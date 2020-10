Nauczyć programowania może się każdy. Zostać programistą - nie

W 2013 roku bracia Marcin i Jacek Tchórzewscy założyli pierwszy w Polsce bootcamp programistyczny. Dziś szkoła IT Coders Lab pochwalić się może ponad 6 tysiącami wykształconych specjalistów. Między innymi o tym czy każdy może zostać programistą Marcin Tchórzewski opowiada Rafałowi Kergerowi w podcaście 20. piętro.

Marcin Tchórzewski, CEO w Coders Lab, szkole programowania i IT.

Marcin Tchórzewski – absolwent i doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Jacek Tchórzewski absolwent informatyki na Politechnice Warszawskiej. Predyspozycje do nauczania "wyssali z mlekiem matki", lekarza, wykładowcy akademickiego. W 2013 roku wspólnie założyli pierwszy w Polsce bootcamp programistyczny.

- Pierwsze bootcampy programistyczne pojawiły się w USA w 2012 roku. My ten pomysł skopiowaliśmy do Polski jako pierwsi, co było odpowiedzią na brak specjalistów IT nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. Dziś możemy pochwalić się wykształceniem 6,5 tysiąca specjalistów – mówi Marcin Tchórzewski, CEO w Coders Lab.

Szkoły programowania, jak pokazują badania rynku, są w Polsce potrzebne. Sektor IT od lat jest niezmiennie w czołówce branż, które szukają pracowników. Z badań Pracuj.pl (W 2018 roku pakiet mniejszościowy w Coders Lab objęła Grupa Pracuj) wynika, że 2019 roku częściej poszukiwano tylko handlowców i ekspertów od obsługi klienta.

Do Coders Lab trafiają zarówno świeżo upieczeni absolwenci uniwersytetów niezadowoleni ze swoich edukacyjnych wyborów, jak również osoby po 30-ce, które postanawiają się przebranżowić. Z kursów korzystają również pracodawcy, którzy sami chcą wykształcić brakujących im specjalistów lub podnieść kompetencje tych już u nich pracujących.

Sama szkoła oferuje kursy programistyczne, testerskie i UX-owe. Można je robić w trybie stacjonarnym (od poniedziałku do piątku po 8h dziennie), weekendowym oraz zdalnym (zajęcia zdalne w tzw. wirtualnej klasie).

- Studia informatyczne dają nam szeroką wiedzę. Określonego języka programowania uczymy się na przykład dwa lata, mając z niego zajęcia raz w tygodniu po półtorej godziny. My podchodzimy do nauki języka programowania jak do nauki języka obcego na intensywnych kursach. W pół roku zajęć, w zależności od wybranego wariantu mamy od 400 do 600 godzin nauki programowania. Te kilkaset godzin jest mocno skumulowane w czasie - stacjonarnie w 3 miesiące, weekendowo w 9 miesięcy, co ułatwia naukę i pomaga się szybko przebranżowić – tłumaczy Tchórzewski.

Jak podkreśla, nauka języków programowania jest dla każdego. Wśród absolwentów Coders Lab znajdą się humaniści, filozofowie, lingwiści czy wojskowi. Pojawia się jednak małe "ale". Nawet jeśli nauczyć programowania może się każdy, to niestety, nie każdy w zawodzie programisty się odnajdzie. - To wynika z predyspozycji. Dla front-end developera (osoby tworzące część strony www widocznej dla odbiorców – przyp. red.) będą to umiejętności estetyczne, a back-end developera rozwiązywanie łamigłówek logicznych. Testerzy muszą być bardzo skrupulatni i dokładni. Z kolei UX-owiec, jest trochę badaczem, marketingowcem – musi rozumieć ludzi, dobrze zadawać pytania - wyjaśnia Marcin Tchórzewski. W ubiegłym roku Coders Lab rozpoczęła ekspansję zagraniczną. Pierwszym kierunkiem była Rumunia. Jakie zmiany w działaniu Coders Lab wymusiła pandemia, jak dobrze i skutecznie prowadzić edukację zdalną, jakie są plany na rozwój firmy? O tym wszystkim w 20. piętrze. Podcast "20 piętro" to pomysł Rafała Kergera oraz Piotra Wiśniewskiego, w nagraniach rozmawiają oni ze znanymi w Polsce menedżerami. Rafał Kerger to dziennikarz ekonomiczny i redaktor naczelny serwisów WNP.PL, PulsHR.pl oraz PortalSamorzadowy.pl. Piotr Wiśniewski przez lata zarządzał firmą Maflow. Jest też partnerem zarządzającym DB77 Consulting oraz założycielem pierwszej w Polsce agencji pracy robotów dbr77.com.

