Nie lubisz pracy pod presją czasu? Zostań leśnikiem, a nie menedżerem

W zeszłym roku co dziesiąta osoba zatrudniona w Unii zawsze pracowała pod presją czasu (11 proc.), a co czwarta - często (25 proc.). Polska w tym zestawieniu znajduje się powyżej średniej. - Biorąc pod uwagę branże, w których pracuje większość Polaków, wynik osiągnięty przez nasz kraj wydaje się dość wysoki - komentuje Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2019 roku co dziesiąta osoba zatrudniona w UE zawsze pracowała pod presją czasu (11 proc.), a co czwarta - często (25 proc.). Problem ten dotykał tylko czasami prawie dwie trzecie pracowników (42 proc.). Nigdy z takim zjawiskiem nie miało do czynienia 22 proc. badanych.

Temat ten na warsztat wzięli również analitycy Głównego Urzędu Statystycznego. Z opublikowanego na początku 2020 roku raportu "Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy" wynika, że ponad 6,2 mln polskich pracowników bardzo często lub często wykonuje pracę z poczuciem presji czasu. Kolejne ponad 7,5 mln ma z tym zjawiskiem styczność nieregularnie. Jedynie 16,5 proc. polskich pracowników (ok. 2,7 mln) podkreśla, że jest wolnych od tego typu stresogennych sytuacji.

Jak w raporcie Eurostatu wypadają poszczególne kraje? Eurostat podaje, że 55,5 proc. zatrudnionych na Litwie pracowało czasami pod presją czasu. Na Malcie udział ten wynosi tylko 28,8 proc. - przy czym Malta ma jednak najwyższy odsetek zatrudnionych, którzy zawsze pracowali pod presją czasu, wynoszący 20,9 proc. Natomiast tylko 4,3 proc. pracowników na Słowacji zawsze pracowało pod presją czasu.

W grupie, która często pracowała pod presją czasu, Czesi są na szczycie - z 38,5 proc., a Hiszpanie na dole skali - z 15,4 proc. Niemniej jednak Hiszpania była krajem, gdzie odnotowano najwyższy odsetek osób zatrudnionych, które nigdy nie doświadczyły presji czasu w pracy - 38,7 proc. Dla porównania:L tylko 7,7 proc. zatrudnionych w Finlandii nigdy nie pracowało pod presją.

- Biorąc pod uwagę branże, w których pracuje większość Polaków, wynik osiągnięty przez nasz kraj wydaje się dość wysoki. Osoby pracujące pod presją czasu zawsze i często stanowiły 38 proc. badanych - komentuje Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Dodaje on, że zjawisko to dotyczy wyłącznie osób wykonujących pracę umysłową, a są to wszystkie zawody nastawione na osiąganie celu i na wyniki.

- To także dotyczy osób, które mają konkretne dzieło do dostarczenia. Zaliczyłbym do tego grona również proste prace, jak w całej branży budowlanej, gdzie terminy odgrywają kluczową rolę w projektach. Praca pod presją czasu jest tam bardzo mocno widoczna - dodaje Kubisiak.

Z danych Eurostatu wynika, że najczęściej deadline'y goniły menedżerów, którzy zawsze (16,7 proc.) lub często (34,0 proc.) pracowali pod presją czasu. Technicy, średni personel i specjaliści odpowiednio 12,7 proc. i 11,6 proc. (zawsze) oraz 28,6 proc. i 29,3 proc. (często).

Najmniejszą presję odczuli wykwalifikowani robotnicy rolni, leśnicy i rybacy oraz osoby zatrudnione przy pracach prostych. W ich wypadku więcej niż trzech na czterech pracowników rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa nigdy nie pracowało lub czasami pracowało pod presją czasu - odpowiednio: 29,2 proc. (nigdy) i 49,3 proc. (czasami).

Podobnie wyglądała sytuacja wśród zajmujących się sztuką, rozrywką i rekreacją. Osoby zatrudnione przy działalności finansowej i ubezpieczeniowej przeważnie doświadczały presji czasu, przy czym 12,8 proc. pracowało tak zawsze, a 31,4 proc. - często.

fot. shutterstock

Andrzej Kubisiak wskazuje też, że jeśli spojrzymy na presję czasu czysto kontekstowo, to w Kodeksie pracy głównym elementem rozliczania pracy jest czas. Jeśli dołożymy do tego techniki zarządcze, to zazwyczaj polegają one na określeniu pewnych celów w pewnych ramach czasowych.

- Jak widać w Polsce to mechanizm powiązany. Cel w rozliczeniach jest kluczowy, szczególnie kiedy mówimy o sektorze prywatnym, który żyje z wyników - dodaje ekspert PIE. - Musimy też pamiętać, że presja czasu ma swą dobrą i złą stronę. Może działać mobilizująco, stymulować do dokończenia zadań, walczyć z naszym naturalnym ludzkim rozleniwieniem. Z drugiej zaś strony: praca pod presją, szczególnie pod permanentną, może prowadzić po błędów i wypalenia zawodowego - podsumowuje wiceszef PIE.

