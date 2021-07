Nie pracują, nie uczą się. W Europie jest ich coraz więcej

W 2020 roku w naszym kraju ponad 16 proc. młodych ludzi (w wieku od 20 do 34 lat) ani nie pracowało, ani się nie uczyło. W całej Unii Europejskiej ich liczba poszła w górę.

Autor: KDS

• 14 lip 2021 17:13





W 2020 r. w UE ponad jedna szósta (17,6 proc.) młodych dorosłych w wieku od 20 do 34 lat nie pracowała ani nie uczyła się (fot. unsplash.pl)

Z okazji przypadającego 15 lipca Światowego Dnia Umiejętności Młodzieży Eurostat sprawdził, jak młodzi ludzie poradzili sobie na rynku pracy w 2020 roku. Okazuje się, że liczba NEET-ów, czyli osób, które ani nie pracowały ani się nie uczyły, w porównaniu z poprzednim rokiem poszła w górę. To pierwszy wzrost od 2013 roku.

W 2020 r. w UE ponad jedna szósta (17,6 proc.) młodych dorosłych w wieku od 20 do 34 lat nie pracowała ani nie uczyła się. Oznacza to wzrost o 1,2 punktu procentowego w porównaniu z 2019 r. W 2018 roku średnia dla UE wyniosła 16,5 proc. Jak wypadła Polska? Wskaźnik dla naszego kraju wyniósł w 2020 roku 16,7 proc., czyli był na poziomie średniej unijnej.

Eurostat precyzuje, że wszystkie trzy grupy wiekowe odnotowały w 2020 r. wyższy udział w porównaniu z 2019 r. I tak, 15,7 proc. dla osób w wieku 20-24 lata (wzrost o 1,2 pkt proc.), 18,6 proc. dla osób w wieku 25-29 lat (wzrost o 1,4 pkt proc.) oraz 18,2 proc. dla osób w wieku 30-34 lata (wzrost o 0,8 pkt proc.). Analitycy zaznaczają, że zmiana ta odzwierciedla spowolnienie gospodarcze związane z pandemią COVID-19.

Już przed pandemią to kobiety stanowiły większość wśród NEET, pandemia zwiększyła skalę tego zjawiska. W 2020 roku do NEET należała co piąta (21,5 proc.) młoda kobieta i mniej niż co siódmy (13,8 proc.) młody mężczyzna. Przy czym trzeba zaznaczyć, że odsetek ten różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich.

Najniższe wskaźniki NEET odnotowano w Czechach (5,6 proc. młodych mężczyzn) i w Holandii (9,5 proc. młodych kobiet). Z kolei najwyższe wskaźniki NEET odnotowano we Włoszech zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet, odpowiednio 24 proc. i 35 proc.

W 2020 r. udział kobiet niepracujących i niekształcących się był w każdym kraju wyższy w porównaniu z mężczyznami. W ośmiu państwach członkowskich UE odsetek młodych kobiet NEET był co najmniej o 10 pkt proc. wyższy niż odpowiedni odsetek młodych mężczyzn.

W Polsce problem ten dotyczył 9,5 proc. mężczyzn i aż 24,2 proc. kobiet. Najniższe różnice między płciami odnotowano w Portugalii (0,6 pkt proc.), Litwie (1 pkt proc.), Luksemburgu (1,6 pkt proc) i Szwecji (1,8 pkt proc.).

