Nie tylko sprzedają i sprawdzają bilety. Maszynistka to nic zaskakującego

45 kobiet prowadzi w Polsce pociągi, a kolejne tyle ma za sobą pierwszy etap na drodze do samodzielnej jazdy pociągiem – zdobytą licencję maszynisty. We wszystkich zawodach na kolei pracuje ponad 22 tys. kobiet.

45 kobiet ma licencję maszynisty wydaną przez Prezesa UTK. Nie uprawnia ona jeszcze do samodzielnego prowadzenia pociągów. By prowadzić pociąg wymagane jest jeszcze świadectwo maszynisty wydawane przez pracodawcę po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu na konkretne typy pojazdów.

Aleksandra Chałuś, maszynistka z warszawskiej sekcji PKP Intercity kontynuuje rodzinne tradycje. Maszynistą jest jej tata, sama skończyła jednak studia zupełnie niezwiązane z koleją. Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Zootechnik.

- Pracowałam jako pracownik biurowy, ale ta praca zawsze mnie męczyła i czułam, że nie daje mi ona satysfakcji. Podczas pierwszego urlopu macierzyńskiego znalazłam ogłoszenie o naborze na kurs na licencję maszynisty i wtedy dowiedziałam się, że kobiety również pracują na tym stanowisku. Pomyślałam wtedy, że może warto spróbować spełnić marzenia. Po zdaniu egzaminu przyszła pora na kolejny etap, czyli zdobycie świadectwa maszynisty. Złożyłam swoją aplikację do PKP Intercity i zostałam zakwalifikowana na kurs. W trakcie mojego szkolenia urodziłam drugie dziecko. W chwili obecnej spełniam się nie tylko na płaszczyźnie rodzinnej ale i zawodowej. Czuję, że to właśnie ta praca daje mi radość i spełnienie – wyjaśnia Aleksandra Chałuś.

Z koleją związany był także tata Karoliny Lewandowskiej z sekcji w Łodzi.

Mój tata również był maszynistą, więc temat kolei nie był mi obcy. Jednak ja początkowo chciałam iść w innym kierunku. Chciałam pracować w wojsku i sterować samolotami, dlatego skończyłam Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie. Gdy zaczęłam szukać pracy, to trafiłam na ogłoszenie na kurs na licencję maszynisty i zainteresowało mnie ono. Postanowiłam spróbować swoich sił. Miałam też wsparcie w postaci taty, który mi kibicował. Zrobiłam wszystkie wymagane kursy, zdałam egzaminy i od 4 lat prowadzę pociągi w PKP Intercity. Lotnictwo nadal jest moją pasją, zwłaszcza fotografia lotnicza, ale zdecydowałam się na pracę maszynistki i nie żałuję, bo sprawia mi ona dużo przyjemności - wyjaśnia.

Zainteresowania z dzieciństwa zadecydowały o wyborze zawodowej ścieżki w przypadku Joanny Długosz, z warszawskiej sekcji PKP Intercity.

- Dużo podróżowałam koleją, dojeżdżałam nimi do szkoły, wnikliwie przyglądałam się pracy maszynistów. Niestety w tamtym czasie zawód ten nie był popularny wśród kobiet. W związku z tym zdecydowałam wykształcić się w innym kierunku. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i wyjechałam za granicę, by poszerzać swoją wiedzę. W Londynie ukończyłam studia na Clark University oraz studia podyplomowe MBA i pracowałam



w międzynarodowej firmie na stanowisku menedżerskim. Po 11 latach pobytu w Wielkiej Brytanii urodziłam córkę i razem z mężem podjęliśmy decyzję o powrocie do kraju. Pomimo wielu lat pobytu na emigracji i pracy w zupełnie innej branży pozostał u mnie sentyment do kolei. Postanowiłam rozpocząć proces zdobywania uprawnień pozwalających na prowadzenie pociągów. Uzyskana licencja i świadectwo maszynisty uprawniają mnie od roku do samodzielnego wykonywania zawodu. Lubię to co robię i cieszę się, że mam taką możliwość. Praca ta daje mi dużo satysfakcji - tłumaczy.

Średnia wieku pań posiadających świadectwo maszynisty to 38 lat. Najmłodsza kobieta ze świadectwem maszynisty ma 25 lat, najstarsza 56.

22 tysiące kobiet pracuje na kolei, najwięcej w zawodzie kasjera

W 2021 roku na kolei pracowało ponad 22 tysiące kobiet. Stanowią one 21 proc. wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwach kolejowych. Najwięcej pań pracuje w zawodzie kasjera biletowego – ponad 1,1 tys. - to 94 proc. wszystkich kasjerów. 1,1 tys. (73 proc.) pracuje jako dróżnik przejazdowy, ponad 900 (57 proc.) jako zwrotniczy, a ok. 750 (52 proc.) w zawodzie konduktora.

Dane o zatrudnieniu kobiet w krajach Unii Europejskiej pochodzą z 2019 roku. Dostępne statystyki dotyczą tylko największych spółek kolejowych w poszczególnych krajach. Zestawienie daje jednak pewien obraz struktury zatrudnienia na kolejach w Unii oraz Norwegii. Najwięcej kobiet pracuje na kolejach w Estonii (51 proc. etatów), na Łotwie (47 proc.), Litwie (43 proc.) i w Szwecji (33 proc.).

Najmniej pań na etatach na kolei pracuje w Irlandii (9 proc.), Austrii (11 proc.), Portugalii (13 proc.) i we Włoszech (15 proc.). Polska była na 8 miejscu w tym zestawieniu - 26 proc. etatów. Taki sam odsetek mają Węgry. Mniej kobiet na kolei pracuje między innymi we Francji, Holandii czy Niemczech.

W PKP Intercity obecnie zatrudnionych jest 2 470 kobiet, to o ok. 15 proc. więcej niż 2017 roku. Najwięcej Pań zatrudnionych jest w obszarach związanych z obsługą pasażerów: w kasach pracuje 476 kobiet, a w drużynach konduktorskich – 728 (425 jako konduktorka i 303 jako kierowniczka pociągu).

- Jeszcze kilka lat temu widok kobiety prowadzącej pociąg dalekobieżny, wykonującej prace rewidenta czy naprawiającej składy na warsztacie był niemożliwy. Na szczęście to się zmienia i cieszy nas, że coraz więcej Pań podejmuje pracę na kolei, nie tylko w kasach, drużynach konduktorskich czy stanowiskach biurowych, ale także w zawodach technicznych. Dziś kobiety świetnie sobie radzą w zawodzie elektromontera, rewidenta czy mechanika – mówi Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.

Obecnie w PKP Intercity na stanowisku maszynisty taboru pracuje 7 kobiet, rewidenta taboru – 2, elektromontera – 15, zwrotniczego – 9, specjalisty mechanika – 3, specjalisty operatora – 3, mistrza – 11. Ponadto to kobieta zarządza największą stacją postojową w Polsce na warszawskiej Olszynce Grochowskiej.