Nie udało się z dziećmi, czas na emerytów. PiS zmienia optykę

"Jak wynika z informacji zawartych w Aktualizacji Planu Konwergencji (AKP) przyjętej w tym tygodniu przez rząd, w 2022 r. koszt świadczenia sięgnął 40,2 mld zł. Tyle samo wyniesie w 2023 r. W 2026 r. skurczy się do 38,5 mld zł. Oznacza to spadek o niemal 5 proc. Ponadto ministerialna prognoza oznacza, że ekipa Mateusza Morawieckiego nie planuje waloryzacji świadczenia 500 plus w najbliższych trzech latach" - czytamy w Business Insider Polska.

Ministerstwo finansów w AKP wylicza także, że w tym samym horyzoncie czasowym rosnąć będą wydatki na dodatkowe świadczenia dla emerytów, tzw. trzynaste i czternaste emerytury.

"W 2022 r. wydatki na ten cel wyniosły łącznie 23 mld zł (12,6 mld na "trzynastki" i 10,4 mld zł na "czternastki"). Odpowiadało to 59 proc. rocznego kosztu 500 plus. W tym roku będzie to już 26,9 mld zł. Za trzy lata koszt emerytalnych bonusów wzrośnie do 32,2 mld zł (19,1 mld zł pochłoną "trzynastki", 13,1 mld zł pójdzie na "czternastki"). Jeśli zestawimy to z 38,5 mld zł planowanymi na 500 plus, okaże się, że w 2026 r. rządowe wsparcie dla seniorów będzie równowartością 83,6 proc. świadczenia 500 plus. To wzrost o niemal 25 pkt proc." - pisze Business Insider Polska.

Jak podkreśla BI, taki rozkład wydatków pokazuje zmianę rozkładu akcentów w polityce rządu w najbliższych latach.

W pięciolatce 2022-2026 łączne wsparcie seniorów w postaci dwóch dodatkowych emerytur (w AKP zapisano przyjęcie "czternastek" jako stałego elementu systemu zabezpieczenia emerytalnego) pochłonie 142 mld zł.

