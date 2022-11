Nawet 85 proc. branży pracuje na czarno. Oni zaczynają starania o zmianę

W czwartek 17 listopada działalność rozpoczyna Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej, czyli związek polskich pracodawców świadczących usługi opieki domowej. Szacunki podają, że to branża, w której 85 proc. osób pracuje w szarej strefie. To też branża, która w najbliższych 30 latach w Unii Europejskiej powinna zatrudnić 1,6 mln pracowników. Czy jest to w ogóle możliwe? O powodach powstania, wyzwaniach i problemach do rozwiązania rozmawiamy z Tomaszem Piłatem, prezesem nowo powstałego stowarzyszenia.

Tomasz Piłat, prezes Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej: Związek startuje z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że branża długoterminowej opieki domowej – zwłaszcza firmy, które działają w modelu transgranicznym (zatrudniają w Polsce, ale usługi świadczą na terenie innych państw) – zapewnia zatrudnienie kilkudziesięciu tysiącom osób, więc skala ich działalności jest ogromna. To pokazuje, jak ogromnym potencjałem w tym obszarze dysponuje Polska. Jednocześnie jest to potencjał, który jest kompletnie niezauważany i pewnie z tego względu marnotrawiony.

Dziś oficjalnie startuje Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej, czyli związek polskich pracodawców świadczących usługi opieki domowej. Co was skłoniło do zrzeszenia się?

Niestety branża opieki domowej jest niezauważana i na dodatek również bardzo zaniedbana. Mam tu na myśli przede wszystkim dwa obszary. Pierwszy to legislacja. W naszym kraju nie ma praktycznie uwarunkowań prawnych, które w jakikolwiek sposób regulowałyby funkcjonowanie branży. Chociażby poprzez wprowadzenie obowiązkowego rejestru usługodawców na wzór tego, który obowiązuje podmioty lecznicze. Często, gdy tworzone jest nowe prawo, to ono rykoszetem uderza w branżę opieki domowej, co bardzo utrudnia pracę firm świadczących usługi opieki.

Moje skojarzenie, to branża, która ma się bardzo dobrze w szarej strefie. Gdy przygotowywałam się do rozmowy zastanawiałam się, czy znam rodzinę, która zatrudniłaby opiekuna do osoby starszej na jakąkolwiek formę umowy. Szczerze, w swoim otoczeniu nie znalazłam takiej.

Dokładnie tak jest. To jest właśnie drugi obszar, o którym chciałem wspomnieć. Nasze szacunki mówią, że 85 proc. opiekunów seniorów w domach prywatnych pracuje w szarej strefie, czyli umawia się na wynagrodzenie w gotówce. Bez umowy, bez prawa do opieki zdrowotnej, bez jakiegokolwiek wsparcia, bez żadnych gwarancji.

Wyjazdy na zachód do pracy na czarno są naszą narodową tradycją, która 18 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nadal jest głęboko zakorzeniona – zarówno w Polsce, jak i w bogatych społeczeństwach starej Unii. Ta garstka polskich firm, która świadczy usługi, zatrudniając personel opiekuńczy legalnie, nie ma szans konkurować z pośrednikami oferującymi pracę „prywatnie”.

Co jeszcze gorsze, wszyscy – tak jak pani – postrzegają branżę opieki domowej przez pryzmat nielegalnej pracy, a polskie firmy opiekuńcze mylą z niemieckimi pośrednikami czy agencjami zatrudnienia, co wywołuje pejoratywną konotację i przykleja ofiarom łatkę winowajców.

Swoją drogą, ci przedsiębiorcy to najczęściej małe rodzinne firmy, które każdego dnia stawiają czoła ogromnej liczbie przeciwności – od znalezienia wykwalifikowanego personelu, przez wyzwania administracyjne i prawne uwzględniające prawo polskie, unijne i prawo państwa, w którym realizują usługę, problem odpowiedzialności za ciągłość usługi, aż po wyzwania związane z kwestiami natury medycznej i psychologicznej.

