Nie ma czegoś takiego jak chromosom technologiczny

Udział Polek w sektorze IT wynosi 15,5 proc. i jest jednym z najniższych w Europie. Na pięciu informatyków w Polsce przypada jedna informatyczka. Wśród wszystkich specjalistów IT w naszym kraju jest niecałe 91 tys. kobiet i około 495 tys. mężczyzn.

- Stosunkowo niski udział kobiet w świecie nowych technologii wynika przede wszystkim z ich niskiej obecności na kierunkach studiów związanych z informatyką w Polsce. A to wciąż najskuteczniejsza droga do świata IT. Można zauważyć bardzo powolny trend wzrostowy i dużą przepaść, która dzieli jeszcze polskie uczelnie techniczne od uzyskania równowagi płci - komentuje dla PulsHR.pl Marta Kępa, executive director w SoDA.

- Gdy zaczynałam pracę w IT ok. 4-5 lat temu, obecność kobiet w tej branży była praktycznie znikoma. W moim pierwszym zespole składającym się z 8 mężczyzn, którzy nigdy wcześniej nie pracowali z kobietą-programistką, początkowo dało się odczuć dystans - tak o swoich początkach w branży IT opowiada Aleksandra Kamieniak, software developer w Emerson Automation Solutions. - Oczywiście z czasem znaleźliśmy wspólny język, który pomaga nam nie tylko lepiej i efektywniej pracować, ale wpływa też pozytywnie na atmosferę i nasze kontakty w zespole.

Odrobinę bardziej optymistyczne są wyliczenia platformy GWI. Zgodnie z nimi w pierwszym półroczu 2022 roku 18 proc. wszystkich programistów w naszym kraju stanowiły kobiety. I jak się okazuje, brak kobiet w branży to nie jest tylko polski problem. W wielu innych europejskich krajach sytuacja wygląda podobnie. W Austrii, Francji czy Niemczech kobiety to tylko 10 proc. wszystkich programistów, a w Czechach zaledwie 5 proc. Zdecydowanym liderem pod tym względem jest w Europie Szwajcaria, gdzie ich udział w branży IT wynosi 43 proc.

- Powtarzany przez lata mit mówiący o tym, że kierunki techniczne są bardziej odpowiednie dla mężczyzn, może zniechęcać kobiety do rozwijania kariery w tym kierunku. Dostrzegamy jednak w tej kwestii pozytywną zmianę i widzimy, że coraz więcej z nich rozważa pracę w IT. Wszystko wskazuje na to, że udział kobiet w branży będzie rósł – wyjaśnia Charles-Alexandre Gamba, CEO ITDS Polska.

Chcesz wejść w zdominowane przez mężczyzn środowisko - pokaż co potrafisz

Wkraczające w świat pracy z nowymi technologiami kobiety muszą udowodnić, że ich praca jest równie dobra, co kolegów.

- Z mojej kilkuletniej perspektywy, zauważam, że mężczyźni początkowo oceniają umiejętności kobiet w IT jako zdecydowanie niższe niż innych kolegów. Dlatego mam przeświadczenie, że muszę się bardziej wykazać, żeby inni docenili moje umiejętności i to, że ja też mogę wykonywać nawet najbardziej skomplikowane zadania. Uważam więc, że wsparcie, a przede wszystkim otwartość na początkowym etapie dołączania do zespołu jest szczególnie ważna - mówi Aleksandra Kamieniak. - Niestety kobiety, szczególnie na początku kariery lub pracy w danym zespole, wciąż są niedoceniane w IT, a prawda jest taka, że razem z mężczyznami tworzymy równoprawne teamy, w których wspólnie pracujemy i szukamy nowych rozwiązań - dodaje.

Wyzwań jakie stoją przed rozpoczynającymi pracę w branży kobietami, jest sporo. Poza rozproszonymi i często niewidocznymi przykładami kobiet liderek, mitami towarzyszącymi ich roli w IT, wyzwanie stanowią skutki koronawirusa COVID-19.

- Pandemia wzmocniła niepewność zawodową, m.in. dlatego, że wiele pracujących mam wzięło na siebie dodatkowe obowiązki domowe, które z kolei wyzwoliły uczucie, że ich kariera stanie się przez to zagrożona lub po prostu stanie w miejscu. By temu przeciwdziałać, warto pomyśleć o inicjatywach dodatkowych dni wolnych, tzw. Wellness Days, które możemy przeznaczyć na zaległości, realizację hobby, czy po prostu ekstra czas w gronie bliskich - zauważa Agata Wojciechowska, talent sourcing manager EMEA w Dynatrace.

Czynnikiem zniechęcającym jest także przekonanie o tym, że próg wejścia do branży w przypadku kobiet jest inny, trudniejszy niż w przypadku mężczyzn.

