dynamicznie. Z wykształcenia jest nauczycielką języka angielskiego, jednak po krótkiej przygodzie z systemem edukacji postanowiła odważnie zmienić branżę i wejść w taką, która wówczas (2007) wydawała się być bardzo perspektywiczna i rozwojowa. Dziś twierdzi, że była to jedna z lepszych decyzji, jakie podjęła w swoim życiu.

– Moim największym sukcesem zawodowym jest fakt, iż mimo braku wykształcenia technicznego (przynajmniej na obecną chwilę) zarządzam zespołem programistów i dzięki codziennie realizowanym zadaniom przyczyniam się zarówno do rozwoju firmy, jak i moich pracowników. Swoją karierę w organizacji zaczęłam od stanowiska recepcjonistki w jednym z katowickich biur. Następnie przeszłam kilka ról związanych z pracą na tzw. service desk. W 2011 objęłam rolę Project Analyst, a następnie Project Lead, aż znalazłam się na obecnym stanowisku – komentuje Marta Remin.

Niestety wiele kobiet wciąż napotyka spore trudności w swojej drodze do kariery IT. 39 proc. ankietowanych badania firmy No Fluff Jobs z 2021 r. wskazało, że mają problem ze znalezieniem właściwej oferty pracy. 34 proc. z kolei twierdzi, że nie wie od czego zacząć. Po drodze pojawiają się także takie problemy, jak niezdecydowanie co do wyboru specjalizacji (28 proc.), strach przed zmianą pracy (24 proc.) czy koszty nauki programowania (23 proc.).

Kobiety wobec cyfrowych zmian

Chociaż z roku na rok coraz więcej osób w Polsce w coraz bardziej zaawansowany sposób korzysta z internetu, świadomość, jaki wpływ na gospodarkę i rynek pracy ma cyfryzacja, jest niska. Jesteśmy technosceptykami, a 14 proc. Polaków odrzuca technologię w ogóle. To m.in. efekt postrzegania rozwoju technologicznego, jako zagrożeń dla pracy człowieka.

Poczucie zagrożenia technologią nie powoduje, że Polki obawiają się bezpośrednich zmian związanych ze swoim stanowiskiem pracy – 48 proc. z nas uważa, że za 10 lat będzie nadal pracować w swoim zawodzie, a zakres obowiązków się nie zmieni. Tymczasem specjaliści alarmują, że w Polsce 56 proc. stanowisk pracy jest zagrożonych automatyzacją.

Natomiast według World Economic Forum do 2025 roku zniknie 85 milionów miejsc pracy. Miejsce człowieka na rynku pracy nie zostanie całkowicie zastąpione przez roboty. Przewiduje się bowiem, że powstanie 97 milionów nowych miejsc pracy, wymagających innych umiejętności. Wskutek tego zjawiska możemy spodziewać się niebezpiecznej polaryzacji na rynku pracy – pracownicy wyposażeni w niezbędne kompetencje odnajdą się w nowej rzeczywistości, ale osoby bez tych umiejętności będą mieć problemy ze znalezieniem zatrudnienia lub wpadną w pułapkę niskopłatnych stanowisk.

Jednocześnie cechą wspólną zawodów, których znaczenie będzie wzrastać, jest wysoki poziom kompetencji cyfrowych.

– Brak kompetencji cyfrowych tworzy zagrożenie ograniczenia możliwości zawodowych w związku z automatyzacją pracy w sektorach, w których pracuje wiele kobiet, za czym idzie ryzyko bezrobocia, niższych zarobków, a w konsekwencji również głodowej emerytury. Brak kobiet wśród pracowników związanych z nowymi technologiami to również problem dla pracodawców poszukujących osób wysoko wykwalifikowanych oraz dla państwa potrzebującego aktywnych zawodowo kobiet – ostrzegają dr Justyna Pokojska, socjolożka i analityczka DELab UW, oraz dr Joanna Mazur, prawniczka i analityczka DELab UW.

Zapotrzebowanie na pracowników, którzy posiadają umiejętności w zakresie ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne - red.) rośnie w każdej gałęzi gospodarki. Tymczasem w UE wśród aktywnych zawodowo kobiet mniej niż 1,5 proc. pracuje w ICT4, w Polsce tylko 1 proc. kobiet aktywnych zawodowo to specjalistki w branży nowych technologii, a na studiach informatycznych kształci się jedynie 15 proc. kobiet.

– Inwestycja w rozwój kompetencji cyfrowych oraz większa otwartość na zmiany i cyfrowy świat stają się pilnymi zadaniami także dla biznesu i firm działających w oparciu o kulturę wartości. Jak potwierdzają badania, im wyższe umiejętności cyfrowe u kobiet, tym większa równość płci w środowisku pracy. Wspierając zatem możliwości rozwijania kompetencji cyfrowych kobiet, równocześnie przeciwdziałamy ich wykluczaniu z rynku pracy – mówi Dorota Hryniewiecka-Firlej, Poland Country Manager w Pfizerze.

Według World Economic Forum do 2025 roku zniknie 85 milionów miejsc pracy (Fot. Shutterstock)

Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Kryzys pandemiczny uwypuklił pewne problemy. Nadal widoczne są dysproporcje w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. 67 proc. kobiet uważa, że Polki nie są traktowane na równi z mężczyznami przez pracodawców. 63 proc. ankietowanych twierdzi, że nie ma szans na taki sam rozwój zawodowy, a 64 proc. – nie ma równych możliwości awansu. W kwestii nierówności płci kobiety są zgodne niezależnie od poziomu wykształcenia czy dochodów.

– Kobiety stanowią ponad połowę światowej populacji, dlatego ich pozycja na rynku pracy w naturalny sposób determinuje to, jak będzie wyglądała sytuacja całego społeczeństwa w obszarze aktywności zawodowej. W obliczu bezprecedensowych wyzwań, jakimi były i nadal są pandemia, kryzys gospodarczy oraz postępujące zmiany klimatyczne, nie możemy pozwolić sobie na pozostawienie utalentowanych kobiet na uboczu – przekonuje Ewa Małyszko, prezes PFR TFI.

Na nierówności zwraca uwagę także raport Hays Poland, z którego wynika, że co druga kobieta i co piąty mężczyzna uważają, że płeć pracownika wpływa na perspektywę uzyskania awansu. Duże różnice w odpowiedziach specjalistów i specjalistek widoczne są także przy pytaniu o poczucie sprawiedliwego wynagrodzenia. O ile 70 proc. mężczyzn uważa, że płeć pracownika nie ma wpływu na wysokość pensji, to takie zdanie podziela zaledwie 36 proc. kobiet. Ta dysproporcja na przestrzeni lat utrzymuje się na podobnym poziomie.