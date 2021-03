Nie będzie równości płci na rynku pracy bez równego podziału domowych obowiązków

Mimo wielu zmian w polskiej polityce społecznej opieka rodzicielska stanowi jeden z najważniejszych czynników nierówności między płciami - mówi dr Adam Czerniak, główny ekonomista, dyrektor ds. badań Polityka Insight, która przeprowadzi ankiety wśród firm na temat równości w opiece rodzicielskiej.

Opieka rodzicielska to jeden z najważniejszych czynników nierówności między płciami. Jeszcze na początku XXI wieku badacze z całego świata odnotowali zjawisko tzw. motherhood penalty, tj. finansowej „kary za macierzyństwo” widocznej w różnicach zarobków, która często dotyka matki na rynku pracy, mimo że nie dotyka ojców. Konsekwencje asymetrycznej płciowo aktywizacji zawodowej idą dalej i obejmują różnice w wysokościach emerytur, prawie do ubezpieczeń społecznych, uczestnictwie w życiu publicznym i szansach na rozwój osobisty.

Zjawisko to jest cały czas aktualne. Jak pokazują wyniki raportu opracowanego przez Fundację "Rodzic w mieście", matki zarabiają mniej nie tylko od mężczyzn, ale także od innych kobiet. Po 10 latach od urodzenia dziecka jest to średnio 20 proc. mniej niż kobieta, która nie zdecydowała się na macierzyństwo.

- Polka z dwójką dzieci nie ma w Polsce łatwo. O ile Polka bezdzietna radzi sobie świetnie, ta z jednym dzieckiem też ciągle całkiem nieźle, tak ta, która ma dwójkę dzieci, znacznie częściej wypada z gry - w rozmowie z PulsHR.pl przeprowadzonej przy okazji publikowania wyników badania na temat sytuacji zawodowej Polek opowiadała dr Iga Magda, wiceprezes Instytutu Badań Strukturalnych.

By zminimalizować problem zrzucania na barki kobiety opieki nad gospodarstwem domowym, konieczna jest zakrojona na szeroką skalę polityka państwa, która obejmuje m.in. regulacje płatnych urlopów rodzicielskich. Jak wynika jednak z badań, wykorzystanie istniejących narzędzi wsparcia dla opieki rodzicielskiej wymaga pokonania barier strukturalnych, głównie kulturowych. Polityce społecznej musi zatem towarzyszyć promocja równościowych postaw, a w tej materii oprócz państwa ważnym podmiotem są też przedsiębiorstwa.

M.in. w 2019 roku została przyjęta dyrektywa Unii Europejskiej work-life balance. Zakłada ona, że każdy kraj członkowski UE wdroży nietransferowalne, 2-miesięczne, urlopy rodzicielskie dla jednego

z rodziców, co ma zwiększyć udział mężczyzn w opiece nad dziećmi. Państwa członkowskie, w tym Polska, mają obowiązek skutecznie wprowadzić przepisy dyrektywy do krajowego porządku prawnego do 2 sierpnia 2022 r. Wsparcie równości mężczyzn i kobiet na rynku pracy oraz efektywne godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym to ważne wyzwania polityki społecznej

i gospodarczej w Polsce.

Trwa badanie

Fundacja Share the Care zainicjowała badanie, którego celem jest sprawdzenie, na ile środowisko biznesowe jest gotowe na wprowadzenie zmian wspierających dyrektywę work-life balance. W efekcie powstanie ranking firm wspierających równość w opiece rodzicielskiej. Ważnym obszarem rankingu będzie poznanie i zebranie dobrych praktyk, wspierających pracowników w dzieleniu się opieką nad dziećmi, wdrożonych w polskich firmach. Dzięki temu ranking będzie stanowił kompendium wiedzy dla innych firm, które stają przed tym społecznym wyzwaniem. Badanie cały czas trwa, ankieta jest dostępna dla pracodawców do końca marca. Wyniki poznamy w maju 2021.

- Mimo wielu zmian w polskiej polityce społecznej, opieka rodzicielska stanowi jeden z najważniejszych czynników nierówności między płciami. Ta dysproporcja oraz nieuchronność wprowadzenia zapisów unijnej dyrektywy w Polsce stały się przyczynkiem do sprawdzenia, czy polskie firmy są przygotowane na to wyzwanie i opracowania rankingu firm przyjaznych równości płci w opiece rodzicielskiej - mówi dr Adam Czerniak główny ekonomista, dyrektor ds. badań Polityka Insight, która przeprowadzi ankiety wśród firm.

Prawo i edukacja

Zdaniem ekspertów, polityce społecznej w Polsce powinna towarzyszyć promocja równościowych postaw i w tej materii oprócz państwa ważnymi podmiotami są też przedsiębiorstwa. Pracodawcy poprzez kształtowanie wewnętrznej polityki mogą wspierać pracowników w określonych postawach (np. zachęcać ich do brania urlopów ojcowskich), a także przedstawić własną ofertę wsparcia socjalnego, wykraczającą poza państwowe minimum.

- Pracodawcy mają do odegrania olbrzymią rolę w wyrównywaniu prawa obojga rodziców do opieki nad dzieckiem. Wiemy, że w Polsce są już pracodawcy, którzy dostrzegają ten trend społeczny. Rozumieją, że wynika on zarówno z coraz częstszej chęci ojców do realizowania się w roli taty oraz coraz większej chęci kobiet do spełniania swoich ambicji zawodowych. Zdajemy sobie sprawę, że jest to nowe zjawisko i doceniamy wszelkie próby odpowiedzi pracodawców na tę nową sytuację, która buduje nową jakość na rynku pracy i w życiu społecznym - podkreśl Karolina Andrian, prezeska fundacji Share the Care promującej partnerski model rodziny, który pozwala rodzicom realizować się we wszystkich sferach życia.

Z kolei Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce, podkreśla, że poprzez tego typu działania organizacje chcą zwrócić uwagę biznesu na wyzwania w łączeniu pracy i opieki.

- Jednym z nich jest niedostateczne zaangażowanie mężczyzn w pełnienie ról opiekuńczych oraz brak systemowych form wsparcia dla kobiet. To one ponoszą bowiem negatywne konsekwencje takiego stanu rzeczy. Zmiana jakościowa w obszarze bardziej sprawiedliwego podziału obowiązków opiekuńczych, w tym rodzicielskich, jest konieczna, jeśli chcemy mówić o budowaniu włączającego rynku pracy. To temat, który dotyczy wszystkich pracodawców” - komentuje Marzena Strzelczak.