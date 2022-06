Netto przenosi siedzibę do Warszawy. Pracownicy mają dylemat

jk

18 cze 2022





Netto Polska zdecydowała się przenieść siedzibę do Warszawy. Dotychczasowe biuro w Szczecinie będzie działać jako oddział regionalny. Netto ma w Polsce blisko 650 sklepów i 5 centrów dystrybucyjnych, zatrudnia ponad 9 tys. osób (Fot. mat. pras.)

- W ciągu ostatniego roku, po przejęciu niemal 300 sklepów Tesco, Netto Polska powiększyło się do 650 placówek w całym kraju. To doskonały moment na podjęcie działań mających na celu zapewnienie dalszego rozwoju biznesu i rozbudowanie zespołu, którego wsparcia potrzebujemy w dążeniu do dalszego wzrostu – informuje Hugo Mesquita, CEO Netto Polska.

Proces przenoszenia siedziby do Warszawy rozpocznie się jesienią 2022 r., a jego zakończenie jest planowane na wiosnę 2023 roku. Około 20 proc. zespołu administracji pozostanie w obecnej siedzibie Netto w Szczecinie, w związku z czym firma nadal będzie posiadała regionalny oddział w zachodniej Polsce, gdzie od 1995 roku mieści się jej siedziba główna. Wszystkie pozostałe zespoły otrzymały propozycję kontynuacji pracy w nowej siedzibie spółki w Warszawie.

Warunki zatrudnienia w warszawskim biurze zostaną dostosowane i będą odzwierciedlały rynkowy standard. Pracownicy, którzy z różnych przyczyn nie zdecydują się na przeniesienie do Warszawy, uzyskają wsparcie w poszukiwaniu nowego miejsca pracy. Zatrudnienie będzie również możliwe w spółkach Grupy Salling, które zlokalizowane są w Szczecinie.

Netto ma w Polsce blisko 650 sklepów i 5 centrów dystrybucyjnych, zatrudnia ponad 9 tys. osób.

