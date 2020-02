Nie będzie odpływu pracowników z Ukrainy do Niemiec? Nie można spocząć na laurach

Brak rąk do pracy dotyka w ten sam sposób rynek niemiecki, co większości europejskich krajów. Republice Federalnej Niemiec nie pomogły napływy uchodźców w latach 2015-2018, ułatwione w 2016 r. procedury zatrudniania imigrantów z Bałkanów czy migracje zarobkowe z innych krajów UE.

Jak wylicza Fundacja Bertelsmann'a, w 2018 r. w Niemczech nieobsadzonych pozostawało 1,2 mln miejsc pracy. To zmusiło naszych zachodnich sąsiadów do dalszych zmian w polityce imigracyjnej i pełniejszego otwarcia rynku pracy. Nowe przepisy wejdą w życie już 1 marca br. Czy to dla Polski powód do paniki?

- Niemcy nie są jeszcze przygotowani proceduralnie na otwarcie swojego rynku pracy. Nadal nie opracowali przepisów wykonawczych, rozporządzeń, które opisywałoby, jak ten proces miałby wyglądać - komentuje Ewelina Glińska-Kołodziej, będąca dyrektorem operacyjnym w agencji rekrutacji Trenkwalder Polska.

Podkreśla ona, że praca administracyjna - związana chociażby z samym wydawaniem zezwoleń - jest wyzwaniem. - Dlatego, w tym roku nie musimy obawiać się znaczącego odpływu Ukraińców do Niemiec. Co nie znaczy, że możemy osiąść na laurach i nie zadbać o to, żeby chcieli u nas zostać - dodaje.

Od 1 marca obcokrajowcy będą mogli podjąć zatrudnienie w Niemczech w każdym zawodzie, a nie jak dotychczas tylko w wybranych sektorach. Pracodawca niemiecki nie będzie też musiał uprzednio sprawdzać dostępności lokalnej siły roboczej.

Najbardziej poszukiwani są lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki, eksperci w dziedzinie lotnictwa czy technologii energetycznej, inżynierowie, specjaliści IT i z branży budowlanej.

Warunkiem zatrudnienia ma być znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 i posiadanie kwalifikacji zawodowych uznanych w Niemczech.

CZYTAJ DALEJ »

Bariera językowa to na pewno przeszkoda, ale niewykluczone, że Niemcy mogą po jakimś czasie zmniejszyć swoje oczekiwania wobec przybywających do pracy. (fot. pixabay.com)

- B2 to praktycznie swobodne porozumiewanie się w danym języku. Niemcy są tu restrykcyjni i jak na razie nie przewidują sytuacji, w której brygadzista zna niemiecki, a pracownicy szeregowi już nie - dodaje Glińska-Kołodziej. Przekonuje, że badanie wśród blisko 2 tys. Ukraińców, którzy skorzystali z pomocy Trenkwalder Polska pokazało, że tylko 4 proc. zna język niemiecki, i to na poziomie podstawowym.

- To w większości pracownicy produkcyjni, których najbardziej potrzebuje rynek. Oczywiście słychać głosy, i ja się z tym zgadzam, że absolwenci uniwersytetów ukraińskich, którzy znają języki obce, mogą być atrakcyjni dla rynku niemieckiego - mówi jeszcze Glińska-Kołodziej.

Czytaj też: Ukraińcy nie opuszczą Polski

Bariera językowa to na pewno przeszkoda, ale niewykluczone, że Niemcy mogą po jakimś czasie zmniejszyć swoje oczekiwania, byle tylko pozyskać dobrego pracownika. Magnesem są oczywiście dużo wyższe zarobki od proponowanych w Polsce. Nawet po podniesieniu płacy minimalnej od 2020 r.

Umiarkowane obawy

Jak już informowaliśmy w PulsHR.pl otwarcie niemieckiego rynku może skutkować przede wszystkim tym, że z Polski wyjadą wykwalifikowani specjaliści.

- Faktycznie Ukraińcy stanowią u nas bardzo liczną grupę pracowników i liberalizacja rynku niemieckiego może budzić obawy, jednak trzeba pamiętać, że nie ma ona polegać na zupełnym otwarciu rynku, a jedynie zrezygnowania z obowiązku testu rynku pracy (tzw. test pierwszeństwa). Niemcy otwierają się więc na wykwalifikowanych specjalistów, głównie z branży IT, którzy już do tej pory mieli bardzo dużo możliwości wyjazdu za granicę do innych krajów - tłumaczyła w rozmowie z portalem PulsHR Joanna Kucharska, dyrektor ds. HR i komunikacji w Sii.

Podobnie wypowiadał się Andrzej Drozd, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jego zdaniem prognozy związane z rynkiem niemieckim to temat do głębokiej analizy.

- Nie wszyscy, którzy dziś deklarują, że chcą pracować w Niemczech, będą mogli to robić. Nie wiadomo też ilu z tych, którzy dziś mówią, że chcą zostać w Polsce ostatecznie zdecyduje się jednak na wyjazd. Pamiętajmy, że przepisy niemieckie, które wchodzą w 2020 roku też mają charakter sondujący rynek - mówił Drozd.

Czytaj więcej: Polityka migracyjna musi wrócić do założeń sprzed 3 lat

Ukraińcy przyjeżdżają do Polski za pracą od 2014 r. Widać jednak wyraźnie, że boom imigracyjny już się skończył. Wpływa na to poprawa sytuacji gospodarczej na Ukrainie - umocnienie hrywny, wzrost wynagrodzeń, nowe inwestycje. Drugim czynnikiem jest konkurencja ze strony innych krajów europejskich. Chociaż polscy przedsiębiorcy najbardziej obawiają się konkurencji ze strony Niemiec, to warto pamiętać, że do walki o pracowników stają też kraje bałtyckie i Czechy.

