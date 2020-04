Nastroje pracowników i pracodawców w czasie epidemii. Opracowano specjalny raport

Duża dynamika zmian i brak jednoznacznych analiz związanych z rozwojem wirusa powodują niepewność zarówno wśród przedsiębiorców, jak i pracowników.

Wśród pracowników dominują obawy o zdrowie własne i rodziny (75 proc.), dalej o kondycję firm, w których pracują (68 proc.) i ryzyko redukcji pensji (53 proc.). Pracodawcy wstrzymują rekrutacje (71 proc.) i ograniczają wydatki.

– Zwiększyło się zaangażowanie liderów. Monitorują sytuację COVID-19 i dbają o przekazywanie pracownikom bieżących informacji. Dbają o komfort pracy na home office, udostępniając pracownikom niezbędne narzędzia do pracy zdalnej - podkreśla mówi Ewa Eron-Gorzała, operations director w Insight Lab.

Prognozy ekonomiczne nie napawają optymizmem. Zdaniem wielu ekspertów recesja gospodarcza może być podobna do tej z 1990 roku. Z szacunków Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Konfederacji Lewiatan wynika, że straty gospodarcze tylko za okres od 16 marca do 20 kwietnia 2020 r. przekroczyły już 79 mld zł.

Dynamika zmian jest duża, a analizy dotyczące rozwoju epidemii niejednoznaczne, dlatego wśród pracodawców i pracowników panuje niepewność.

- Czas epidemii i trwającego w związku z nią lockdownu jest szczególnie trudny dla przedsiębiorców – mówi Ewa Eron-Gorzała, operations director w Insight Lab. – Ponad połowa badanych, którzy prowadzą głównie działalność biurową, musiała ograniczyć dotychczasowe działania, a 1/5 z nich wstrzymać działalność do odwołania. Pracodawcy są zgodni co do tego, że COVID-19 jest zagrożeniem dla większości prowadzonych przez nich biznesów. Firmy poddają się kolejnym restrykcjom, pracują zdalnie, jednak nie pozostaje to bez wyraźnego negatywnego wpływu na ich obawy związane zarówno z sytuacją gospodarczą, osobistą jak i emocjonalną – dodaje.

Wśród pracowników dominują obawy o zdrowie swoje i rodziny (75 proc.), a w dalszej kolejności o kondycję firm, w których pracują (68 proc.) oraz ryzyko redukcji pensji (53 proc.). To pracodawcy są jednak grupą, która w tym momencie bardziej odczuwa utratę stabilności firm. Decydują się więc na wstrzymywanie procesów rekrutacyjnych (71 proc.) i ograniczanie wydatków.

Insight Lab-1.jpg Z raportu Insight Lab wynika też jednak, że są pozytywy. Badania pokazały, że u większości pracowników wzrósł poziom motywacji do pracy. – Zwiększyło się zaangażowanie liderów. Monitorują sytuację COVID-19 i dbają o przekazywanie pracownikom bieżących informacji. Dbają o komfort pracy na home office, udostępniając pracownikom niezbędne narzędzia do pracy zdalnej, zapewniając wysoki poziom managementu i planowania zadań oraz bieżącej komunikacji w firmie – wylicza Ewa Eron-Gorzała. Zobacz Przed tym nie ma ucieczki. Jak technologia zmienia pracowników? Wszystko wskazuje więc na to, że system pracy zdalnej się sprawdza. Większość osób, które wzięy udział w badaniu uważa, że wykonując zadania z domów są tak samo lub nawet bardziej efektywni niż wcześniej. Pozytywy dostrzega też część pracodawców. Około 18 proc. z nich jest zdania, że mimo trudnej sytuacji epidemia otwiera szansę na rozwój ich firm.