Uważamy, że część z tych problemów powinna im pomóc rozwiązać mądra legislacja w kraju i Unii Europejskiej. Chcemy pokazać, że branża opieki domowej jest branżą o znaczeniu strategicznym z perspektywy starzejącego się społeczeństwa. Przecież ktoś osobami starszymi musi się zająć, a opieka instytucjonalna jest niewydolna. Poza tym, każdy z nas wolałby pozostać w swoim własnym domu tak długo, jak tylko zdrowie na to pozwoli.

Do kogo chcecie zaadresować te problemy? Do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej?

To za mało. Podczas spotkania inauguracyjnego będą z nami obecni nie tylko pracodawcy, ale też przedstawiciele administracji, naukowcy, przedstawiciele związków zawodowych, sami opiekunowie oraz przedstawiciele mediów.

To niestety nie jest tak proste, że jedno ministerstwo może rozwiązać wszystkie bolączki długoterminowej opieki domowej. Temat jest dużo szerszy i wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Dlatego chcemy zaangażować interesariuszy ze wszystkich środowisk, żeby dyskutować o problemie w sposób bardzo holistyczny.

Na pewno mądre rozwiązania prawne są fundamentem, na pewno potrzebne jest zainteresowanie na szczeblu polityki unijnej, ale też współpraca ze związkami zawodowymi i środowiskiem medycznym. Trzeba zacząć myśleć o tej branży jako o czymś bardzo istotnym dla każdego z nas. Pewnego dnia starość dotknie każdego z nas i nie będziemy chcieli jesieni życia spędzić przykuci do łóżka w wieloosobowym pokoju domu starców, w którym jeden opiekun przypada na kilkudziesięciu podopiecznych.

Statystycznie, każdy z nas będzie w życiu pełnił co najmniej jedną rolę – albo będzie się zajmował schorowanym seniorem, albo sam będzie tym, kto będzie wymagał opieki.

Co chcecie zmienić, żeby uregulować branżę?

Przede wszystkim chcemy doprowadzić do spotkania wszystkich kluczowych interesariuszy i zachęcić do dyskusji na temat opieki domowej, prowadzonej w taki sposób, żeby uwzględniała wszystkie perspektywy. Po drugie chcemy zachęcić pracodawców, aby aktywnie zaangażowali się w budowę reputacji branży opieki.

85 proc. opiekunów seniorów w domach prywatnych pracuje w szarej strefie (fot. Pixabay)

Chcemy pokazać, że opieka to nie tylko praca na czarno i nielegalni pośrednicy, ale też rodzinne firmy, które uczciwie pracują, walczą z barierami i spełniają ważną społecznie funkcję, jaką jest zapewnienie seniorom opieki w ich własnych domach.

Jeśli nam się to uda, chcielibyśmy wyjść z konkretnymi propozycjami rozwiązań legislacyjnych.

Rozumiem, że propozycje przepisów są już gotowe. Co chcecie zmienić?

Są pomysły, nie ma gotowych rozwiązań. Wynika to z tego, że nie chcemy przyjąć podejścia roszczeniowego. Taka postawa z góry skazana jest na niepowodzenie, bo źródłem problemu nie jest zła wola polityków, tylko bezprecedensowa złożoność problemu. Dlatego najpierw chcemy zaangażować pozostałych interesariuszy, poznać ich perspektywy, usiąść do stołu i razem z nimi wypracować propozycje mądrych rozwiązań prawnych. Przykładowo, związki zawodowe chciałyby, żeby opiekunowie domowi byli zatrudniani tylko w ramach stosunku pracy. To dobry postulat z perspektywy opiekunów, ale niestety w obecnych realiach utopijny. Dla podopiecznych oznaczałoby to wzrost kosztów do poziomu, którego nikt nie byłby w stanie samodzielnie unieść. W rezultacie opiekunowie, zamiast uzyskać lepsze warunki pracy, straciliby, bo nikt nie oferowałby im legalnego zatrudnienia.

