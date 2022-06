Naskarżył na sztuczną inteligencję. Został zawieszony

km

Koncern Google wysłał na urlop jednego z inżynierów pracujących nad sztuczną inteligencją. Powodem było wyznanie, że sztuczna inteligencja, nad którą pracował "zyskała świadomość" i nie chce być "rzeczą" a pracownikiem. Google wysłał na urlop jednego z inżynierów pracujących nad sztuczną inteligencją (fot. Pixabay)

W rozmowie z Washington Post, starszy inżynier ds. oprogramowania w Google Responsible A.I Blake Lemoine wyznał, że dział kadr firmy stwierdził, że naruszył on zasady zachowania poufności obowiązujące w Google. Dzień przed zawieszeniem Lemoine przekazał do biura amerykańskiego senatora dokumenty, w których stwierdził, że są one dowodem na to, że Google dopuszczają się dyskryminacji.

Napisał w nich, że sztuczna inteligencja, nad którą pracuje zyskała świadomość i nie chce być "rzeczą" a pracownikiem.

Po tym pracownik został zawieszony i odesłany na płatny urlop. Jak poinformowało Google, firmowe technologie i systemy są zdolne do imitowania rozmów i poruszania w nich różnych tematów, nie mają jednak świadomości.

- Nasz zespół - w tym etycy i technolodzy - przeanalizował obawy Blake'a i poinformował go, że dowody nie potwierdzają jego twierdzeń - skomentował Brian Gabriel, rzecznik Google. - Niektórzy w szerszej społeczności A.I. rozważają długoterminową możliwość stworzenia odczuwających A.I., ale nie ma sensu robić tego poprzez antropomorfizowanie dzisiejszych modeli konwersacyjnych, które nie są czujące - przekazał.

Jak się okazuje Blak Lemoine od kilku miesięcy spierał się z menedżerami, kierownictwem i działem kadr Google'a, że opracowany przez firmę model językowy dla aplikacji dialogowych LaMDA ma świadomość i duszę. Pracownik firmy zauważył to po tym, jak LaMDA rozmawiała z nim o religii. Miała wówczas mówić o "osobowości" i "prawach". Jego zdaniem system był "niewiarygodnie konsekwentny w swoich komunikatach na temat tego, czego chce i jakie są jej prawa jako osoby". Jak informuje koncern tworzący zespół badawczy nad LaMDA naukowcy i inżynierowie nie doszli do podobnych wniosków. Zadaniem Lemoine'a LaMDA jest na poziomie około 8-letniego dziecka. Chciał, aby firma uzyskała zgodę programu komputerowego przed przeprowadzeniem na nim eksperymentów. Zawieszony pracownik w rozmowie z mediami przyznał, że od kilku miesięcy przed wysłaniem go na "urlop" firma sugerowała mu wzięcie urlopu dla poratowania zdrowia psychicznego.

