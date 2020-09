Nie można pracować tylko z domu. Dominować będzie model hybrydowy

Wielu pracodawców poradziło sobie w dobie pandemii poprzez wprowadzanie modelu zdalnej pracy. Zdaniem specjalistów, choć ten model sprawdził się w miarę dobrze, nie da się go utrzymać na stałe. W przyszłości - jak przewidują specjaliści - rozpowszechniony będzie model hybrydowy. Mało tego, pod kątem spełnienia tych potrzeb projektowane będą nowe biurowce.

Autor:TK

• 14 wrz 2020 16:00





Jak szacuje Marcin Nowak z ADSL, około 30 proc. pracowników biurowych będzie na stałe pracować zdalnie (fot. PTWP)

REKLAMA

- Już przed pandemią wiele firm korzystało z rozwiązań chmurowych. Ponadto miały m.in. systemy teleinformatyczne, które umożliwiały pracę zdalną. Przejście na ten model okazało się dla nich łatwe. Rozwinęła się także rekrutacja zdalna - mówił podczas Property Forum Marcin Nowak, prezes zarządu ABSL.

Dodał jednak, że praca tylko z domu będzie niemożliwa w przypadku wielu przedsiębiorstw.

- Na początku szacowano, że z powodu pandemii sektor biurowy może się zmniejszyć nawet o 50 proc. Jednak byłoby to niemożliwe z powodów społeczno-relacyjnych. Z czasem, pierwsze szacunki zostały zrewidowane, zaczęto mówić o modelu hybrydowym, który - moim zdaniem - zacznie dominować. Choć wciąż trwają dyskusję o proporcji pracy zdalnej do stacjonarnej, już można założyć, że za kilka miesięcy ustabilizuje się to w w granicach 70 proc. na rzecz tej drugiej - mówił Marcin Nowak.

Zaznaczył także, że będzie to miało ogromny wpływ na inwestycje w sektorze biurowym.

- Wszystkie nowe inwestycje będą musiały uwzględniać silna pozycję modelu hybrydowego. Nie będzie już potrzebna powierzchnia biurowa na pełną liczbę planowanych do zatrudnienia. Te elementy wpłyną na rynek inwestycji w biurowce, ale go nie zahamują tylko zmienią proporcje - tłumaczy.

Artykuł powstał podczas dyskusji "Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?", która odbyła się podczas "Property Forum 2020" w Warszawie.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.