Dodaje też, że - biorąc pod uwagę wydarzenia związane z pandemią - w 2020 roku skala zjawiska może być dużo większa. W tym roku bowiem warunki, w jakich pracujemy i żyjemy, są dużo trudniejsze, a wtedy efekt, który chcemy osiągnąć, musi nastąpić jeszcze szybciej.

Poziom wykształcenia ma znaczenie

Z danych Eurostatu wynika, że wspomniane zjawisko występuje zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. W 2019 roku 11,1 proc. i 25,7 proc. mężczyzn odpowiednio zawsze lub często doświadczało stresu w pracy, podczas gdy adekwatne odsetki dla kobiet wynosiły 10,8 proc. (zawsze) i 24,6 proc. (często).

Najsilniejszą presję czasu w pracy odnotowała grupa w średnim wieku (35-49 lat): 11,7 proc. (często) i 26,6 proc. (zawsze) zadeklarowało, że zawsze lub często pracują pod presją czasu. W przypadku osób młodych było to 10,1 proc. (zawsze) i 24,2 proc. (często), a dla starszych pracowników 10,9 proc. (zawsze) i 24,3 proc. (często).

Dużo bardziej wyraźne były różnice, gdy spojrzymy na poziom wykształcenia i status zawodowy badanych. Odsetek osób pracujących z wysokim wykształceniem, które zawsze (11,8 proc.) lub często (28,8 proc.) wskazywały na pracę pod presją czasu, był wyższy niż ich odpowiedników o niskim (zawsze 8,8 proc., a często 18,0 proc.) lub średnim wykształceniu (zawsze 11,2 proc., a często 25,0 proc.).

Również w ub. r. 18,1 proc. i 33,6 proc. samozatrudnionych z pracownikami odpowiednio zawsze lub często pracowało pod presją czasu. Z kolei tylko 9,0 proc. (zawsze) i 22,7 proc. (często) ich odpowiedników bez pracowników oraz 10,9 proc. (zawsze) i 25,2 proc. (często) pracowników pracowało pod presją.

Chcesz czy nie, tak musi być

- Czy tego chcemy, czy nie, wszyscy jesteśmy osadzeni w czasie... Zwłaszcza w czasie społecznym, jako jednym z elementów kultury, w której przyszło nam aktywnie funkcjonować. W latach 1967-73 Geert Hofstede wraz ze zespołem zauważył, że pracownicy jednej z globalnych firm, choć pracują teoretycznie w jednej kulturze organizacyjnej, potrafią zachowywać się znacząco różnie ze względu na wpływ kultury narodowej - mówi dr Bartłomiej J. Gabryś, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Jak dodaje, wśród kilku wymiarów, które obrazowały te różnice, pojawiły się dwa związane z czasem. Pierwszy bezpośrednio – stopień skupienia na krótkiej lub długiej perspektywie. Drugi pośrednio: pobłażliwość w realizowanych zadaniach versus postępowanie ściśle według określonych reguł.

fot. pixabay

- Oba wymiary znacząco wpływają na nasz komfort psychofizyczny w realizowanych zadaniach, w tym takich, gdzie pojawia się konieczność wykonania określonych zadań w czasie. Gdy dodać do tego pracę w warunkach globalnych korporacji, gdzie poszczególni członkowie zespołów potrafią pochodzić z różnych - czasem bardzo - kultur narodowych, to droga do dyskomfortu, czy mocniej: stresu związanego z osadzeniem w czasie wydaje się otwarta - zauważa ekonomista z katowickiego UE.

Dr Gabryś dodaje też, że w innych badaniach zwrócono uwagę, iż stres związany z dotrzymaniem terminu pojawia się częściej w tych kulturach, gdzie monochroniczność - czyli tendencja do realizacji zadań jedno po drugim - jest stylem pracy dominującym nad polichronicznością, czyli umiejętnością realizacji wielu zadań symultanicznie, choć z mniejszą uwagą na ich zakończenie w określonym czasie.

- Przedstawione wyniki dotyczące odczuwania stresu wśród Europejczyków wydają się pokrywać z wcześniejszymi spostrzeżeniami naukowców, choć pewnie nie wszystkie wyniki są identyczne. Zatem tam, gdzie dominuje monochroniczność, pragmatyzm związany z krótkim okresem oraz postępowanie według przypisanych mu reguł, tam zarazem większy zakres odczuwania stresu przy realizacji powierzonych zadań w czasie. Natomiast gdy pracowników cechuje polichroniczność, myślenie długookresowe oraz umiejętność swoistego korzystania z życia, to i odczuwanie stresu związanego z pilnością realizowanych zadań staje się mniej dotkliwe - podsumowuje naukowiec.