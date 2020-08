Nie wierzą w drugi lockdown, mimo to szykują się na drugą "czarną godzinę"

W czwartek (6 sierpnia) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 726 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (137), małopolskiego (118), mazowieckiego (107), wielkopolskiego (89), dolnośląskiego (39), łódzkiego (39), podkarpackiego (33), świętokrzyskiego (30), pomorskiego (29). To jeden z najwyższych wyników od początku wybuchu pandemii. Wcześniej resort zdrowia podał informacje na temat nowego systemu wprowadzania obostrzeń. Będą one dotyczyły wyłącznie tych powiatów, gdzie wzrost zachorowań jest wyjątkowo duży.

Nowe informacje wśród przedsiębiorców, którzy cały czas wychodzą na prostą po pierwszym zamknięciu gospodarki, spore obawy związane z ogłoszeniem drugiego lockdownu. Niektórzy już teraz podejmują decyzje o restrukturyzacji i gromadzą kapitał.J Jak podaje PIG, największe obawy są w branżach, które najbardziej ucierpiały podczas wiosennego zamrożenia gospodarki, a to m.in. branża kreatywna, kultura, hotelarstwo, turystyka, logistyka, przemysł i transport.

- Nie spodziewam się drugiego lockdownu, bo byłby to cios, którego polska gospodarka, by nie przeżyła. Przedsiębiorcy jednak reagują bardzo nerwowo na wszelkie informacje dotyczące obostrzeń, restrykcji czy rozmaitych komplikacji związanych z pandemią. Musimy być świadomi, że gospodarka jest obecnie nadwrażliwa, społeczeństwo oszczędza, bardzo rozważnie podejmuje decyzje o wydatkach. Doniesienia o wzroście liczby zakażeń budzą poważny niepokój - mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej Jarosław Tarczyński.

CZYTAJ DALEJ »

(fot. shutterstock)

Jak dodaje, docierają do niego informacje, że w ubiegłym tygodniu wiele rezerwacji hotelowych na drugą połowę sierpnia i wrzesień zostało anulowanych. Podobnie z wyjazdami zagranicznymi, gdzie czuć było już delikatne zwiastuny poprawy sytuacji.

- Pojawiły się doniesienia medialne o kwarantannie po powrocie do Polski czy informacje o tłumach na plażach i ludzie zdecydowali się na rezygnacje z wyjazdów. To są poważne ciosy dla turystyki, gastronomii i branż funkcjonujących dookoła - dodaje Tarczyński. Informuje też, że duże przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego szykują na jesień plany restrukturyzacyjne.

Prof. Stanisław Flejterski z Wyższej Szkoły Bankowej upatruje takich decyzji w fakcie, że polska gospodarka znajduje się w trudnym położeniu. Najgorsza dla przedsiębiorców jest niepewność. Blokuje ona inwestycje, zatrzymuje plany rozwojowe. Nie pozwala zamknąć firmy, ale i nie pozwala ich rozwijać.

- Trudno jest definitywnie przesądzić, kto będzie należeć do branż i profesji trwale poszkodowanych przez turbulencje w gospodarce, a kto będzie beneficjentem. Poprzednim kryzysom również towarzyszył zmienny w czasie podział na wygranych oraz na przegranych. Chodzi o to, aby tych drugich było możliwie najmniej. Nie bez powodu od dawna głoszona jest intrygująca opinia, że kryzys jest szansą i że nie wolno go zmarnować. Kluczową kwestią jest powrót do poprzednich poziomów aktywności gospodarczej. Nie jest to łatwe szczególnie w przypadku niektórych usług, choćby transportowych, turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych, ale dotyczy też niektórych nisz w sferze produkcji przemysłowej - komentuje ekspert WSB.

Z kolei z najnowszej VIII fali badania sytuacji przedsiębiorstw i pracowników Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wynika, że stabilizuje się sytuacja na rynku pracy. Analizując wyniki począwszy od pierwszej fali badania z początku kwietnia, udział firm planujących utrzymanie poziomu zatrudnienia wzrósł z 62 proc. do 78 proc. W połowie lipca takich deklaracji było jednak więcej (83 proc.). Relatywnie niewielki odsetek przedsiębiorstw zgłasza zamiary zmian w wynagrodzeniach. 83 proc. firm planuje utrzymanie dotychczasowych poziomów wynagrodzeń, 6 proc. zamierza je obniżyć, a 5 proc. podwyższyć.

Jednocześnie, w porównaniu do sytuacji z lutego, 28 proc. pracowników już doświadczyło zmniejszenia wynagrodzenia, w przypadku 11 proc. badanych wynagrodzenie uległo zwiększeniu, a dla 55 proc. pracowników nie zmieniło się.

Pracownicy w zdecydowanej większości (72 proc.) oceniają ryzyko utraty pracy w najbliższych trzech miesiącach jako zdecydowanie lub raczej nieprawdopodobne, 12 proc. badanych widzi możliwość utraty pracy jako zdecydowanie lub raczej prawdopodobną. Większość pytanych (62 proc.) ocenia szanse na wzrost swojego dochodu w bieżącym roku jako zdecydowanie lub raczej nierealne, zaś co czwarty badany (25 proc.) twierdzi, że taka opcja jest zdecydowanie lub raczej realna.