Nie jest tak, jak myślicie. Zaskakujące wyniki badania młodych pracowników

W powszechnej opinii najmłodsze pokolenie pracowników traktowane jest jako to roszczeniowe i pewne siebie. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna. Pokazał to raport „Uwierz w siebie. Polska 2021”. Naukowcy postanowili za pomocą sztucznej inteligencji sprawdzić, na ile to, co mówimy, zbieżne jest z tym, co tak naprawdę sądzimy.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 5 lis 2021 0:01





Naukowcy wykorzystali sztuczną inteligencję i technologię iCode (fot. Pixabay)

REKLAMA

Instytut badawczy Neurohm wraz z naukowcami oraz liderami dużych korporacji wzięli pod lupę 12 zagadnień dotyczących naszego poczucia skuteczności, odporności na krytykę oraz atrakcyjności. Efektem jest raport „Uwierz w siebie. Polska 2021”.

W badaniu wzięło udział siedem międzynarodowych korporacji oraz reprezentatywna grupa 1000 Polaków.

Twórcy badania zapytali także Polaków o to, czy kobiety mogą być szefami. 82 proc. ankietowanych kobiet i mężczyzn deklaruje, że wierzy w kompetencje kobiet do pełnienia funkcji kierowniczych. Jak się jednak okazuje, wynik to przede wszystkim poprawność polityczna.

Nie zawsze mówimy, to co myślimy. Powodów jest wiele. Nie chcemy kogoś skrzywdzić, nasza opinia jest niepopularna lub jest w mniejszości, czasami nie wszystkiego jesteśmy do końca świadomi. Instytut badawczy Neurohm (wraz z naukowcami oraz liderami dużych korporacji) wziął pod lupę 12 zagadnień dotyczących naszego poczucia skuteczności, odporności na krytykę oraz atrakcyjności. Efektem jest raport „Uwierz w siebie. Polska 2021”.

W jaki sposób sprawdzono na ile to, co mówimy, zbieżne jest z tym, co myślimy? Naukowcy wykorzystali sztuczną inteligencję i technologię iCode.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– To jest metoda, która po pierwsze patrzy na to, co ludzie mówią, ale także analizuje to, jak szybko ludzie udzielają odpowiedzi. Dzięki temu jesteśmy w stanie wybrać te odpowiedzi, które są udzielane z dużą pewnością. Jeżeli ktoś odpowiada szybko i bez zawahania, wówczas wiemy, że jest to postawa ziternalizowana i istnieje duże prawdopodobieństwo, że przełoży się na prawdziwe zachowanie – wyjaśnia w rozmowie z portalem PulsHR.pl Dorota Reykowska odpowiedzialna za projekty rozwojowo-badawcze w firmie Neurohm.

Wykorzystując technologię, postanowiono zająć się tematem pewności siebie. W bardzo szerokim ujęciu. Zbadano pewność Polaków w sytuacjach prywatnych i zawodowych. Wyniki? Te mogą zaskoczyć.

Pokolenie Z pokoleniem rozszczeniowym?