Dobrze, to nie ma szczegółów, ale na pewno pan wie, jakie są największe bolączki branży.

Pojawiają się konkretne bariery przy delegowaniu opiekunów do pracy za granicą. Ba, nawet w zatrudnianiu ich. Niestety nawet jeśli pracodawca chce przestrzegać wszystkich istniejących regulacji, to nie uda mu się to, bo przepisy nawzajem sobie przeczą.

Delegując opiekuna do pracy w innym państwie, musimy uwzględnić trzy porządki prawne – prawo polskie, bo opiekun zatrudniony jest w Polsce, prawo kraju przyjmującego, bo wykonuje tam pracę, a także prawo europejskie, które reguluje zasady swobody świadczenia usług. Pogodzenie tego wszystkiego jest niesamowicie trudne w praktyce. Tym bardziej że te przepisy są tworzone pod kątem transportu międzynarodowego i branży budowlanej, a trzeba je stosować w warunkach pracy osoby mieszkającej wspólnie z podopiecznym cierpiącym na demencję.

A czemu pan mówi o delegowaniu opiekunów za granicę, skoro w Polsce już mamy ogromne braki kadrowe, jeśli chodzi o opiekę nad seniorami. Prognozy demograficzne dla naszego kraju mówią, że w tej kwestii będzie tylko gorzej. Według prognozy GUS liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w 2050 r. wyniesie 13,7 mln (tj. o 39,8 proc. więcej niż w 2020 r.). Będą oni stanowić 40,4 proc. społeczeństwa. Te liczby dobitnie pokazują, że będziemy mieli kim się opiekować.

Z kilku powodów o tym mówię. Bardzo wielu opiekunów już teraz pracuje w innych krajach Unii Europejskiej. Przyczyna jest bardzo prosta. Tam godnie zarabiają. Opiekunowie domowi w Polsce mogą liczyć na granicy lub poniżej płacy minimalnej. Rodzin podopiecznych nie stać na więcej.

To nie jest tak, że polskie firmy, które zatrudniają opiekunów, stwierdziły gremialnie, że będą swoich pracowników wysyłać do pracy w Anglii, Hiszpanii czy Niemczech, bo nie chcą zapewniać opieki polskim seniorom. Te firmy bardzo chętnie realizowałyby swoje usługi w Polsce, gdyby w naszym kraju były odpowiednie warunki i byłoby to możliwe z ekonomicznego punktu widzenia. Nikogo nie powinno dziwić, że firmy wybierają te rynki, na których mają klientów. W przypadku branży opieki nad seniorami na ten moment pod tym względem lepiej wypadają Niemcy, bo rodziny podopiecznych otrzymują tam dofinansowanie przeznaczone na ten cel.

Jakie są różnice w zarobkach opiekunów w Polsce i za granicą? Ci pierwsi – jak już pan powiedział – najczęściej zarabiają płacę minimalną. A drudzy?

Jeśli opiekun w Niemczech zarabia netto od 1200 do 1600 euro, a w Polsce za tę samą pracę może liczyć na kwotę około 2000 zł, to gołym okiem widać, dlaczego wybiera pracę w Niemczech.

Może się wydawać, że praca za granicą, w oddaleniu od miejsca zamieszkania, jest bardziej wymagająca, jednak tak nie jest. Opiekunowie pracują w systemie wahadłowym. Po powrocie do Polski mają czas i środki na odpoczynek czy realizację swoich zainteresowań. A proszę pamiętać, że bardzo wielu opiekunów dorabia tą pracą do emerytury. Wyjeżdżają za granicę, żeby zarobić na konkretny cel. Często babcie pracują, żeby pomóc wnukom w organizacji komunii, wsparciu ich w opłaceniu studiów czy zakupie mieszkania dla dzieci lub spłacie kredytu zaciągniętego na budowę domu. Za granicą mają tą możliwość. W Polsce nie. U nas zarobki opiekunów są zbyt niskie, by przeżyć do przysłowiowego pierwszego.