- Tymczasem kluczowe są ich kompetencje, charakter, determinacja i doświadczenie - wszystkie cechy, które nie mają płci. Tak przynajmniej chcemy o sobie myśleć w całej firmie, a także poza nią, tłumacząc to przyszłym kandydatom i kandydatkom do pracy w Dynatrace. Dokładnie tak, jak robi to obecna z nami od 14 lat Karolina Linda, która pracuje ze studentami i studentkami Politechniki Gdańskiej w ramach przedmiotu "Komunikacja w organizacjach IT". Jej zajęcia są dowodem na to, że podejmując studia w obszarze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematic) warto kierować się przede wszystkim indywidualnym profilem zainteresowań i osobistymi motywacjami - dodaje Wojciechowska. - W Dynatrace bardzo zależy nam na stworzeniu miejsca pracy, w którym wszyscy pracownicy czują się doceniani i szanowani, niezależnie od płci, koloru skóry, pochodzenia, wieku, orientacji czy tożsamości. Staramy się tworzyć inkluzywną kulturę, w której ceni się indywidualność i autonomię w działaniu, a uczciwość jest głęboko osadzona we wszystkim, co robimy. W 2022 roku kobiety pracujące we wszystkich naszych dywizjach stanowiły 24 proc. pracowników, co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe do analogicznego okresu sprzed roku. W polskim oddziale pracuje 66 ekspertek, które stanowią 18 proc. zatrudnionych, a ich liczba wzrosła od 2017 roku o 5 punktów procentowych

Odczarować informatykę i pokazywać dobre przykłady

Z badania „State of Science Index” (badanie postaw społecznych wobec nauki i technologii realizowane przez firmę 3M) wynika, że co drugi Polak (55 proc.) twierdzi, iż dziewczęta i kobiety są częściej zniechęcane do kontynuowania nauki na kierunkach ścisłych i przyrodniczych, IT, inżynieryjnych i matematycznych.

Cztery na pięć (84 proc.) osób jest zdania, że należy robić więcej, aby zachęcić kobiety do rozwoju kariery naukowej w tych dziedzinach. Trzy czwarte (74 proc.) Polaków dostrzega negatywne konsekwencje wynikające z tego, że udział kobiet wśród studentów kierunków studiów powiązanych z technologiami jest wciąż niewystarczający.

Z raportu "Kobiety na Politechnikach 2022" wynika, że 35 proc. wszystkich studentów publicznych uczelni technicznych stanowią kobiety.

Panie częściej decydują się na studia w obszarach nietechnologicznych. Trzy najpopularniejsze wśród kobiet kierunki to kosmetologia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz zoofizjoterapia. Studentek kierunków informatycznych jest 16 proc.

W ciągu pięciu lat (od 2016 do 2021 roku) liczba kobiet studiujących IT wzrosła o 38 procent, podczas gdy mężczyzn - o 22 procent.

- Aby zachęcić kobiety do studiowania, a następnie pracy w IT, musimy zmieniać wizerunek informatyki już od najmłodszych lat. Edukować dziewczynki już w szkole podstawowej, bo często już na tym etapie utrwala się przekonanie, że przedmioty ścisłe są domeną chłopców. Warto pokazać dziewczynkom, że ich starsze koleżanki są w tym równie dobre, co ich koledzy - mówi Agata Wojciechowska.

Jak dodaje, jest kilka powodów, przez które kobiet w IT brakuje.

- Utrwalone stereotypy kulturowe, brak wzorców do naśladowania czy praktyki, takie jak wypytywanie o plany dotyczącego naszego życia osobistego np. o zakładanie rodziny. I chociaż coraz więcej kobiet chce pracować w IT, to wciąż stanowią one mniejszość. Według badania przeprowadzonego na platformie Stack Overflow z 2022, ponad 90 proc. wszystkich respondentów zadeklarowało, że są mężczyznami. Co ciekawe, w innym badaniu, przeprowadzonym przez KornFerry z udziałem 55 tys. osób z ponad 90 krajów, stwierdzono, że kobiety mają lepsze od mężczyzn kompetencje emocjonalno-społeczne Przekłada się to bezpośrednio na ich efektywność, np. w rolach przywódczych, co jest niezwykle ważne w zarządzaniu projektami IT - dodaje.

Nie ma bardziej lub mniej kobiecych stanowisk, liczą się kompetencje

Zapytane przez nas ekspertki zgodnie odpowiadają, że stosowanie podziałów na mniej lub bardziej kobiece specjalizacje jest szkodliwe i mocno uwarunkowane przez stereotypy.

- Kobiety dysponują wszystkimi kompetencjami, żeby stać się dobrymi programistkami, liderkami w obszarach technologicznych czy też pracować na stanowiskach kierowniczych. Prawdą jest natomiast, że w praca w IT to nie tylko umiejętności techniczne - kobiety cechuje wielozadaniowość i umiejętność szerszego spojrzenia na projekt. Cechy, które są niezbędne w codziennej pracy w IT, a są w pełni kompetencjami miękkimi, to umiejętność rozwiązywania problemów, współpracy zespołowej, krytyczne myślenie, zarządzanie projektami czy zdolności analityczne - wyjaśnia Marta Kępa.

