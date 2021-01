Nie tylko praca zdalna. Rok 2021 pod znakiem stabilizacji i ostrożności

Wstrzymane procesy rekrutacyjne, blokada wakatów w firmach, masowe zwolnienia pracowników, ograniczenia w wymiarach etatów.... Tak wyglądała pandemiczna rzeczywistość w 2020 roku. Czy w najbliższych miesiącach możemy liczyć na stabilizację?

Pandemia Covid-19 wpłynęła na niemal każdy sektor gospodarki. Ale - pokazują obserwacje LeasingTeam - po pierwszym szoku dziś zdecydowana większość pracodawców przygotowana jest na kolejne etapy pandemii.

Jak podkreślają specjaliści, podchodzenie do najbliższej przyszłości z większym spokojem, to przede wszystkim efekt dobrze wykorzystanego czasu. W trzecim i czwartym kwartale 2020 r. pracodawcy dostosowali zarządzanie miejscami pracy do wytycznych - i w dość szybkim tempie wdrożyli nowe rozwiązania czy procedury pozwalające zachować ciągłość pracy swoich przedsiębiorstw.

Tam, gdzie było to możliwe, zastosowano model pracy zdalnej lub hybrydowej, które teraz w wielu firmach stały się standardem. Z całą pewnością pomogło to zminimalizować ryzyko zachorowań.

W branżach, w których - ze względu na specyfikę - nie można było wprowadzić pracy zdalnej (głównie produkcja i logistyka), wybrano i udoskonalano model pracy rotacyjnej.

- Podzielono pracowników na brygady, które nie mają ze sobą styczności. Zastosowano środki zapobiegawcze i ochrony osobistej. Przykładem jest badanie temperatury ciała przed wejściem na zakład pracy. Zdecydowano się na maseczki, rękawiczki oraz środki dezynfekujące. W pomieszczeniach typu kantyna przedzielono miejsca wspólne płytami pleksi. I pracodawcy, i pracownicy podkreślają, że bardzo istotna jest samodyscyplina, bez której wspomniane środki nie miałyby sensu – wskazuje Katarzyna Dąderewicz, dyrektor regionu Północ-Zachód w LeasingTeam.

Z obserwacji wynika, że nadchodzące miesiące będzie charakteryzować stabilizacja i ostrożność. Zespoły, które trzeba budować, aby móc rozwijać biznes, owszem, powstają, są to jednak głównie pracownicy potrzebni tu i teraz, natychmiast, a nie zatrudniani w formie "inwestycyjnej".

- Dla części branż z obszaru produkcji rok 2020 pokazał, że automatyzacja procesów jest niezbędna i tylko ona zabezpieczy produkcję. W mojej ocenie firmy, które już były gotowe i powoli wprowadzały nowe technologie w dziedzinie automatyzacji, mogą zdecydować się na dużo wcześniejsze ich wdrożenie. Przedsiębiorcy będą z dużą rozwagą planować nowe inwestycje, lecz nie zrezygnują z nich, chcąc wrócić do stanu sprzed pandemii lub nadrobić zaległości powstałe w zeszłym roku – zauważa Marta Pilipowicz, dyrektor regionu Południe w LeasingTeam.

W 2021 z podwyżką czy nie?

Jedną z charakterystycznych dla 2020 roku kwestii było wyhamowanie wzrostu płac wynagrodzeń w niemal każdej branży. Niewiele wskazuje, że ulegnie to zmianie także w tym roku. Choć wysokość najniższej krajowej wzrosła o niemal 8 proc., nie przełoży się to na powszechne podwyżki.

- Pracodawcy liczą każdą złotówkę i mocno się zastanawiają, zanim ją wydadzą. Rynek odczuł też większą dostępność kandydatów, którzy dodatkowo obniżają oczekiwania finansowe. Tym samym aktualni pracownicy rzadko mają możliwość otrzymania podwyżek. Słyszymy wręcz głosy, że podwyżką jest utrzymanie pełnych etatów... Największą szansę na wyższe wynagrodzenia mają osoby na stanowiskach specjalistycznych, trudno dostępnych na rynku – wyjaśnia Anna Jurkiewicz, regionalny kierownik ds. outsourcingu w LeasingTeam Professional.