Dobrze, ale z drugiej strony mało którego Polaka stać, żeby płacił za opiekę nad seniorem tyle, ile Niemiec czy Anglik. Przykładowo, przeciętna emerytura w marcu 2022 r. wyniosła 2545 zł brutto. Kiedy podzielimy to na emeryturę mężczyzn, to będziemy mieć 3184 zł, a w przypadku pań - 2128 zł. Oznacza to, że nawet gdyby senior każdą otrzymaną z ZUS złotówkę przekazał na opiekę, to rodzina sporo musiałaby dołożyć.

Tak, oczywiście. Przykładowo, w Niemczech, gdzie już dawno uświadomiono sobie skalę starzenia się swojego społeczeństwa, funkcjonują rozwiązania, które pomagają opłacić opiekę nad seniorami ze środków państwowych. Nie wszystko tam działa idealnie, ale nie ma co ukrywać, że nasi zachodni sąsiedzi są dużo lepiej przygotowani do wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa.

W Polsce, choć demografia podpowiada dramatyczne scenariusze, o wsparciu opieki domowej nad seniorami nie mówi się praktycznie nic. Politycy unikają tego tematu, bo jest dla nich za trudny. Ich perspektywa przyszłości jest ograniczona do najbliższych wyborów.

A Strategia Demograficzna 2040? W niej nie widzi pan zmiany podejścia w opiece nad seniorami?

Strategia Demograficzna 2040 koncentruje się na obszarze dzietności, nie ma tam ani słowa o opiece nad osobami starszymi…

Według danych Komisji Europejskiej do 2050 roku liczba opiekunów w UE musi zwiększyć się o 1,6 miliona, aby utrzymać dostęp do opieki na aktualnym poziomie. Czy to w ogóle jest możliwe do realizacji?

Dotychczasowy model opieki jest różny w różnych krajach. W Polsce to rodzina była i jest uznawana za instytucję, która przejmie opiekę nad starszą osobą, która staje się niesamodzielna. W momencie, kiedy rodzina już nie daje rady, to istnieje pomoc instytucjonalna - domy opieki - gdzie z bólem serca oddaje się seniora. Jeśli oczywiście jest wolne miejsce.

Do tej pory w naszym kraju opieka instytucjonalna była stawiana w centrum, dążyło się do tego, żeby to domy opieki sprawowały opiekę nad seniorami w ostatnich latach ich życia. Jednak do Zachodu w tej kwestii wiele nam brakuje. Tam są one na stosunkowo wysokim poziomie. U nas to w większości przechowalnie dla seniorów.

W Niemczech, gdzie już dawno uświadomiono sobie skalę starzenia się swojego społeczeństwa, funkcjonują rozwiązania, które pomagają opłacić opiekę nad seniorami ze środków państwowych (fot. Shutterstock)

Jednak, kiedy zapyta się seniora, gdzie chce spędzić ostatnie dni życia – albo jeszcze mocniej, gdzie chce umrzeć – to najczęściej usłyszymy, że chce we własnym domu. To pokazuje, że konieczna jest zmiana paradygmatu. Nam nie jest potrzebna rozbudowa opieki instytucjonalnej, ale potrzebna jest rozbudowa opieki domowej. Ludziom w starszym wieku właśnie to jest potrzebne, aby w godny sposób mogli przeżyć jesień swojego życia.

Rozbudowa systemu opieki domowej to proces długotrwały, ale jak najbardziej realny. Konieczne jest do tego stworzenie odpowiednich podstaw prawnych, zapewnienie odpowiedniego finansowania, znalezienie i przeszkolenie kadr. W sumie budowę opieki nad seniorami można porównać do opieki nad dziećmi i zatrudniania niań. Jedno i drugie ma bardzo wiele wspólnego, przy czym jest zasadnicza różnica. W opiece nad dziećmi ma się nadzieję na lepsze jutro. W opiece nad seniorami wiemy, że lepiej już nie będzie.

