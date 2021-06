Największy szwajcarski bank stawia na pracę hybrydową

Według Financial Times największy szwajcarski bank UBS planuje na stałe zezwolić nawet dwóm trzecim pracowników na przyjęcie hybrydowego modelu pracy z domu i biura.

DM

DM • 28 cze 2021 15:59





Bank UBS nie wyznaczył terminu powrotu pracowników do biura (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

- Zobowiązujemy się oferować elastyczność pracy hybrydowej tam, gdzie pozwala na to rola, zadania i lokalizacja – cytuje gazeta wewnętrzne widomości banku.

Bank nie wyznaczył terminu powrotu pracowników do biura. Zatrudnieni, którym zaoferowano pracę hybrydową, nadal będą musieli stawić się w biurze w przypadku niektórych czynności, zgodnie z ustaleniami z ich kierownikiem.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Przegrane pokolenie. Z pracą dla młodych jest bardzo źle

Jak wylicza gazeta - dwie trzecie 72-tysięcznej siły roboczej banku z siedzibą w Zurychu zajmowało stanowiska odpowiednie do pracy hybrydowej. Jednak według doniesień mediów w przypadku niektórych funkcji do pracy będą musieli wrócić wszyscy pracownicy.

Podejście UBS kontrastuje ze stnowiskiem wielu dużych banków w USA, które zwiększają presję na pracowników, aby wrócili do biura, ponieważ tempo szczepień w największej gospodarce świata rośnie.

Goldman Sachs wymaga, aby prawie wszyscy pracownicy amerykańscy zgłaszali się do swoich biur, JP Morgan Chase chce, aby personel z USA wrócił do biura od 6 lipca, podczas gdy dyrektor naczelny Morgan Stanley, James Gorman, powiedział pracownikom: jeśli możesz iść do restauracji w Nowym Jorku, możesz może przyjść do biura i chcemy, żebyś był w biurze.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU