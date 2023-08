Narażają życie za minimalną pensję. Ochroniarze to nie tylko dorabiający emeryci

Osoby z odpowiednimi uprawnieniami, które zostały zarejestrowane jako kwalifikowani pracownicy ds. ochrony fizycznej lub zabezpieczeń technicznych, mają szersze spektrum działań do podjęcia. To właśnie ten czynnik otwiera dla kandydatów znacznie większe możliwości zatrudnienia. Osoby pozbawione wymaganych licencji pracują głównie w przestrzeniach publicznych, szkołach, na prywatnych posesjach lub parkingach.

Ochroniarze bez licencji skupiają się na zapewnieniu ochrony mienia oraz bezpieczeństwa osób w obiekcie. Pracownicy ds. ochrony monitorują teren za pomocą stacji nadzoru i regularnie przemieszczają się, by wykryć nawet najmniejsze nieprawidłowości.

W biurowcach, gdzie wymagane są przepustki, ochroniarze rejestrują przybycia i wyjścia osób. Nowe osoby są pytane o cel wizyty, a w razie braku podejrzeń o zagrożenie, dostają przepustki i informacje dotyczące lokalizacji docelowej. Ten sam protokół obowiązuje dla pojazdów wjeżdżających na teren różnych obiektów.

Ważnym zadaniem jest także ochrona budynków przed włamaniami i aktami wandalizmu. W przypadku zagrożenia, włącznie z pożarem, ochroniarz natychmiast powiadamia odpowiednie służby porządkowe. Regularnie kontrolują systemy zabezpieczeń, a przy dużych budynkach utrzymują kontakt za pomocą łączności radiowej i telefonicznej, co umożliwia szybką wymianę informacji. Praca ta często opiera się na zmianowym systemie rotacyjnym.

Ochroniarze pozbawieni odpowiedniej licencji mają ograniczone uprawnienia, które obowiązują wyłącznie na terenie objętym ochroną. Osoba zatrudniona w tej roli ma prawo do:

- zatrzymania osób, które nie mają prawa przebywania na danym obszarze i stanowią zagrożenie dla ludzi lub mienia;

- nakazania osobom nieuprawnionym opuszczenia danego obiektu, jeśli ich obecność w jakikolwiek sposób zakłóca porządek.

Jeśli ochroniarz zatrzymał kogoś, jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia służb porządkowych, zwykle policji. To właśnie funkcjonariusze podejmują dalsze działania wobec osób stwarzających zagrożenie. Ochroniarze bez licencji nie mają tego rodzaju uprawnień.

Wielu dostawców usług ochroniarskich zatrudnia emerytów czy rencistów, którzy chcą dorobić do otrzymywanych świadczeń, a także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. W takim przypadku praca przeważnie opiera się na monitorowaniu za pomocą kamer, ciężko bowiem sobie wyobrazić, żeby starsza osoba, która może mieć dodatkowo grupę inwalidzką, obezwładniała złodziei. Najczęściej więc pracownicy bez licencji pełnią rolę tzw. straszaków.

Oczywiście kluczowym aspektem jest dostosowanie zakresu zadań do indywidualnych możliwości pracowników. Istnieją sytuacje, gdy pewne osoby mogą mieć ograniczenia w zakresie ruchu, co wyklucza na przykład obchody. W związku z tym ostateczne obowiązki są uzgadniane wspólnie z pracownikiem, który składa dokument lekarski potwierdzający jego stan zdrowia.

Licencja daje więcej możliwości zatrudnienia i więcej uprawnień

Ochroniarze z licencją mają specjalistyczne uprawnienia, które zależą od poziomu przeszkolenia oraz rodzaju przyznanej licencji - podczas ochrony obiektu lub terenu mogą używać niektórych środków przymusu bezpośredniego, takich jak kajdanki, paralizatory czy pałki, zgodnie z określonymi zasadami. Dodatkowo mają prawo do noszenia służbowej broni palnej.

Ochroniarze z odpowiednimi kwalifikacjami pracują jako eskorta przy ochronie konwojów, zajmują się ochroną osób i obiektów o podwyższonym ryzyku, pełnią funkcje konsultantów ds. bezpieczeństwa w firmach ochroniarskich oraz są członkami specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (SUFO). Te ostatnie często są wynajmowane przez prywatne przedsiębiorstwa do różnych zadań, a także mogą być angażowane przez wojsko i służby specjalne. Warto jednak mieć na uwadze, że większość wykwalifikowanych ochroniarzy zatrudniona jest w firmach ochroniarskich.

Podczas szkolenia przyszli ochroniarze z licencją zdobywają umiejętności związane z postępowaniem w niebezpiecznych sytuacjach, w tym skutecznymi technikami samoobrony. Powinni również być w stanie udzielić pierwszej pomocy.

Kto może zostać oficjalnie uznany za kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej? Ze względu na wyjątkowy charakter tej pracy, która jest trudna i narażona na ryzyko, nie każdy może otrzymać odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia kandydaci na licencjonowanych ochroniarzy muszą spełnić następujące warunki:

- ukończyć 21 lat,

- mieć pełną zdolność do czynności prawnych,

- zakończyć co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową,

- nie posiadać karalności za przestępstwa umyślne,

- otrzymać pozytywną opinię wydaną przez policję.

Ochroniarz kojarzy nam się głównie ze sklepami, jednak są potrzebni nie tylko tam (fot. Craig Whitehead/Unsplash)

Przyszli pracownicy ochrony powinni mieć dobrą kondycję fizyczną i właściwe cechy psychologiczne, aby spełniać swoje zadania. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich zaświadczeń medycznych i dokumentów od psychologów, które potwierdzają brak przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu. Dodatkowo trzeba ukończyć specjalne szkolenia z samoobrony, technik strzeleckich oraz interwencji. Pracownicy z licencją muszą doskonale znać przepisy dotyczące ochrony osób i mienia, aby nie przekraczać swoich kompetencji.

