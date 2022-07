Nawet 36 dni wolnych. Polska firma wprowadza nielimitowany urlop

Do końca wakacji do sejmu ma wpłynąć projekt ustawy, która wprowadza siedmiogodzinny dzień pracy w Polsce. Nie czekając na ustawodawców, wielu pracodawców wprowadziło własne rozwiązania, jak na przykład wolne piątki, które skracają tygodniowy wymiar czasu pracy.

Polska spółka Spicy Mobile, która działa w obszarze marketingu mobilnego i nowych technologii, postanowiła iść o krok dalej i oferuje nielimitowany płatny urlop dla wszystkich pracowników. Zasada działania programu, jak podkreśla Artur Zawadzki, partner zarządzający w Spicy Mobile, jest bardzo prosta - firma skupia się na rezultatach pracy, a nie na tym, ile godzin ona trwała.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Można mieć dużo więcej urlopu niż 26 dni. Tak się to robi w polskich firmach

- Okres pandemii i lockdownów całkowicie zmienił sposób pracy. Zauważyliśmy, że pracownicy pracują w domu w różnych godzinach i więcej niż wcześniej. Tymczasem produktywność wymaga odpoczynku. To tak jak w sporcie, nie można dopuścić do przetrenowania. To otworzyło nam oczy, aby zmienić organizację pracy i dać pracownikom swobodę w zarządzaniu własnym czasem i projektami - przyznaje Artur Zawadzki.

Jak wynika z analiz Spicy Mobile, pracownicy chętnie korzystają z programu. Tylko w dziale sprzedaży liczba dni wolnych od pracy wzrosła o 92 proc. w pierwszym półroczu 2022 roku w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Rekordzista przebywał na urlopie 36 dni.

- Wdrożenie programu poprawiło organizację pracy oraz morale w zespole - przyznaje Tomasz Kąkol, dyrektor sprzedaży w Spicy Mobile. - Choć w porównaniu do zeszłego roku pracownicy znacząco częściej korzystają z urlopu, jakość pracy nie spadła. Pracownicy tak się organizują, aby z jednej strony zrealizować powierzone im zadania, a z drugiej mieć więcej czasu na życie osobiste - dodaje.

Spicy Mobile planuje testować program do końca 2022 roku. Po tym czasie firma dokona jego ewaluacji w oparciu o wyniki finansowe oraz wewnętrzny audyt.

Urlopy bez limitu w Polsce

Również firma z branży IT - SYZYGY Warsaw - zdecydowała się wprowadzić nielimitowane płatne dni urlopowe. Paulina Grabowska, people partner w SYZYGY Warsaw, wyjaśnia, że początkowo miał to być eksperyment. Pomimo wcześniejszych obaw, pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, a czarne scenariusze nie sprawdziły się.

- Po co to zrobiliśmy? Przede wszystkim dlatego, żeby nie tracić czasu na biurokrację: liczenie wolnego, kontrolę, sprawdzanie, a co za tym idzie - stres. Jesteśmy dorośli i sobie ufamy. Potrafimy lepiej lub gorzej zarządzać swoim czasem, ale czujemy się za siebie i naszą firmę odpowiedzialni. Nie potrzebujemy do tego zewnętrznych zasad, które nas unieszczęśliwiają - pisze Paulina Grabowska na LinkedIn.

Innym przykładem jest firma Traffit, zajmująca się automatyzacją rekrutacji.

- Po ogłoszeniu nielimitowanych urlopów zaczęliśmy dostawać wiele zapytań, czy to aby na pewno dobre rozwiązanie i czy w efekcie pracownicy przestaną przychodzić do pracy. Tymczasem zasada jest prosta: ufamy ludziom, z którymi pracujemy. Każdy wie, jakie zadania ma do wykonania i ile czasu potrzebuje na ich realizację. Cenimy to, jakie są rezultaty pracy, a nie ile czasu na nią poświęcono. Wolne dni ustalamy w ramach zespołu, by skoordynować naszą pracę - wyjaśnia szef Traffita Adrian Wolak.

Jak dodaje, jako zespół dbają o siebie i czują odpowiedzialność za siebie i swoich kolegów. Kiedy widzą, że ktoś jest przemęczony, spada jego wydajność, mają świadomość, że dla wszystkich będzie lepiej, jeśli ta osoba weźmie sobie urlop i zregeneruje siły.

- Wiemy też, że dobre pomysły często przychodzą właśnie w czasie wolnym i wszyscy możemy na tym skorzystać - dodaje Adrian Wolak.