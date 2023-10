Nie boją się zwolnienia, więc śmiało idą na L4. Nawet, jak są zdrowi

Niskie bezrobocie umacnia pozycję pracowników. A to, zdaniem firmy analizującej zjawisko absencji chorobowej Conperio, przekłada się na większą śmiałość w sięganiu po L4, kiedy nie ma do tego podstaw. W 2023 liczba dni absencji już wyniosła ponad 50 milionów. To rekord.

Pracownicy nie boją się utraty pracy, mając świadomość, że to firmy mają więcej do stracenia. Pracodawcy z kolei pozwalają na zawyżoną absencję chorobową głównie ze strachu przed utratą wykwalifikowanego pracownika. Z danych Conperio wynika, że rok 2023 jest pod tym względem rekordowy. Liczba zwolnień chorobowych sprawiła, że firma zauważyła przyrost nowych klientów w skali roku o 27 proc.

- Niski poziom bezrobocia zapewnia duży komfort wśród pracowników, również tych nieuczciwych. Nie boją się oni zwolnienia, nawet przy wysokiej absencji chorobowej w zakładzie pracy. Obecnie pracodawca nie ma żadnej swobody w kształtowaniu polityki personalnej w firmie, a sytuacja odbija się negatywnie również na osobach, które uczciwie pracują, bowiem to na nie spadają dodatkowe obowiązki – mówi prezes polskiej firmy doradczej Conperio Mikołaj Zając.

Coraz więcej osób na zwolnieniu w czasie wakacji, to efekt teleporad

Mikołaj Zając dodaje, że zauważoną zmianą w zachowaniu pracowników jest też zwiększona liczba zwolnień lekarskich w okresie wakacyjnym. Do tej pory w lato liczba zwolnień spadała, głównie ze względu na czynniki biologiczne i pogodowe. Tymczasem przez ostatnie dwa lata zauważono znaczący wzrost zwolnień lekarskich w tym okresie, które wykorzystywane są bardzo często do podejmowania dodatkowej pracy zarobkowej czy wyjazdu na wakacje.

Zdaniem prezesa Conperio to efekt łatwości uzyskania zwolnienia dzięki teleporadom. Brak możliwości zbadania pacjenta i oszacowania jego stanu zdrowia sprawia, że dużo łatwiej je uzyskać. Zaznacza także, że kluczowym elementem umożliwiającym skuteczną kontrolę pracownika powinno być wystawianie zwolnień ze wskazaniem „1” – chory musi leżeć.

- Od lat uświadamiamy i zachęcamy lekarzy do wystawiania zwolnień ze wskazaniem „1”. Przez ostatnie 5 lat liczba takich druków wzrosła z kilku procent do 37 proc. w ogólnym wolumenie zwolnień. Apelujemy, aby lekarze wystawiający zwolnienia za pośrednictwem teleporad wskazywali w nich, że chory musi leżeć. Medycy przez telefon nie są w stanie zbadać odpowiednio chorego, bazując tylko na wywiadzie, a to daje ogromne pole do nadużyć - mówi Mikołaj Zając.

20 proc. załogi na L4. Firma nie ma jak uruchomić produkcji

Problem absencji chorobowej, to przede wszystkim problem pracodawców, którzy borykają się z brakami kadrowymi oraz jej negatywnymi konsekwencjami finansowymi.

W dobie niskiego bezrobocia pracownicy nie boją się zwolnienia, więc śmiało idą na L4. Nawet, jak są zdrowi (fot. Shuttertsock)

- Niedawno zgłosiła się do nas firma, która miała problem z produkcją w soboty, mimo że jest na nią zapotrzebowanie. Powodem były zwolnienia chorobowe pobierane przez załogę. Prawie 20 proc. pracowników decydowało się na ten ruch, przez co spółka musiała wstrzymać prace w weekendy - mówi Mikołaj Zając. - Dla pracodawców każde wzrosty absencji pracowników, to straty moralne i finansowe. Ograniczenie nadprogramowych zwolnień lekarskich, to możliwość ograniczenie strat nawet do 70 proc. - podsumowuje ekspert.

Politycy zapowiadają zmiany w finansowaniu zwolnień chorobowych

Obecnie pracodawcy płacą wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80 proc. za pierwsze 33 dni absencji pracownika w danym roku kalendarzowym lub 14 dni w przypadku pracowników, którzy skończyli 50 lat. Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku wydali na chorobowe swoich pracowników blisko 11 mld zł.

Jednak partie, które najprawdopodobniej utworzą nowy rząd w swoich programach wyborczych zaproponowały inne rozwiązania w tej kwestii.

Koalicja Obywatelska chce, aby w przypadku mikro przedsiębiorców to ZUS wypłacał zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika. W programie Trzeciej Drogi (Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe) zapisano z kolei, że ZUS miałby płacić za wszystkich przedsiębiorców.

- Zniesiemy obowiązek wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy przez pierwsze 33 dni. To ZUS zapłaci zasiłek chorobowy twojego pracownika już od pierwszego dnia — czytamy w propozycjach programowych.

Z kolei Lewica, czyli trzeci z potencjalnych koalicjantów w swoim programie mówił jedynie o zwiększeniu wysokości zasiłku na L4 do 100 proc.

- Koniec z karą za chorowanie. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ze względu na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy będą wynosić 100 proc. płacy zasadniczej wraz z premiami i dodatkami - wskazali politycy.

Dyrektor Departamentu Prawa Pracy Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki choć pomysły te od samego początku oceniał negatywnie, to zwraca uwagę, że już teraz i tak to pracodawcy ponoszą główny ciężar finansowania zwolnień, bowiem średni czas przebywania na L4 jest dużo krótszy niż 33 dni.

- W 2022 roku zarejestrowano w Polsce 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni. Przeciętna długość zwolnienia to prawie 11 dni. Patrząc na skalę zjawiska, warto sobie uświadomić, że w dużym stopniu są to koszty pokrywane przez pracodawców. Dlatego też w propozycjach innych partii pojawiły się postulaty przejęcia przez ZUS płatności zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zwolnienia. Dotyczy to w szczególności małych i mikroprzedsiębiorstw - komentuje Robert Lisicki.