Jak ich zatrzymać?

W Polsce może przebywać obecnie ok. 1,3 mln Ukraińców (dla porównania w Niemczech to ok. 250 tys.). Ukraińcy pracują najczęściej jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, operatorzy lub monterzy maszyn i urządzeń, pracownicy biurowi, sprzedawcy, w innych usługach. Wykonują tzw. prace proste, niewymagające wysokich kwalifikacji.

Na naszą korzyść przemawiają nadal wyższe zarobki niż na Ukrainie, bliskość geograficzna, która umożliwia Ukraińcom regularne podróże do domu i utrzymanie stałego kontaktu z rodziną, podobieństwo językowe i kulturowe, ułatwiające codzienną komunikację i umożliwiające zatrudnienie. Wsparciem jest także istniejąca w Polsce od wielu lat diaspora ukraińska. Czy to wystarczy jednak, żeby zatrzymać pracowników z Ukrainy w naszym kraju?

Czytaj też: Ukraińcy nie zabiorą pracy Polakom. Wypełnią tylko luki

- Ukraińcy są już bardziej zakorzenieni w Polsce, bardziej mobilni. Chociaż nadal są zainteresowani pracą w Polsce, to częściej przebierają w ofertach - mówi Daniel Sola, dyrektor projektów międzynarodowych, Trenkwalder Polska. - Większość oczekuje bezpłatnego zakwaterowania oraz odpowiedniej opieki socjalnej. Często są zainteresowani dodatkowymi benefitami, jak np. dofinansowaniem do posiłków, kartami sportowymi, kartami wejścia do obiektów kulturalno-rozrywkowych, czy też dopłatami do dojazdów do pracy.

Niemiecki rynek pracy może okazać się atrakcyjny także dla młodych Ukraińców, którzy ukończyli studia w Polsce i tu zdobyli doświadczenie zawodowe. Kilkuletni pobyt pozwolił im zapoznać się ze standardami polskiego rynku pracy, które są zbliżone do zachodnich i przezwyciężyć trudności integracyjne.

Jeśli jednak chcemy zatrzymać pracowników z Ukrainy w Polsce, to mamy praktycznie ten rok na to, aby sprawić, że polski rynek pracy będzie konkurencyjny z niemieckim czy czeskim. (fot. pixabay)

Jak w domu? Nie bo jest biurokracja

Integracja społeczna ma duży wpływ na chęć pozostania w naszym kraju. Stąd tak ważna jest właściwa koordynacja pracownika od momentu przyjazdu do kraju przez cały okres zatrudnienia. To dodatkowe obciążenie logistyczne dla pracodawców, ale warto o to zadbać.

Usprawnienie procedur legalizacji zatrudnienia i przyspieszenie pracy urzędów to temat, który wraca jak bumerang. Obecna ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwia zatrudnienie na podstawie oświadczenia na okres 6 miesięcy w kolejnych 12, a na podstawie zezwolenia - do 3 lat i trzeba starać się o kolejne. Projekt nowej ustawy o rynku pracy przewiduje wydłużenie okresu ważności oświadczenia do 12 miesięcy. Wciąż trwają jednak nad nią prace i nie wiadomo, kiedy zostanie uchwalona. Tymczasem w Czechach i na Słowacji, które konkurują z nami o pracowników ukraińskich, już od dawna procedury są proste i działają sprawnie.

- Obserwujemy poprawę obsługi cudzoziemców w Urzędach Wojewódzkich, co wpływa na skrócenie czasu oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę. Przykładowo, w województwie łódzkim w zeszłym roku czekaliśmy na wydanie zezwolenia 3 miesiące, a obecnie 2 miesiące. Urząd prognozuje, że w marcu czas oczekiwania wyniesie miesiąc - podkreśla Daniel Sola z Trenkwalder Polska.

Jednak zaznacza, że można zrobić więcej. - Nadal nie jest to jednak standard ogólnopolski. Potrzebne jest nie tylko uproszczenie, ale i ujednolicenie procedur we wszystkich urzędach. To jeden z istotnych czynników wpływających na konkurencyjność naszego rynku pracy.

Warto, aby przedsiębiorcy upomnieli się u ustawodawcy o przyspieszenie procedur legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. Jeśli nie zatrzymamy Ukraińców, to na poszukiwanie pracowników zostanie nam Azja i Afryka. A to bardzo kosztowne źródło pozyskania pracownika - przystosowanie zakładu pracy pod kątem języka angielskiego (m.in. procedury BHP, instrukcje stanowiskowe), czas oczekiwania na pozwolenia i rozpoczęcie pracy to nawet 6 miesięcy. Do tego dochodzą bilety lotnicze i opłacenie zakwaterowania w Polsce. To koszt rzędu 6 tys. złotych na jednego pracownika, który będzie u nas pracował przez 12 miesięcy (na tyle wydawana będzie wiza). Oczywiście można starać się o pozyskanie zezwolenia na pobyt związany z pracą i obcokrajowiec zostanie dłużej.

Jeśli jednak chcemy zatrzymać pracowników z Ukrainy w Polsce, to mamy praktycznie tylko ten rok, by sprawić, że polski rynek pracy będzie konkurencyjny wobec niemieckiego czy czeskiego.