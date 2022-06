Nie biała tablica, a metaverse. Szkolenia muszą wejść na nowy poziom

Karolina Markowska

Reskilling i upskilling - to hasła, które towarzyszą naszemu zawodowemu życiu od jakiegoś czasu. Potrzeba zdobywania nowych kompetencji, pogłębiania wiedzy są w czasach tak dużej dynamiki na rynku pracy niezbędne. To tym ważniejsze, że według obserwacji w ciągu najbliższych 8 lat przekwalifikowanie dotknie blisko miliarda pracowników. Swoje kompetencje chce podnosić 64 proc. Polaków (fot. Unsplash)

Z badań Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że do 2030 roku miliard pracowników będzie potrzebowało przekwalifikowania. Reskilling, upskilling, nauka przez całe życie – to trendy wskazywane przez ekspertów jako te, które definiować będą rynek pracy w najbliższych latach.

Rozwój nadążający za zmianami

Rozwój zawodowy to jedna z kwestii, na którą zwracają dziś uwagę pracownicy. Z badania przeprowadzonego przez GoodHabitz wynika, że swoje kompetencje chce podnosić 64 proc. Polaków.

To niewiele mniej niż średnia europejska. Dla 71 proc. Europejczyków nauka i rozwój osobisty są bardzo ważne. A czego chcą pracownicy? Wsparcia szefostwa w tym zakresie.

Badania przeprowadzone przez Accenture w 2021 roku pokazują, że 90 proc. kadry kierowniczej uważa, że ​​ich istniejące metody szkoleniowe muszą być bardziej efektywne i wydajne, a 94 proc. pracowników wskazało, że pozostaliby w firmie dłużej, gdyby zainwestowano w rozwój ich kariery.

Wykorzystywane dziś metody szkoleniowe muszą jednak wychodzić poza znany od lat schemat.

– Na całe szczęście mamy dziś cały wiele narzędzi, które pozwalają nam to robić bardziej efektywnie, szybciej i lepiej – podkreśla Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce.

Całość rozmowy z Jackiem Borkiem - poniżej

Metaversum - sposobem

O czym mowa? O wykorzystaniu przy prowadzeniu szkoleń korzyści, jakie daje metaversum.

– To wykorzystanie kombinacji nowoczesnych technologii do tego, by nasze doświadczenie szkoleniowe było zdecydowanie bardziej głębokie, intensywne, byśmy byli w stanie lepiej i na dłużej zapamiętać to, co jest nam potrzebne do pracy – zauważa Borek. – Tradycyjne szkolenia, szczególnie te prowadzone w okresie pandemii, odbywające się przed monitorem komputera, były nieefektywne. One pozwalały na pewną interakcję, pozwalały poznać pewne treści, ale nie dawały szans na interakcję z innymi uczestnikami.

Wykorzystanie nowych technologii faktycznie może okazać się kluczowe w procesie zapamiętywania. Badania pokazują, że uczący się zapominają 70 proc. treści szkolenia w ciągu 24 godzin i prawie 90 proc. - w ciągu miesiąca. Proces "zanurzania się" w omawianym temacie szkolenia, doświadczenie w praktyce sytuacji, o których mowa w teoretycznych szkoleniowych przykładach, pozwala zdecydowanie lepiej zrozumieć treść przekazywanych informacji. Najlepszy przykład? Branża handlowa i szkolenia sprzedawców. Od wielu lat firmy handlu detalicznego szkolą pracowników w VR, przygotowując ich na black friday, kiedy mamy duży tłum, chaos, być może zagrożenie bezpieczeństwa. To są sytuacje ekstremalne, które czasami można symulować poprzez inscenizacje. Kolejnym przykładem jest branża szkoleń pilotów, która od lat korzysta z trenażerów.

