Nawet najlepsza technologia niczego nie zmieni, gdy organizacja szwankuje

- Technologie to tylko część logistyki, naturalnie coraz bardziej istotna w obecnych czasach. Jednak nawet najlepsza technologia przy braku odpowiedniej organizacji niczego nie zmieni. To są elementy nierozerwalnie ze sobą związane - mówi Julita Barnowska.

Skala operacji, jakie wykonuje Pion Logistyki CCC, robi wrażenie. Ilu ludzi je realizuje?

- W naszym Pionie w siedzibie głównej pracuje 1000 osób, zarówno w magazynach, jak i obsłudze oraz administracji. Przy tym trzeba pamiętać, że pion logistyki pracuje całą dobę na trzech zmianach w pięciu różnych obiektach, składających się na nasze centra logistyczne.

Mowa o centrach w Polkowicach i Zielonej Górze...

- Tak. Grupa CCC ma dwa niezależne centra logistyczne. Pierwsze to centrum logistyczne nastawione na obsługę klienta biznesowego. Z Polkowic zaopatrujemy ponad 1200 sklepów działających w sieci CCC i wysyłamy towar na 20 różnych rynków. W związku z tym logistyka tutaj jest dostosowana do potrzeb klienta zbiorowego.

W sumie nasze centrum logistyczne w Polkowicach to magazyny o powierzchni ponad 110 tys. mkw., które mogą pomieścić 20 milionów par butów i torebek plus różnego rodzaju akcesoria.

Z Polkowic obsługujemy średnio 1500 samochodów ciężarowych miesięcznie. Mówię tu o średniej, a bywają miesiące, że dostawy i wysyłki towarowe są większe, co pokazuje, jak sprawne muszą być to procesy, żeby obsłużyć wszystkie rynki.

Dostawy różnią się od tych dla klienta indywidualnego, które z kolei wciela w życie najnowsze centrum dystrybucji w Zielonej Górze, gdzie znajdują się magazyny spółki córki CCC - eobuwie.pl. Logistyka eobuwie zatrudnia ok. 1200 osób. Zielona Góra to 40 tys. mkw. z możliwością rozbudowy aż do 150 tys. mkw. Znajduje się tam sorter o wydajności 10 tysięcy paczek na godzinę.

Taka skala operacji nie byłaby jednak możliwa bez udziału technologii. Automatyczny magazyn w Polkowicach, mieszczący 5 mln par butów, jest praktycznie w całości zrobotyzowany. Firma wprowadziła też właśnie nowy system zarządzania gospodarką magazynową. Dodatkowo uruchomiono automatyczny system sterowania wózkami widłowymi, dzięki któremu rola operatorów tych wózków sprowadza się praktycznie wyłącznie do nadzoru procesu. Czy tak będzie wyglądać logistyka przyszłości? Pełna automatyka bez udziału człowieka?

- Technologie z jednej strony podnoszą sprawność operacyjną, a z drugiej zaś poprawiają bezpieczeństwo pracy, gdyż eliminują potencjalnie niebezpieczne zdarzenia z udziałem pracowników, a bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

W sumie centrum logistyczne CCC w Polkowicach to magazyny o powierzchni ponad 110 tys. mkw., które mogą pomieścić 20 milionów par butów i torebek plus różnego rodzaju akcesoria.

Tylko sprawnie zorganizowany, kontrolowany przez człowieka proces jest w stanie właściwie wykorzystywać technologie. One same w sobie, bez udziału myśli i planowania, nie mogą dobrze działać. Dlatego gros naszych procesów opiera się na współpracy automatyki z człowiekiem. To elementy nierozerwalnie z sobą związane. Pomimo ciągłego wdrażania nowych technologii w Pionie Logistyki zatrudniamy - przypominam - 1000 osób.

Mimo wszystko automatyzacja kolejnych procesów powoduje, że do ich realizacji potrzebnych jest mniej rąk do pracy...

- O tym, że tak to nie działa, najlepiej świadczą informacje o zatrudnieniu w logistyce Grupy CCC. Gdy rozpoczynałam tu pracę 5,5 roku temu, w pionie logistyki zatrudniano ok. 600 osób. Teraz, jak już wspominałam, jest większe o ok. 400 osób.