Jedną z charakterystycznych dla 2020 roku kwestii, było wyhamowanie wzrostu płac wynagrodzeń. (fot. Pixabay)

Statystycznie na pandemii nie ucierpiały, a wręcz zyskały sektory e-commerce oraz handlowy (spożywczy). Nie oznacza to jednak, że pracownicy tych branż mogą być pewni wzrostu płac.

- Choć w pierwszym z nich notujemy wzrosty wynagrodzeń, to już sektor handlowy jest zdecydowanie bardziej powściągliwy. Pracodawcy w pierwszej kolejności ograniczyli lub całkowicie zamrozili planowane wcześniej podwyżki wynagrodzeń oraz zrezygnowali z wypłat premii lub innych dodatków płacowych - podsumowuje Katarzyna Dąderewicz.

I wskazuje, że tendencja ta najprawdopodobniej utrzyma się przez pierwsze półrocze 2021. Brak podwyżek wynagrodzeń w handlu, szczególnie w 1Q 2021, w dużej mierze będzie też związany z obciążeniami nałożonymi na przedsiębiorców, tzw. podatkiem handlowym oraz cukrowym. Jeżeli nastąpią podwyżki to nieznaczne w celu utrzymania obecnej kadry pracowniczej.

- Nie są również planowane duże zatrudniania, a sezonowe lub jednorazowe potrzeby personalne będą uzupełniane pracownikami tymczasowymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorcy mogą elastycznie podchodzić do realizacji zamówień i pików sezonowych, utrzymując jednocześnie stałą kadrę. Warto również podkreślić, iż na rynku nastąpiła bardzo duża automatyzacja procesu sprzedaży, tzn. wiele przedsiębiorstw zaopatrzyło się w kasy samoobsługowe, co pozwala na optymalizację zatrudnienia – tłumaczy Katarzyna Dąderewicz.

Mówiąc o wynagrodzeniach, warto jednak przyjrzeć się raportowi NBP o inflacji. Według niego w II połowie 2021 r. możliwe jest stopniowe odmrażania wzrostu płac. Dynamika pracy i związane z tym pobudzenie rynku wpłynie na sytuację gospodarczą, co umożliwi pracodawcom sukcesywne przywracanie dodatków pozapłacowych jak również powrót do planowanych podwyżek wynagrodzeń. W tegorocznym raporcie przeciętne podwyżki wynagrodzeń r/r przewidywane są na poziomie 3,4proc. w pierwszym kwartale do 5,9 proc. w kwartale czwartym

Nowa rzeczywistość, nowe trendy?

Jak podkreślają eksperci, rok 2021 stać będzie pod znakiem trzech dominujących trendów. Pierwszym, umacnianym w tym roku, będzie oczywiście praca zdalna.

- Nadchodzący rok z pewnością będzie rokiem pracy w modelu hybrydowym, mocno ukierunkowanym na połączenie pracy z domu i z biura. Spowoduje to również zmiany i ulepszenia, jeśli chodzi o narzędzia cyfrowe wykorzystywane do codziennej komunikacji, działań rekrutacyjnych czy onboardingu online. Elastyczność – to z pewnością umiejętność, którą firmy doskonale przećwiczyły w 2020 roku i będą nadal praktykowały poprzez np. większą otwartość na zewnętrzne formy zatrudnienia, jak outsourcing czy praca tymczasowa, elastyczne grafiki czasu pracy, dużą mobilność stanowisk pracy i współpracę online – zauważa Anna Jurkiewicz.

Agnieszka Kaczmarek, kierownik projektów w LeasingTeam Professional, zauważa też, że dużym wyzwaniem w 2020 roku było zreorganizowanie systemu rekrutacji - z formy stacjonarnej na online.

