Nie ma odwrotu od hybrydy. Chce jej coraz więcej pracowników

Zmiany w modelach pracy weszły na stałe. Z najnowszego raporty firmy doradczej McKinsey wynika, że od hybrydy nie ma już odwrotu. Obecnie w tym modelu chce pracować 50 proc. z nas. To o 10 proc. więcej niż przed pandemią. W raporcie McKinseya wskazano, że bardzo cenne będą zdolności poznawcze (Fot. Shutterstock)

Z nowego raportu McKinseya wynika, że ponad 50 proc. pracowników preferuje zdalne i hybrydowe sposoby pracy po pandemii, w porównaniu z około 40 proc. przed pandemią.

Zdaniem analityków firmy doradczej, w nadchodzących latach hybrydowy model pracy, który łączy zadania wykonywane na miejscu z tymi wykonywanymi w domu, stanie się coraz bardziej popularny.

Jednak, by tak się stało, firmy muszą się do tego dostosować. A potrzebują nie tylko szybko dostosowujących się zespołów, ale także systemów zarządzania i technicznych, które uzupełniają model operacyjny. Wymiar technologiczny polega na wyborze odpowiedniej architektury IT, platform oraz innych innowacyjnych narzędzi, które pozwolą zwiększyć efektywność działania organizacji. Zmiany w strukturze pracowniczej i potrzeba dostosowania kompetencji do nowych wyzwań oznacza, że wiele firm będzie musiało zapewnić dodatkowe szkolenia i programy edukacyjne dla pracowników.

Umiejętności poznawcze

W raporcie McKinseya wskazano, że bardzo cenne będą zdolności poznawcze, czyli dodawanie wartości wykraczającej poza to, co mogą nam dać zautomatyzowane systemy i inteligentne maszyny. Umiejętność krytycznego myślenia, strukturyzowania myśli i skutecznego komunikowania się przy jednoczesnym dostosowywaniu się do rozwijających się okoliczności ma być kluczem do osiągnięcia doskonałości poznawczej, czyli "samoprzywództwa".

To na co powinni baczniej przyglądać się menedżerowie, którzy będą chcieli dostosować zespoły do pracy w nowych warunkach, to też umiejętności cyfrowe. To w dużej mierze “twarde” umiejętności, które umożliwią efektywne wykorzystywanie narzędzi i wykorzystanie ich do późniejszej analizy danych.

– Umiejętności poznawcze i cyfrowe oraz “samoprzywództwo” to przykłady cech, których firmy powinny poszukiwać już dziś, aby dokonywać dobrych zmian w strukturze zatrudniania, ale też wspierać pracowników w tym, żeby rozwijali pożądane umiejętności – zaznacza Radosław Pawlak, z Symetrii UX, z Symetrii UX, która prowadzi międzynarodowe szkolenia UX-PM. – Kierownictwo musi również wziąć pod uwagę pożądaną kulturę organizacji i to, że coraz częściej pracownicy będą wybierać pracę hybrydową - dodaje.