Według danych Biura Prewencji Komendy Głównej Policji na dzień 31 grudnia 2022 r. osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej było w Polsce 108 261. Ilu jest wszystkich pracowników ochrony? Jak twierdzi Wojciech Stawski, nikt w Polsce nie dysponuje dokładnymi liczbami, a według szacunkowych danych liczba ta oscyluje w granicach 200-300 tys.

Czy technologia może wygryźć ludzi z tej branży?

Jak uważa rzecznik prasowy Polskiej Izby Ochrony Wojciech Stawski, postęp techniczny i ostatnie zmiany w przepisach dość gwałtownie podnoszące minimalne wynagrodzenie pracowników w znacznym stopniu przyspieszyły „rewolucję techniczną” w branży ochrony.

- Procesy bezpieczeństwa najczęściej ograniczają się do fazy detekcji zagrożenia oraz interwencji. Bezpośredni udział pracowników ochrony w pierwszej fazie najłatwiej ograniczyć. Inteligentne systemy analityki obrazu oraz zastosowanie urządzeń wykrywających intruza, bez względu na warunki atmosferyczne, z powodzeniem zastępują człowieka - ocenia Wojciech Stawski.

Inną kwestią jest udział takiego pracownika w drugiej fazie. Jak mówi Stawski, o ile na poziomie decyzyjnym system przy wykorzystaniu różnych rozwiązań będzie mógł wydać stosowne dyspozycje, to ich wykonanie w dalszym ciągu będzie domeną pracownika ochrony.

Wymagania są spore, ale zarobki ochroniarzy nie powalają

Licencjonowany pracownik ochrony musi być wyjątkowo odporny na stres, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i życia wielu osób, na które ma on wpływ. W tej roli pracownicy nie mogą tracić spokoju nawet w obliczu potencjalnych zagrożeń. Ważną rolę odgrywa także rozwinięty zmysł obserwacyjny. Ochroniarz zobowiązany jest do precyzyjnej analizy otoczenia, by sprawnie reagować w sytuacjach ryzyka. Decyzje w takich momentach muszą być podjęte szybko i precyzyjnie. Ochroniarze muszą także troszczyć się o swoją sprawność fizyczną poprzez regularne ćwiczenia i dbałość o zdrowie, co ma wartość w niespodziewanych sytuacjach.

W dokumentach aplikacyjnych powinny znaleźć się szczegółowe informacje dotyczące wykształcenia, predyspozycji i doświadczenia zawodowego. Posiadanie certyfikatu z kursu samoobrony lub wcześniejsze doświadczenie na podobnym stanowisku może zwiększyć szanse na atrakcyjne zatrudnienie.

A jak wygląda kwestia zarobków na stanowisku ochroniarza? Z danych portalu wynagrodzenia.pl wynika, że mediana zarobków w styczniu 2023 r. wynosiła 3650 zł brutto, a więc raptem 50 zł więcej niż od lipca wynosi pensja minimalna. Podobnie wygląda średnie wynagrodzenie osób na stanowisku ochroniarza - z informacji, które udostępnia portal poradnikpracownika.pl wynika, że średnia pensja tych pracowników to ok. 2818 zł netto, czyli ok. 3650 zł brutto.

Jak mówi Wojciech Stawski, na podobnym poziomie zarabiają ochroniarze niekwalifikowani, kwalifikowani oraz pracownicy ochrony fizycznej z dopuszczeniem do pracy z bronią, co nie motywuje do uzyskania kosztownego i „ekskluzywnego” dopuszczenia do posiadania broni w czasie wykonywania zadań.

- W europejskiej kulturze prawnej istnieje historycznie uwarunkowane reglamentowanie dostępu obywateli do broni palnej. Polska należy do europejskiej czołówki w tym zakresie. Jednym z elementów tej restrykcyjnej reglamentacji jest egzamin. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. W ramach części teoretycznej egzaminowany musi zdać test z progiem zdawalności 100 proc. O ile może to być ważnym elementem w realizowanej polityce utrudnienia dostępu do broni, to staje się istotnym ograniczeniem kwalifikacyjnym w zawodzie pracownika ochrony - mówi Stawski.

Ponadto, jak zaznacza Stawski, charakter branży nie pozwala na zastąpienie deficytu pracowników obcokrajowcami.

- Czekające branżę renegocjacje aktualnych kontraktów będą prawdziwym wyzwaniem. Beneficjentem wzrostu minimalnego wynagrodzenia są pracownicy na najniższych stanowiskach i państwo. Dzieje się to kosztem pracodawcy, pracowników posiadających wyższe kwalifikacje oraz nabywcy usług. Mimo wielu zalet, zwłaszcza dla najniżej zarabiających, trwający od 2017 r. proces podnoszenia minimalnego wynagrodzenia w istotnym stopniu wpłynął na „wypłaszczenie” stawek w ochronie - uważa Wojciech Stawski.

Przyjęto, że Dzień Pracownika Ochrony będzie obchodzony w dniu 22 sierpnia, w dzień uchwalenia przez Sejm w 1997 r. ustawy o ochronie osób i mienia.

- Jest to zawód ważny i potrzebny - pracownicy ochrony świadczą usługi w zakresie jednej z fundamentalnych potrzeb człowieka, jaką jest bezpieczeństwo. Zdarza się, że w obronie naszego mienia, za najczęściej najniższą stawkę krajową, narażają swoje zdrowie i życie. W tym szczególnym dniu życzę wszystkim pracownikom ochrony jak najmniej interwencji i jak najwięcej szacunku dla ich odpowiedzialnej pracy - mówi Wojciech Stawski.