- Przed pandemią rekrutacje w dużej mierze odbywały się stacjonarnie, dzięki czemu można było zweryfikować kandydata przede wszystkim pod kątem kwalifikacji, a ten mógł zapoznać się z firmą i stanowiskiem pracy. Rok 2020 wymusił na obu stronach przejście na rekrutacje zdalne. Z jednej strony miało to plusy, jak np. większa dostępność terminów, optymalizacja czasu, ale z drugiej nie każdy kandydat miał możliwość spotkania się online, szczególnie w przypadku rekrutacji na stanowiska podstawowe i w mniej zurbanizowanych miejscowościach. Z czasem się to zmieniało i obecnie takie sytuacje są coraz rzadsze - precyzuje.

Drugim trendem, który nieśmiało wkracza na rynek pracy będzie przebranżowienie. Z obserwacji LeasingTeam Group wynika, że kandydaci z różnych branż, zwłaszcza tych najbardziej dotkniętych przez ograniczenia związane z Covidem, deklarują chęć przebranżowienia na stałe i zapewnienia sobie większej szansy na stabilne zatrudnienie. Dotyczy to głównie pracowników branż fitness, restauracyjnej, eventowej, rozrywkowej, handlowej.

- Już widzimy coraz większy, wręcz masowy napływ aplikacji na różnego rodzaju stanowiska niższego szczebla, na które nie ma specjalistycznych wymagań. Znacząco wydłuża to pracę rekruterom, którzy muszą otworzyć setki CV. Nierzadko kandydaci, by otrzymać jakąkolwiek pracę, zaniżają oczekiwania finansowe, co rodzi realne prawdopodobieństwo, że średnie wynagrodzenie w poszczególnych branżach może się zmniejszyć. O podwyżki również będzie trudniej - komentuje Katarzyna Leśniewska, p.o. dyrektora rekrutacji w LeasingTeam Professional.

Pracownicy branż najbardziej dotkniętych pandemią, deklarują chęć przebranżowienia na stałe. (fot. Shutterstock)

Nieco inaczej wygląda sytuacja w branżach specjalistycznych, jak np. IT. Tam zapotrzebowanie na specjalistów wciąż nie maleje.

- Pojawiło się więcej ofert niż rok temu dla analityków finansowych, fachowcówds. e-commerce czy specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa Biorąc pod uwagę ubiegły rok, stabilność wykazała jedynie branża IT – dodaje Katarzyna Leśniewska.

Trzeci trend dotyczyć będzie headhunterów, których praca stanie się jeszcze bardziej wymagająca i czasochłonna.

Nieposzukujący pracy z dużą dozą ostrożności podchodzą do proponowanych ofert, obawiając się utraty stabilizacji, wyboru niewłaściwej dla nich firmy czy niesprawdzenia się na nowym stanowisku i konieczności poszukiwania zatrudnienia na trudnym "rynku covidowym".

Pracodawcy powinni mieć świadomość, że w 2021 roku zdobycie talentów będzie trudniejsze i nierzadko pomoc profesjonalnej agencji headhunterskiej stanie się nieodzowna.

- Brak stabilności na rynku pracy skutkuje ogromną ostrożnością a nawet niechęcią biernych kandydatów do zmiany pracy. Można to odczuć w codziennych rozmowach z kandydatami, którzy regularnie pytają m.in. o kondycję finansową firmy, jej stabilność, plany na przyszłość, zachowania pracodawców wobec pracowników w nowej sytuacji, poziomu wdrożenia zdalnego/hybrydowego modelu pracy, itp. Proces rekrutacji takich osób się wydłużył i stał się o wiele bardziej wymagający. Pracownicy nie chcą ryzykować i tylko rasowy rekruter, potrafiący właściwie rozmawiać z kandydatami, może ich przekonać do zmiany zdania – akcentuje Katarzyna Leśniewska.