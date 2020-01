Nie chodzi na L4, nie dotyczy go wzrost płacy minimalnej. 2020 rokiem robotów?

Każdego roku na emeryturę przechodzi ok. 700 tys. Polaków, a w ich miejsce pojawia się zaledwie 400 tys. młodych pracowników.

Lukę wypełnić może wprowadzanie procesów automatyzacji i robotyzacji.

Robotyzacja Procesów Biznesowych polega na zautomatyzowaniu prostych powtarzalnych czynności biurowych.

Choć szczyt koniunktury polska gospodarka ma już za sobą, rynek pracy nadal ma spore kłopoty kadrowe. Eksperci Personnel Service szacują, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy powstanie w Polsce nawet 0,5 mln nowych miejsc pracy.

Powodów problemów kadrowych jest kilka. Mariusz Gołębiewski, wiceprezes firmy konsultingowej Abile podkreśla, że dużym problemem jest demografia.

- Luka demograficzna szybko się pogłębia. Każdego roku na emeryturę przechodzi ok. 700 tys. Polaków, a w ich miejsce pojawia się zaledwie 400 tys. młodych pracowników. Deficyt kadrowy staramy się łatać Ukraińcami, którzy aktualnie stanowią około 6 proc. osób zatrudnionych nad Wisłą. Jednak w bieżącym roku o ich usługi będzie ciężej, ponieważ Czechy i Niemcy zliberalizowały przepisy migracyjne. Rynek pracy się kurczy, a przedsiębiorcy muszą coraz więcej płacić. W ubiegłym roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o ponad 5 proc. Natomiast w perspektywie 5 letniej skok ten wyniósł aż 29 proc. - tłumaczy Gołębiewski.

Jego zdaniem taka sytuacja sprawi, że pracodawcy będą chętniej spoglądali w kierunki automatyzacji i robotyzacji.

- Ta jest coraz bardziej niezbędna, ale także coraz bardziej opłacalna – tłumaczy Gołębiewski.

Kopiuj, wklej, przenieś

O ile robotyzacja w przemyśle wymaga kosztownych maszyn, przez co jest dostępna tylko dla wybranych firm, o tyle zdecydowanie tańsza jest robotyzacja procesów biznesowych (RPA).

RPA to drugi segment robotyzacji i polega na zautomatyzowaniu prostych powtarzalnych czynności biurowych. Mówimy tu przenoszeniu danych do arkuszy kalkulacyjnych, segregacji czy wyszukiwaniu konkretnych informacji.

- Dzięki rozszerzeniu rynku o małe i średnie przedsiębiorstwa, spodziewamy się nawet 30 proc. wzrostu liczby wdrożeń RPA w Polsce. Jest to podobna dynamika do tej obserwowanej na całym świecie. Z danych firmy Gartner wynika, że już w 2022 roku wartość rynku robotyzacji procesów biznesowych wyniesie aż 2,4 mld dolarów, podczas gdy w 2018 roku było to zaledwie 848 mln dolarów – podkreśla Mariusz Gołębiewski.

Wyzwanie dla wielu

Zmiany czekać będą nie tylko przedsiębiorstwa. Wojciech Federczyk, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej podkreśla, że automatyzacja pewnych procesów pojawi się także w urzędach. - Robotyzacja może zastąpić urzędnika w wykonywaniu czynności powtarzalnych. Na pewno nie widzę sytuacji, w której na przykład połowa urzędników straci pracę. Tak istotne zmiany na pewno nas nie czekają. Postęp cywilizacyjny niesie za sobą pojawienie się nowych obszarów, w których państwo musi wprowadzać regulacje i tu potrzebny jest człowiek. Administracja przyszłości na pewno będzie w dużej mierze zautomatyzowana, ale na końcu zawsze będzie człowiek, który będzie podejmował ostateczne decyzje. Miniony rok pokazał, że digitalizacja wiąże się ze zmianą modelu biznesowego. Szacuje się, że tylko przy wykorzystaniu już istniejących technologii 45 proc. wykonywanych przez ludzi obowiązków będzie można zautomatyzować. Zwiększającą się rolę automatyzacji widać m.in. w branży HR, gdzie widzimy zastosowanie sztucznej inteligencji, baz danych i wdrażanych już w Polsce chatbotów. Wspierają one rekrutację, ale też pełnią rolę przewodnika w miejscu pracy, ułatwiając dostęp do dokumentów administracyjnych lub szybko odpowiadając na pytania dotyczące np. pozostałych dni urlopowych. Zwracali na to uwagę przepytani przez PulsHR menedżerowie. - Cyfrowe rozwiązania odgrywają zarówno ważną rolę przy zwiększaniu efektywności działów kadr, jak i bardziej skutecznym dotarciu rekruterów do kandydatów. HR mierzy się z rosnącymi wymaganiami ze strony kierownictwa w zakresie elastyczności działania, mierzenia osiąganych efektów czy wykorzystania różnorodnych narzędzi, dopasowanych do potrzeb pracowników i kandydatów - mówi Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający Pracuj.pl. Przeczytaj: 14 menedżerów i 14 opinii. Oto wyzwania HR w 2020 r.

