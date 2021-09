Nie wszyscy Polacy chcą wracać do biur, a pracodawcy naciskają

W szczytowym momencie pandemii pracę z domu świadczyło ponad 3 mln pracowników, czyli ok. 20 proc. zatrudnionych - wynika z raportu, który przygotowała Konfederacja Lewiatan.

Jak podaje Konfederacja Lewiatan, w szczytowym momencie pandemii pracę z domu świadczyło ponad 3 mln osób (nawet 20 proc. pracujących). Rozpowszechnienie home office było bardzo zróżnicowane między sektorami. O ile w sektorze informacja i komunikacja udział pracujących zdalnie sięgnął nawet 80 proc., o tyle w przemyśle czy hotelarstwie i gastronomii analogiczne odsetki nie przekraczały 16 proc.

- Specyfika sytuacji epidemicznej spowodowała nagły wzrost liczby osób świadczących pracę poza siedzibą firmy (najczęściej z domu). Wynikało to z powodu racjonalnego rozpraszania pracowników przez pracodawców oraz narzuconych zasad reżimu sanitarnego (np. nauczanie zdalne, nakaz pracy zdalnej dla pracowników administracji publicznej). W świetle danych GUS, kolejne fale pandemii podwoiły lub nawet potroiły liczbę osób pracujących z domu – mówi Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan.

Otwartą kwestią pozostaje to, jak będzie wyglądał model pracy po pandemii. W świetle badania Eurofound (2021) rozkład preferencji pracowników w UE jest dość równomierny - istnieją chętni do pracy z domu, z biura i hybrydowo, a odsetki nie uległy znaczącym zmianom między latem 2020 r. a wiosną 2021 r.

W Polsce odsetek chętnych do całkowitej pracy zdalnej jest porównywalny, ale wyraźnie mniej osób chciałoby pracować całkowicie w siedzibie pracodawcy.

Źródło: Opracowanie - Konfederacja Lewiatan na podstawie danych Eurofound (UE-27) i Pracuj.pl (Polska)

Powroty do biur

Tymczasem, jak wskazuje raport Manpower Group, rośnie presja polskich pracodawców na powroty do biur. Ankietowani przedsiębiorcy zakładają, że 88 proc. pracowników wróci na stałe do pracy w siedzibie firmy. 58 proc. pracodawców deklaruje skłonność do uelastyczniania sposobu świadczenia pracy, głównie przez uelastycznienie godzin pracy, ewentualnie (częściowy) wybór miejsca, gdzie praca jest świadczona.

- Pracodawcy obawiają się o dobre samopoczucie pracowników, a także o możliwości ich współpracy i produktywność zespołu. Z kolei pracownicy cenią sobie optymalnie wykorzystanie czasu. Jeśli dowody o silnej preferencji do home office okażą się prawdziwe, stabilizacja sytuacji gospodarczej pogłębi rotacje w firmach, tym razem spowodowane niedopasowaniem preferencji, co do sposobu świadczenia pracy – dodaje Monika Fedorczuk.

Z drugiej strony z badania przeprowadzonego przez serwis kariery LiveCareer Polska wynika, że po zakończeniu pandemii 38 proc. badanych chciałoby nadal pracować zdalnie. Co więcej, 12 proc. deklaruje, że zwolni się, gdy pracodawca im na to nie pozwoli. Możliwość pracy zdalnej ma ogromne znaczenie dla 30 proc. ankietowanych. Taka grupa przyznała, że w przyszłości chętniej zatrudni się u pracodawcy, który da możliwość pracowania zdalnie.

To nie jedyne badania wskazujące na to, że część pracowników nie będzie potrafiła rozstać się z pracą z domu czy elastycznym podejściem do miejsca pracy. Z badania "EY 2021 Work Reimagined Employee Survey" przeprowadzonego przez firmę doradczą EY wynika, że aż 54 proc. pracowników zadeklarowało, że rozważy odejście z pracy, jeśli nie zostanie im zapewniona możliwość elastycznej pracy w zakresie tego, "gdzie" i "kiedy" pracują.