Nie tylko kompetencje cyfrowe będą się liczyć w przyszłości

Przełom technologiczny zwiększył popyt na pracowników o wysokich kompetencjach cyfrowych. Nie tylko one będą się jednak liczył w najbliższej przyszłości - wynika z debaty "Technologia, zarządzanie, człowiek" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Adam Sofuł

Adam Sofuł • 21 wrz 2021 18:14





Nie w każdej branży potrzebni są wysoko kwalifikowani specjaliści technologii cyfrowych (fot. twitter.com/Grupa_Azoty)

REKLAMA

Coraz szybsze zmiany technologiczne powodują, że rośnie zapotrzebowanie na pracowników o wyższych kompetencjach cyfrowych.

- Mieliśmy raptowny skok technologiczny, ale mnóstwo osób pozostało poza marginesem tej cyfryzacji. To wyzwanie, z którym musimy sobie poradzić. Nie mamy pomysłu, w jaki sposób podnieść te kompetencje cyfrowe - powiedział podczas debaty Grzegorz Zajączkowski, Lider Cyfryzacji Komisji Europejskiej na Polskę.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Problem zaczyna się już na etapie edukacji.

- Brakuje nauczycieli. Informatyki w szkołach uczą osoby trochę z łapanki. Dziś ten podstawowy program programowania niewiele różni się tego sprzed 10 lat - stwierdziła Zofia Dzik, Impact inwestor, fundator i prezes w Instytucie Humanites - Człowiek i Technologia.

Umiejętności programowania, kompetencje cyfrowe nie są jednak jedynymi, jakie są pożądane na rynku pracy.

- Potrzebujemy też kompetencji miękkich - związanych ze zdolnością do współpracy i umiejętnością komunikacji - powiedział Maciej Lewandowski, Head of Risk Poland w NatWest Group.

- To, co ewidentnie zmieniło by wydajność działania, to kompetencje społeczne - wtórował mu Paweł Poszytek, dyrektor generalny w Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Podkreślił też, że nie w każdej branży potrzebni są wysoko kwalifikowani specjaliści technologii cyfrowych.

- Nie wszystkie firmy są firmami produkcyjnymi i firmami przemysłu 4.0. Mamy na rynku całą masę firm, które tylko korzystają z technologii. Nasze badanie wykazało, że menedżerowie tych projektów nie maja problemów z kompetencjami cyfrowymi, tam gdzie te kompetencje nie muszą być bardzo wysokie - dodał.

*Artykuł powstał podczas sesji "Technologia, zarządzanie, człowiek", która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.