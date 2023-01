Nie podasz widełek płac, zapomnij o rekrutacji. Tak będzie coraz częściej

Choć sytuacja na rynku pracy wydaje się stabilna, to pracodawcy w nowym roku nie unikną wyzwań. Jednym z nich może być pogłębienie się zjawiska kompresji płac, czyli oferowania nowo zatrudnionym osobom stawek takich samych lub wyższych niż otrzymują doświadczeni pracownicy. Inna kwestia związana z pieniędzmi to transparentność wynagrodzeń.

W drugiej połowie 2022 roku wyraźnie można było zaobserwować spowolnienie na rynku pracy. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego w tym czasie było o 11,7 proc. mniej wolnych miejsc pracy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pracodawcy zdecydowanie ostrożniej podchodzili do zatrudniania nowych osób, co skutkowało nie tylko mniejszą liczbą wakatów, ale też wydłużeniem procesów rekrutacyjnych.

- Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z początków grudnia 2022 r. mamy 800 tys. zarejestrowanych bezrobotnych. Ta liczba nie zmienia się od kilku lat. To są osoby, które w większości przypadków stale nie poszukują pracy. Przy tak niskim bezrobociu, nawet przy niepewnej sytuacji gospodarczej, nie więcej niż 300 tys. ludzi może stracić pracę w najbliższym roku. Mówimy więc o wzroście bezrobocia o ok. 1,5 punktu procentowego, do 6,5 proc. Nie będzie to oznaczało masowego bezrobocia - komentował Ratajczyk.

- Liczba ofert pracy w listopadzie 2022 r. zmniejszyła się o 5 proc. w stosunku do ubiegłego roku, ale w samym tylko listopadzie w odniesieniu do poprzedniego miesiąca ten spadek wyniósł 1,8 proc. To nie jest dużo, ale widać, że dynamika spadku ofert przyspiesza - dodaje.

Rynek pracy oczami pracownika

Agencja People zwraca uwagę, że eksperci rynku pracy od lat określają go rynkiem pracownika. Czy słusznie? Zdaniem People zdecydowanie tak. Sytuacji takiej sprzyja kilka czynników, m.in. wspomniane wyżej stabilny poziom zatrudnienia i niska stopa bezrobocia, ale też zmiany pokoleniowe i potrzeby, szczególnie tych młodszych pracowników. Co jeszcze ulegnie zmianom i może wyjść na dobre? Jedną z takich kwestii jest trend transparentności, który ma coraz większe odzwierciedlenie w biznesie.

– Niektóre portale odmawiają w ogóle publikacji oferty bez wskazania przedziału wynagrodzenia. To zaś zmniejsza szanse powodzenia procesu bez jawnego budżetu i wymusza transparentność pracodawców – komentuje Karolina Mazur z People.

Kolejną sprzyjającą pracownikom kwestią będzie fakt, że najprawdopodobniej w 2023 roku praca zdalna będzie już nie tylko tymczasowym, a stałym i uregulowanym w kodeksie pracy rozwiązaniem.

Czytaj więcej: Przed pracodawcami trudne miesiące. Jest coś jeszcze gorszego niż wojna na Ukrainie

– Podczas rozmów rekrutacyjnych kandydaci częstokroć podkreślają, że interesuje ich jedynie praca z przewagą tzw. home office bądź całkowicie zdalna. Pracodawcy również coraz częściej dostrzegają benefity takiego rozwiązania – mówi ekspertka People. Biorąc pod uwagę wprowadzenie regulacji prawnych w tym obszarze, praca zdalna w niektórych sektorach zacznie być postrzegana nie tylko jako benefit, ale standard.

– Osoby stające przed wyborem nowej pracy stawiają na elastyczność, w 2023 roku ten kierunek będzie się utrzymywał. Wśród ofert coraz więcej jest tych z wyznaczonym przedziałem godzin, w których można rozpocząć pracę, a nie tymi ze sztywno wskazanymi godzinami administracyjnymi. Na rynku pojawiają się również głosy z zagranicy mówiące o czterodniowym tygodniu pracy, nie uważam jednak, aby zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy byli na to otwarci i gotowi już w nadchodzącym roku – twierdzi Karolina Mazur.