Skąd brać opiekunów?

Paradoksalnie, w Polsce zasób kadrowy jest relatywnie duży. Mało tego, są to opiekunowie z dużym doświadczeniem, w pełni przygotowani, żeby zajmować się podopiecznymi z różnymi chorobami. Jednak obecnie pracują za granicą, bo tak jak już powiedziałem, zarabiają tam więcej.

A kto może zostać opiekunem?

Każdy. Personel opiekuńczy to nie jest personel medyczny. Do zajmowania się osobą starszą wykształcenie medyczne nie jest konieczne, choć jest bardzo pomocne. Jednak opiekun domowy nie wykonuje zadań medycznych. Towarzyszy osobie starszej, pomaga jej w otoczeniu domowym, dba o to, żeby miała zapewnione te potrzeby, których z uwagi na swoją niepełnosprawność samodzielnie nie może już sobie zapewnić.

Czyli ktoś taki, jak opiekunka z MOPS czy opiekunka gminna.

Dokładnie. Coś na ich wzór. Opiekunowie z MOPS czy z gminy dostępni są, w zależności od stanu zdrowia seniora, kilka godzin w tygodniu. Zazwyczaj jest to za mało na potrzeby osoby starszej. Nie wykonują też wielu czynności, które są niezbędne dla seniorów.

A kiedy porównamy to z modelem transgranicznym, gdzie opiekun jedzie do seniora w innym kraju i u niego mieszka, jest to kropla w morzu potrzeb. A obecność jednej i tej samej osoby przez dłuższy czas bardzo dobrze wpływa na seniorów z demencją. Oni nie lubią zmian, więc jak opiekunowie często się zmieniają, to czują się gorzej.

Czy opiekunowie muszą mieć ukończone jakieś kursy, szkolenia?

Wszelkie kursy ukierunkowane na niesienie pomocy nie są konieczne, ale zawsze są w cenie. Szczególnie u pracodawców, którzy chcą rzetelnie świadczyć swoje usługi.

Bez względu na wszystko, konieczne jest odpowiednie przygotowanie personelu, zarówno pod względem zadań, jakie będzie musiał wykonywać, jak i przygotowania psychicznego. Bo zajmowanie się osobą starszą jest bardzo trudne i wymagające pod względem psychicznym. Trzeba mieć tego świadomość i wiedzieć, jak sobie z tym radzić.

W przypadku opiekunów pracujących za granicą konieczne jest też przygotowanie językowe.

Na koniec wrócę do pytania o braki kadrowe, bo nieco uciekliśmy. Czy te 1,6 mln nowych pracowników zajmujących się seniorami w ogóle wystarczy, by zachować obecny poziom opieki, który przecież i tak pozostawia wiele do życzenia…

Naszym zdaniem nie jesteśmy skazani na pogorszenie się jakości opieki nad seniorami. Musimy szukać takich rozwiązań, które wspierają opiekę domową i które ułatwią objęcie nią dużo szerszej liczby osób. Musimy też uświadomić sobie i wyciągnąć wnioski z informacji, dlaczego w ogóle brakuje kadr w tej branży. A to dlatego, że warunki pracy w opiece są trudne, a płace relatywnie niskie.

Najczęściej opiekunowie składają wypowiedzenia z tych dwóch powodów – przepracowanie i niska płaca. Wtedy ci, co zostają, biorą na siebie jeszcze więcej zleceń. Ich obciążenie pracą rośnie. Jakość usług automatycznie spada.

Jeśli więc utrzymamy dotychczasowy system, to jesteśmy skazani na porażkę. Ale jeśli rozbudujemy go, poprawimy warunki pracy personelu, również w opiece instytucjonalnej, zwiększymy poziom wynagrodzeń, przyciągniemy nowe kadry, wtedy mamy szansę na poprawę sytuacji.