Zaskoczyć mogą na pewno wyniki dotyczące najmłodszego pokolenia pracowników. „Zetki”, nazywane też pokoleniem cyfrowym, przez wielu odbierane są jako pokolenie pracowników roszczeniowych i wymagających, a co za tym idzie – dla wielu zbyt pewnych siebie. Jak jednak pokazały badania, najmłodsi pracownicy (i studenci) są zdecydowanie mniej pewni siebie niż starsi koledzy. Mniej wierzą także w swoją skuteczność. – Okazuje się, że jest to grupa względem siebie bardzo krytyczna, bardzo wrażliwa na ocenę. Ze względu na młody wiek i brak doświadczeń, mają oni także niskie przekonanie o swojej sprawczości. W naszym badaniu bardzo wyraźnie widać, że im mamy więcej doświadczenia, tym większa jest nasza pewność siebie – wyjaśnia Dorota Reykowska. Ekspertka marki osobistej Agnieszka Plencler zauważa, że warto na młodsze pokolenie spojrzeć z jego perspektywy. – Przed młodymi ludźmi stoją dziś gigantyczne wyzwania. Oczywiście oni są na swój sposób do tego przygotowani. Nie możemy jednak tego porównywać 1x1. Oni startują w innej rzeczywistości niż my. Stoją przed nimi inne wyzwania, mają inne możliwości. Nie możemy postrzegać ich tylko przez pryzmat dużych oczekiwań. Wyniki tych badań to także apel do uczelni wyższych, które nie powinny tylko wyposażać młodych w wiedzę, ale także w kompetencje miękkie – podkreśla. Kokieteria czy stereotypy? Podczas badania postanowiono sprawdzić kto – kobiety czy mężczyźni – jest bardziej pewny siebie. Wyniki badań częściowo potwierdzają powszechny pogląd, że kobiety są z siebie mniej zadowolone niż mężczyźni. Mają niższe niż mężczyźni poczucie skuteczności oraz są mniej odporne na krytykę. Jedyny obszar, w którym wypadają lepiej od mężczyzn, to poczucie własnej atrakcyjności. Jak się jednak okazuje, wykorzystanie sztucznej inteligencji w badaniu pokazało, że wiele negatywnych opinii kobiety wyrażają jedynie na poziomie deklaracji. Choć nawet co druga kobieta deklaruje negatywne myślenie o sobie (56 proc.), to tylko co czwarta jest rzeczywiście o tym przekonana (26 proc.). – Każdy musi sobie zadać pytanie, na ile lubimy pewne siebie kobiety – jakie cechy i stereotypy za tym idą. Pewny siebie mężczyzna będzie zupełnie inaczej postrzegany niż kobieta. Musimy sami wiedzieć, czy te pewne siebie kobiety są mile widziane, czy jesteśmy na nie otwarci – zaznacza Agnieszka Plencer. Kobieta szef – sprawa niełatwa Twórcy badania zapytali także Polaków o to, czy kobiety mogą być szefami. 82 proc. ankietowanych kobiet i mężczyzn deklaruje, że wierzy w kompetencje kobiet do pełnienia funkcji kierowniczych. Jak się jednak okazuje, wynik to przede wszystkim poprawność polityczna. Z tym poglądem faktycznie utożsamia się jedynie 27 proc. badanych. Dotyczy to w równym stopniu zarówno mężczyzn, jak i kobiet. – Bardzo długo zastanawialiśmy się, czy umieszczać takie pytanie w naszym badaniu. Wydawało nam się, że zadanie takiego pytania w XXI wieku nie wypada, że jest to oczywiste. Jesteśmy jednak badaczami, więc naszym zadaniem jest poznanie rzeczywistości. Gdy zobaczyliśmy wynik 82 proc., trochę odetchnęliśmy z ulgą. Zupełnie inne odczucia towarzyszyły nam, gdy zobaczyliśmy drugi wynik – tłumaczy Reykowska. Jednak, jak dodaje, w tym konkretnym przypadku musimy wziąć pod uwagę kilka czynników. – Eksperci, z którymi rozmawialiśmy o wyniku, zauważyli, że warto spojrzeć na ten wynik z drugiej strony. W ciągu ostatnich trzydziestu lat dokonała się w naszym kraju rewolucja, jeśli chodzi o udział kobiet na stanowiskach kierowniczych i managerskich. Dziś kobiet na kierowniczych stanowiskach jest 40 proc. Ta rozbieżność pokazuje, że Polacy już wiedzą, że nie można myśleć inaczej. Przekonania się nie zmieniły, dużo pracy przed nami, ale pierwszy krok jest przed nami – dodaje. Badania pokazały także, że z większą pewnością o kompetencjach kobiet mówią Ci, którzy na swojej zawodowej drodze mieli kontakt z dużymi korporacjami.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.