Nie jest tak źle, jak mówią. Chcemy tak pracować, a nasza efektywność nie spada

Praca zdalna, choć niesie sporo wyzwań, stała się kuszącym modelem dla zdecydowanej większości pracowników. Prawie 9 na 10 pracujących zdalnie deklaruje, że chciałoby, aby ten model zatrudnienia utrzymał się nawet po opanowaniu pandemii.

Na możliwość większej elastyczności przy wykonywaniu służbowych obowiązków ma wpływ dynamiczny proces digitalizacji firm, który pozwala na pracę w dowolnym miejscu bez utraty ciągłości procesów. Z perspektywy pracownika praca z domu wiąże się z wieloma pozytywnymi aspektami. Jednym z najczęściej wymienianych jest oczywiście oszczędność czasu, który w dużej mierze był marnowany na dojazdy (często w korkach) do biura. Teraz, z perspektywy pory roku, ta oszczędność wydaje się jeszcze bardziej nabierać na wartości, ponieważ dzięki niej członkowie zespołów mogą korzystać z wakacyjnej pogody.

Wyraźny głos sprzeciwu przeciwko powrotom do biur wyrazili pracownicy Apple. Firma technologiczna chce, aby od września pracowali oni 3 dni z biura i 2 dni z domu. Jednak pomysł nie spodobał się głównym zainteresowanym, którzy przypominają, że jeśli firma nie wykaże się większą elastycznością, gotowi są zmienić pracodawcę.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z badań Salesforce Research wynika, że aż 86 proc. osób pracujących zdalnie jest zdania, iż ich produktywność jest na świetnym lub dobrym poziomie. Warto jednak zauważyć, że efektywna praca w domowych warunkach nie byłaby możliwa bez dedykowanych rozwiązań.

Czytaj więcej: Praca z domu albo wypowiedzenie. To już się dzieje

Model home office to również wyzwania logistyczne, z którymi pracownicy zdalni muszą sobie poradzić – zapewnienie odpowiedniej prędkości internetu, która umożliwi współpracę z resztą zespołu w czasie rzeczywistym oraz pracę w skupieniu. Dlatego ważne jest zadbanie o odpowiedni poziom koncentracji oraz komfortu – co jak wszyscy wiemy, nie jest łatwe w domowych warunkach szczególnie podczas wakacji, gdy dzieci zostają w domu.

Samotność na HO

Jednak problem zaczyna się, kiedy pomyślimy o kontaktach społecznych. Ponad połowa (57 proc.) respondentów badania Pracuj.pl docenia możliwość fizycznych spotkań ze współpracownikami w biurze. Badani jasno deklarowali, dlaczego wolą pracę z siedziby firmy wskazując, że podczas pracy z domu nie mają poczucia zmiany otoczenia w związku z pełnioną aktualnie rolą – pracownika lub domownika.

Co więcej, niezachowanie wyraźnego balansu między życiem prywatnym a zawodowym nie jest bezpieczne. W wielu przypadkach może pojawić się problem z odpowiednią organizacją czasu pracy i rozgraniczeniem jej od sfery prywatnej.

- Przy nieregularnych fizycznych spotkaniach zespołu przydatne okazują się niezobowiązujące wideokonferencje kilka minut przed rozpoczęciem pracy, podczas których pracownicy mogą napić się wspólnie porannej kawy i swobodnie porozmawiać, podobnie jak przy ekspresie w biurze. Dzięki takim inicjatywom mimo dzielącej odległości każda osoba czuje się bardziej zintegrowana z zespołem i co ważne, buduje relację z samą firmą - mówi Jakub Abramczyk, sales director Eastern Europe w firmie technologicznej Poly.

Tu pracowało się zdalnie

Z danych Eurostatu wynika, że w 2020 r. 12,3 proc. pracowników w wieku 15-64 lat w UE zwykle pracowało zdalnie. W poprzednich latach liczba pracowników, którzy deklarowali, że zwykle pracują w domu, była wyższy niż tych na home office. Różnica ta zmniejszyła się jednak w 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa. Odsetek pracowników wykonujących zwykle pracę zdalną wzrósł z 3,2 proc. w 2019 r. do 10,8 proc. w 2020 r. W przypadku samozatrudnionych liczba osób na home office zwiększyła się z 19,4 proc. w 2019 r. do 22 proc. w 2020 roku.

Na szczycie listy państw członkowskich UE, w których pojawił się model pracy zdalnej, znalazła się Finlandia. W tym kraju 25,1 proc. pracowników zwykle działało w trybie home office w 2020 r. Na drugim miejscu uplasował się Luksemburg (23,1 proc.) oraz Irlandia (21,5 proc.).

Jeśli chodzi o Polskę, to odsetek osób pracujących zdalnie wyniósł 8,9 proc. Natomiast najniższy odsetek osób pracujących w domu odnotowano w Bułgarii (1,2 proc.), Rumunii (2,5 proc.), Chorwacji (3,1 proc.) i na Węgrzech (3,6 proc.).

Jak szczegółowo wygląda sytuacja w Polsce? Z danych GUS wynika, że w IV kwartale 2020 r. liczba osób zwykle wykonujących swoją pracę w domu wyniosła 1 mln 609 tys. (co stanowiło 9,7 proc. wszystkich pracujących) i zwiększyła się w stosunku do III kwartału 2020 r., jak i do analogicznego okresu 2019 r. odpowiednio o 478 tys. osób i o 902 tys. osób. W tej grupie 1 mln 38 tys. osób (tj. 64,5 proc.) pracowało w domu z powodu sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (spośród nich 1 mln 9 tys. osób wykonywało swoje obowiązki zawodowe w formie pracy zdalnej).