Nazwała pracownika "kmiotem". "To nie królowa życia, tylko królowa chamstwa"

Do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom każdego tygodnia trafiają wiadomości od pracowników, którzy są obrażani przez klientów. Nie lepiej jest na stacjach benzynowych, gdzie ludzie wylewają frustracje na pracowników.

Do sieci trafiło nagranie, jak celebrytka znana z programu "Królowe życia" ruga ostro pracownika sieciowej restauracji, za to, że ten zwrócił jej uwagę, by nie paliła papierosa w samochodzie podczas składania zamówienia.

Jak mówi prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska w usługach tego typu klientów są setki. Atakują oni pracowników dyskontów, pracowników stacji benzynowych czy osoby pracujące w restauracjach.

Czas skończyć z przyzwoleniem na chamstwo wobec pracowników sektora usługowego – mówi Małgorzata Marczulewska.

Media społecznościowe w ostatnich dniach obiegł film na którym telewizyjna celebrytka znana z programu "Królowe życia" w obelżywych słowach zwraca się do pracownika sieci McDonald's, który zwrócił jej uwagę, by nie paliła papierosa w samochodzie, podczas składania zamówienia.

- Używanie słowa „kmiot”, „kim on jest” i używanie przekleństw w tym monologu świadczy tylko o jednym: to nie jest żadna „królowa życia” tylko „królowa chamstwa” i tak należy oceniać wszystkich tych, którzy nie szanują pracowników sektora usługowego. Sytuacja jest skandaliczna i obnaża prawdę o naszym podejściu do innych ludzi. Mam nadzieję, że ten mężczyzna w odpowiedni sposób będzie mieć wynagrodzone swoje krzywdy – mówi prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

Sieć zabrała głos po kilku dnach i stanęła w obronie pracownika.

- Podkreślamy, że w McDonald’s nie ma zgody na obrażanie, krzyki i jakąkolwiek formę przemocy wobec zespołu. W procedurach bezpieczeństwa i szkoleniach wewnętrznych wskazujemy możliwe formy reakcji w sytuacjach zagrażających godności i ochronie innych dóbr osobistych załogi. Zachęcamy do asertywności, stawiania granic oraz – jeśli sytuacja tego wymaga – wezwania ochrony lub policji. Pokazujemy na przykładach, jak reagować i odpowiadać, gdy gość zachowuje się niewłaściwie. Zdarza się, że stres, emocje i chęć złagodzenia sytuacji biorą górę, wówczas reakcja nie zawsze jest zgodna z naszymi standardami. Rozumiemy to. Podkreślamy, że nikt z zespołu restauracji organizacji franczyzowej, w której doszło do zdarzenia, nie poniósł konsekwencji służbowych. Pracownicy franczyzobiorcy otrzymali wsparcie - czytamy w oświadczeniu sieci McDonald's.

Zatrudnieni w handlu narażeni na wyzwiska. "Każdego tygodnia trafiają wiadomości od pracowników"