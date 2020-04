Największy minus pracy zdalnej? Brak kontaktu z ludźmi

3/5 badanych zwraca uwagę, że największym plusem pracy z domu jest oszczędność czasu na dojazdy.

Koronawirus zmienił zawodową rzeczywistość - ponad 60 proc. pracujących Polaków wykonuje przynajmniej część swojej pracy zdalnie, a 64,3 proc. często pracuje z domu.

- Panująca obecnie epidemia to trudny czas dla pracowników, którzy muszą przestawić się na zdalną pracę. Wśród zdecydowanie preferujących taki sposób pracy przeważają mężczyźni. Dla prawie połowy z nich to lepszy sposób na pracę niż wykonywanie obowiązków zawodowych w biurze. Jest to zbieżne z wynikami badań UN Global Compact, które wskazują na trudniejszą sytuację kobiet pracujących z domu, ponieważ to one częściej niż mężczyźni są odpowiedzialne także za wspieranie edukacji dzieci i zajmowanie się domem - wskazuje Anna Karasińska, ekspert ds. badań rynkowych w firmie Provident Polska.

Jak pokazują badania, polscy pracownicy przyzwyczajają się do zdalnego wykonywania swoich obowiązków. Pracę z domu preferuje nieco ponad 40 proc.

3/5 badanych zwraca uwagę, że największym plusem pracy z domu jest oszczędność czasu na dojazdy. Dla co najmniej 40 proc. ważne jest oderwanie się od gwarnego biura (45,5 proc.) i możliwość noszenia wygodnego domowego stroju (40 proc.).

Najczęściej wskazywaną niedogodnością jest brak kontaktu z ludźmi jak również ograniczone możliwości integrowania się ze współpracownikami - łącznie na te czynniki wskazało 86,5 proc. Mocno odczuwamy także trudności ze skupieniem uwagi (1 na 3 badanych) z powodu konieczności opieki nad dziećmi, a także z racji dodatkowych bodźców jak np. włączony telewizor, czy pracujący obok partner/ka.

- Barometr Providenta potwierdza znaną tezę, że człowiek to istotna na wskroś społeczna. Co prawda dostrzegamy wygodę pracy z domu, doceniamy czas, którego nie musimy poświęcać na codzienne dojazdy, ale brakuje nam relacji osobistych i kontaktów z innymi ludźmi. Natomiast z wyróżnianych pozytywów w tej sytuacji wymienić możemy jeszcze aspekt ekonomiczny: ponad połowa pracujących Polaków docenia oszczędzone na dojazdach pieniądze - podkreśla Karolina Łuczak, rzecznik prasowa firmy Provident Polska.

56 proc. badanych podkreśla, że praca zdalna jest efektywna i wydajna. Identyczny odsetek wskazuje na to, że praca zdalna jest co najmniej równie lub bardziej opłacalna dla pracodawcy w porównaniu do wykonywania zadań zawodowych w biurze.