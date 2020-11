Netto przywraca zniżki dla pracowników ochrony zdrowia

Netto od 29 października we wszystkich swoich placówkach przywraca 10-procentowy rabat dla pracowników ochrony zdrowia.





DlaHandlu/Raf

DlaHandlu/Raf • 1 lis 2020 21:14





Przywrócenie 10-procentowego rabatu dla osób walczących z koronawirusem to reakcja sieci na sytuację w kraju. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Przywrócenie 10-procentowego rabatu dla osób walczących z koronawirusem to reakcja sieci na sytuację w kraju wywołaną jesienną falą zakażeń. Ze zniżki mogą skorzystać pracownicy ochrony zdrowia, robiąc zakupy we wszystkich placówkach Netto w godzinach 20-23 (a w sklepach zlokalizowanych w galeriach handlowych do ostatniej godziny otwarcia).

Cały artykuł czytaj tutaj

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.