Inflacja uderzyła w wartość wynagrodzeń

W 2023 roku polskich pracowników czekają dwie podwyżki płacy minimalnej o łącznej kwocie 590 zł brutto. To oznacza, że od stycznia płaca minimalna wzrosła do kwoty 3490 brutto, zaś od lipca wzrośnie znów, do 3600 zł. „Na rękę” będzie to blisko 20 proc. więcej niż obecnie. Jednakże, jak ostrzega wielu specjalistów z branży, wyższy od ustawowego wzrost płacy minimalnej oraz wskaźnika waloryzacji emerytur i rent może negatywnie wpłynąć na i tak już bardzo wysoki poziom inflacji w Polsce, która obecnie wynosi 16,6 proc.

– Duża część firm uwzględniła poziom inflacji w swoim budżecie dla nowych pracowników. W związku z tym można oczekiwać, że wynagrodzenia nieco wzrosną względem ubiegłego roku, a różnice będą zauważalne szczególnie na niższych stanowiskach – mówi Karolina Mazur z People.

Jednak oferowanie nowo zatrudnionym pracownikom wyższych pensji niż tym doświadczonym i związanym z firmą od lat może spowodować pojawienie się niebezpiecznego zjawiska - kompresji wynagrodzeń. Jak kilka miesięcy temu tłumaczył w rozmowie z PulsHR.pl prof. Adam Sulich z katedry Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kompresja wynagrodzeń występuje, gdy istnieją niewielkie różnice (albo nie ma ich wcale) w poziomie wynagrodzeń między pracownikami o różnym zakresie odpowiedzialności, posiadanych umiejętnościach i kwalifikacjach czy doświadczeniu.

- Dotychczas wskazywano na takie zjawiska w obszarach, gdzie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów przewyższało podaż, najczęściej mówiono o branży IT. Aktualnie występuje ono w kolejnych branżach, m.in. w przemyśle ciężkim i lekkim - wymieniał prof. Adam Sulich.

A jak zaznaczał Krzysztof Inglot z Personnel Servcie, takie zjawisko może wzmagać zjawisko rotacji, które teraz i tak jest nasilone.

- Ludzie chcą zarabiać więcej, bo płacą więcej za rachunki, kredyt czy zakupy. Dlatego szukają lepiej płatnych zajęć. Dodatkowo, może to powodować spadek morale zatrudnionej już załogi. Pracownicy mogą rozmawiać ze sobą o swoich wynagrodzeniach i informacja o tym, że nowo zatrudniona osoba zarabia więcej, może powodować dyskomfort i w konsekwencji chęć zmiany pracy zatrudnionych już pracowników - przestrzegał w rozmowie z PulsHR.pl Krzysztof Inglot.

Rok 2023 będzie wyzwaniem dla rekruterów

Druga połowa 2022 roku okazała się czasem spowolnienia – ofert pracy było zdecydowanie mniej, a same procesy rekrutacyjne prowadzone były dłużej. Trend ten istotnie się nie zmieni. Zdaniem ekspertów People – 2023 rok będzie rokiem nowych wyzwań, bowiem obie strony będą podchodziły do rekrutacji dużo ostrożniej, zaś same decyzje dotyczące zatrudnienia będą podparte głębszymi analizami.

– Kandydaci pytani na rozmowach o ich oczekiwania względem pracodawcy, niezmiennie wskazują wysokie znaczenie poczucia stabilizacji oraz bezpieczeństwa. Ostatnie lata – z pandemią, wojną, kryzysem gospodarczym, na nas wszystkich odbiły swoje piętno. Zaspokojenie tych potrzeb będzie miało więc niewątpliwy wpływ na otwartość pracowników na zmianę pracy – wyjaśnia Karolina Mazur z agencji rekrutacyjnej People. – W 2023 roku pojawi się prawdopodobnie większa liczba kandydatów, którzy będą się jedynie rozglądać na rynku, a co za tym idzie, wielu z nich będzie rezygnować z rekrutacji w trakcie jej trwania lub po otrzymaniu oferty. Osoby, które podczas rozmów zaprezentują się zaś jako zdeterminowane do podjęcia nowego zatrudnienia oraz zaangażowane, uzyskają przewagę – podsumowuje.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Rozmawiamy z Joanną Burnos, założycielką Instytutu LEADERIS o parytetach na kierowniczych stanowiskach