Jak widać zatrudnienie nie maleje wraz z postępującym nasyceniem technologią. Owszem, wprowadzane technologie pozwalają nam ograniczać manualną siłę roboczą. Ale dzięki dynamicznemu rozwojowi zawsze jesteśmy w stanie wykorzystać naszych pracowników w nowych projektach.

Teraz na przykład pracujemy nad uruchomieniem bezpośrednio z Polkowic dostaw e-commerce na nowe, nieobsługiwane do tej pory rynki. Pracowników, których uwalniamy z innych procesów poprzez wdrażanie nowych technologii, jesteśmy w stanie wykorzystać w nowych obszarach.

Myślę, że wspomniany ponad 60-procentowy wzrost zatrudnienia w ostatnich pięciu latach raczej nie świadczy o tym, że technologie zabierają człowiekowi miejsca pracy.

Rozmawiamy o imponującej i sprawnie działającej maszynie, napędzanej ludzką i technologiczną siłą. Jak wpłynęła na nią pandemia? Branża odzieżowa, w której działa Grupa CCC, pozostaje jedną z najbardziej dotkniętych gospodarczymi skutkami koronawirusa. Lockdown, zerwane łańcuchy dostaw... Jak ten bezprecedensowy kryzys odbił się w firmie na pionie logistyki?

- Kryzys pokazał, jak ważna jest dywersyfikacja i możliwość elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację. Dzięki zróżnicowaniu rynków odbioru towarów zachowaliśmy ciągłość dostaw. Gdy Chiny wstrzymały operacje, wciąż otrzymywaliśmy towar z Indii i Bangladeszu. A gdy w tych krajach sytuacja zaczęła się komplikować, otwierały się już chińskie granice. Dlatego generalnie mieliśmy utrzymany łańcuch dostaw z Dalekiego Wschodu.

Nie zapominajmy też, że mamy produkcję europejską, dostawców ze Starego Kontynentu i wreszcie własną produkcję w Polkowicach i w Słupsku. W związku z tym w pandemii nie zostaliśmy bez towaru. Logistyka pracowała praktycznie cały czas, nie mieliśmy żadnej przerwy.

Jednak skala operacji musiała być mniejsza, chociażby przez wstrzymanie dostaw do zamkniętych przez lockdown sklepów?

- Tu widać politykę personalną firmy. W tym trudnym czasie nie zdecydowaliśmy się na zwolnienia w logistyce, utrzymywaliśmy pracowników w ciągłej gotowości do pracy.

Przyjmowaliśmy towar, bo fakt, że nie mogliśmy realizować wysyłek do placówek sklepowych, spowodował przesunięcie procesów. Nastawiliśmy się w tym momencie na odbiór towarów, wysyłaliśmy je do naszego magazynu siostrzanej firmy eobuwie.pl w Zielonej Górze, by wesprzeć kanał e-commercowy, który w pandemii notował kilkusetprocentowe wzrosty.

Oddelegowaliśmy również część naszych pracowników do Zielonej Góry, aby rozładować szczyt zamówień internetowych. Dlatego też nie było żadnego przestoju w pracy logistyki.

Czy firma szykuje się na drugą falę pandemii?

- Cały czas kontynuujemy wprowadzone na początku pandemii zabezpieczenia. Już na początku marca uruchomiliśmy sztab kryzysowy, który pozwalał nam wypracować niezbędne rozwiązania do ochrony przed skutkami koronawirusa. W zasadzie do tej pory nie odstąpiliśmy od ich stosowania.

W firmie ograniczyliśmy dostęp osób z zewnątrz, które nas obsługują - zarówno z firm transportowych, jak i serwisowych. Wprowadziliśmy ściśle określony obieg dokumentów, które przekazywane są tylko w wyznaczonych do tego pomieszczeniach, przy użyciu środków ochrony osobistej. Ograniczyliśmy również kontakty między naszymi pracownikami. Podzieliliśmy ich na zmiany - tak, by jak najrzadziej się stykali.

Zdajemy sobie sprawę, że nadchodzi sezon grypowy i zwiększonych zachorowań również na inne choroby, dlatego nie chcemy narażać pracowników i kontynuujemy wszystkie te zabezpieczenia. Jak wspominałam, bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.