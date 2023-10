Nie taki kryzys straszny. Na każdą zlikwidowaną firmę IT przypada siedem nowych

Na koniec sierpnia w Polsce zarejestrowanych było 177 tys. firm informatycznych. Według danych No Fluff Jobs jedyną kategorią w branży informatycznej, w której zatrudnienie na kontrakcie B2B nie jest najczęściej oferowaną formą współpracy, są ogłoszenia dla początkujących.

Z analiz portalu pracy No Fluff Jobs wynika, że możliwość zatrudnienia na kontrakcie B2B w trzecim kwartale tego roku pojawiła się w 73,6 proc. ofert z branży IT.

Z danych KRS wynika, że liczba zarejestrowanych w Polsce firm informatycznych od końca 2022 r. wzrosła o 10 proc.

Przez kobiety prowadzonych jest 38 proc. działalności informatycznych.

Jak wynika z analizy KRS przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet, pod koniec sierpnia 2023 r. w Polsce było zarejestrowanych 177 tys. firm informatycznych, z czego większość to jednoosobowe działalności.

Z analiz portalu pracy No Fluff Jobs wynika, że możliwość zatrudnienia na kontrakcie B2B w trzecim kwartale tego roku pojawiła się w 73,6 proc. ofert z branży IT. Propozycja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pojawiła się w 53,6 proc. ofert.

B2B jest od lat najpopularniejszym rodzajem zatrudnienia w IT

Jak podaje No Fluff Jobs, kontrakt B2B jest od lat najczęściej oferowanym rodzajem zatrudnienia w branży IT. Unia Europejska pracuje obecnie nad projektem dyrektywy mającej m.in. ograniczyć zatrudnianie przez firmy pracowników na B2B lub umowie zlecenia. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy miałaby ona zacząć obowiązywać.

- Odsetek ofert z umowami B2B praktycznie nie zmienia się przez lata. To w IT wypracowany standard, tutaj zaoferowanie tego typu współpracy jest tak samo naturalne jak przychylność pracodawcy wobec pracy zdalnej w pełnym wymiarze. Popularne i najczęściej trafne jest przekonanie, że przy zarobkach na poziomie kilkunastu tysięcy złotych umowa B2B jest korzystniejsza dla pracowników, jeśli mówimy o kwocie, która finalnie wpływa na konto – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.