Agata Wojciechowska podkreśla, że zawodowe ścieżki kobiet, które realizują się w IT pokazują, iż ważna jest nie płeć, a kompetencje.

- Liczne przykłady moich koleżanek w Dynatrace - od team captainek, przez product managerki, product ownerki, aż po dyrektorki i wiceprezeski - pokazują, że nie istnieje coś takiego jak „technologiczny chromosom”, predestynujący do wchodzenia w różne role bardziej przez mężczyzn czy kobiety. Myślę, że ten stereotyp wynika z niedostatecznej wiedzy o rynku pracy i błędnego przekonania, że stanowiska w IT są zarezerwowane dla piszących kod programistów. Nic bardziej mylnego. To oczywiście jedna z wielu ścieżek kariery - swoją drogą także ciesząca się zainteresowaniem kobiet - ale nie jedyna - wyjaśnia.

Siłą kobiet w branży są mocno rozwinięte umiejętności miękkie.

- IT to nie tylko umiejętności stricte techniczne i informatyczne. Równie ważne są inne kompetencje miękkie i twarde, takie jak rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne, krytyczne myślenie. Aktywność w naszym środowisku to także wyzwanie związane z zarządzaniem pracą zespołu, który często jest rozrzucony po całym świecie, gdzie nierzadko pracuje się z wieloma różnymi charakterami. Trzeba umieć do nich wszystkich dotrzeć i zadbać o nich w sferze komunikacji i szeroko rozumianego dobrostanu psychicznego. Ten obszar jest natomiast naturalnie bliski kobietom, których przywództwo w takich zespołach jest szczególnie ważne, często decydując o sukcesie danego projektu - dodaje Wojciechowska.

Zarabiają mniej niż koledzy, choć w Polsce nie jest aż tak źle

Z przygotowanego przez portal pracy No Fluff Jobs oraz firmą biotechnologiczną Roche Informatics Poland raportu "Kobiety w IT 2023" wynika, że kobiety w IT mają średnio o 13 proc. niższą pensję niż mężczyźni.

Raport to analiza sytuacji kobiet w branży IT na pięciu rynkach - polskim, ukraińskim, węgierskim, czeskim i holenderskim.

Pod względem równości płac najlepsza sytuacja jest w Polsce, gdzie specjalistki IT zarabiają o 4,2 proc. mniej niż mężczyźni. Dla porównania w Holandii mniej o 14,2 proc., Czechach o 16,4 w Ukrainie o 18,25 proc., a na Węgrzech aż o 17,2 proc.

Jednocześnie, jak wynika z badania, 66 proc. kobiet w branży technologicznej nie wie, ile zarabiają mężczyźni na tym samym stanowisku i o tym samym poziomie doświadczenia.

Pod względem równości płac najlepsza sytuacja jest w Polsce (fot. Shutterstock)

Polska wypada gorzej, jeśli spojrzymy na wysokość zarobków. Według wyników badania 27,5 proc. specjalistek IT nad Wisłą zarabia między 4,5 a 7 tys. złotych netto. Z kolei co piąta kobieta z branży otrzymuje wynagrodzenie w przedziale 7-9,5 tys. złotych netto, a kolejne 15 proc. mieści się w przedziale od 9,5 tys. do 12 tys. złotych netto.

Najwyższe zarobki odnotowano w Holandii, gdzie specjalistki IT deklarowały, że 27 proc. z nich zarabia w przedziale 9,5, a 12 tys. złotych, 23 proc. od 12 do 14 tys. złotych, 17 proc. od 14 do 16,5 tys. złotych, 12 proc. od 16,5 do 19 tys. złotych, 4 proc. od 19 do 21 tys. złotych oraz 6 proc. powyżej 23,5 tys. złotych.

Najwięcej najniższych pensji odnotowano w Ukrainie, gdzie 15 proc. kobiet w IT zarabia od 1 do 2,5 tys. złotych, a 26 proc. od 2,5 do 4,5 tys. złotych.

71 proc. Polek z branży dostało podwyżkę w ciągu ostatniego roku, choć z obecnych zarobków zadowolona jest nieco ponad połowa z nich (56 proc.). 40 proc. polskich specjalistek pracujących w IT awansowało w 2022 roku. Te, które nie są zadowolone, szukają nowego zajęcia.

W minionym roku 42 proc. kobiet w sektorze technologicznym zmieniło pracę, w tym zrobiło to 61 proc. juniorek. Dla porównania w Ukrainie w tym samym czasie awansowało ponad 54 proc., specjalistek, w Czechach ponad 31 proc., w Holandii ponad 26 proc., a na Węgrzech 25 proc.

