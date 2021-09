Nie wystarczą pieniądze z PFRON. Pracodawcom trzeba pokazać dobre przykłady

Lęk przed nieznanym jest ogromnym problemem. Jeśli nie wiemy, jak przywitać się z osobą chorującą na rdzeniowy zanik mięśni, to trudno się dziwić, że skoro już przywitanie się jest problemem, to co dopiero zatrudnienie jej - mówi Majka Lipiak, prezes Fundacji Leżę i Pracuję, która propaguje zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

W Polsce mieszka 3,7 mln osób z niepełnosprawnościami, które są niewykorzystanym potencjałem na rynku pracy (Fot. Shutterstock)

W Polsce mieszka 3,7 mln osób z niepełnosprawnościami, które są niewykorzystanym potencjałem na rynku pracy.

Zdaniem Majki Lipiak, prezes Fundacji Leżę i Pracuję są dwie główne bariery, które zniechęcają do zatrudnienia takich osób.

- Pierwsza sprawa to lęk przed nieznanym. Jeśli nie wiemy, jak przywitać się z osobą chorującą na rdzeniowy zanik mięśni, to trudno się dziwić, że skoro już przywitanie się jest problemem, to co dopiero zatrudnienie jej - mówi Lipiak.

Drugim problemem są kompetencje po stronie kandydatów. Bowiem odsetek osób z wyższym wykształceniem wśród niepełnosprawnych jest niższy, niż wśród ogółu społeczeństwa.

- Jeśli ktoś miał wypadek w wieku 17-18 lat, to dla jego rodziny na najbliższe lata priorytetem stał się powrót do zdrowia, a nie rozwój zawodowy. Ten człowiek nie wraca do systemu edukacji - wyjaśnia.

Jak zaznacza, dlatego powinniśmy szukać takich innowacji, które pomogą znaleźć pracę nie tylko dobrze wykształconym programistom poruszającym się na wózku inwalidzkim, ale także osobom z niższymi kompetencjami które po 10 czy 10 latach walki o swoje zdrowie mogłyby wrócić na rynek pracy.

- By tak się działo, pracodawcy potrzebują partnerów, którzy podpowiedzą im jak to zrobić. Same pieniądze z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie wystarczą, bo pieniądze są, a wskaźniki się nie zmieniają - podkreśla Majka Lipiak.

Jej zdaniem warto też jak najwięcej mówić o dobrych przykładach. Nie brakuje bowiem firm, które nie mają problemów z dostrzeżeniu w osobie niepełnosprawnej pełnowartościowego pracownika.

Materiał powstał podczas debaty "Technologia przeciwko wykluczeniu" zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

