Największe rozczarowanie roku. Ci ludzie nie nadają się do swojej roli

Obniżona motywacja pracowników to największe rozczarowanie menedżerów w 2021 roku - wynika z badania Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. W czym tkwi problem i jak podnieść zaangażowanie pracowników?

Z badania Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, przeprowadzonego pod koniec 2021 roku wynika, że jednym z największych wyzwań i zarazem największym rozczarowaniem okazała się obniżona motywacja pracowników.

- Rozczarowani obniżoną motywacją liderki i liderzy podkreślają, że podniesienie jej poziomu stanowi największe wyzwanie na 2022 rok. To nie tylko polska specyfika. Kwestia zaangażowania i motywacji pracowników stała się w drugim roku pandemii wyzwaniem całego zarządzającego świata. Zjawisko „wielkiej rezygnacji” - Great Resignation lub Big Quit, czyli najwyższy poziom samowolnych odejść z pracy w historii w USA - jest tego interesującym przykładem. W mniejszej, ale już dającej się odczuć skali, zjawisko to zauważane jest również w Europie, a nawet w Chinach. Wiąże się nie tylko z pandemią. Ma swoje korzenie w rozczarowaniu pracą, wypaleniu, w złym sposobie zarządzania, braku dbałości o pracownika i braku poczucia sensu codziennych zadań - wyjaśnia Tomasz Owczarek, psycholog i trener w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Na nieodpowiednie zarządzanie uwagę zwracali także menedżerowie badani przez GFKM, wskazując na swoje rozczarowanie działaniami wyższego kierownictwa. Tylko 23 proc. ankietowanych uważa, że na stanowiska liderskie w ich firmach trafiają właściwe osoby. Zdecydowana większość twierdzi, że stanowiska te są powierzane osobom, które nie nadają się do tej roli.

Jakie są więc główne błędy popełniane przez liderów? W świetle badań GFKM to przede wszystkim podejmowanie niejasnych decyzji, brak jasnych kierunków działania i bierność w zarządzaniu, a także brak dbałości o relacje z pracownikami. Zaledwie 24 proc. ankietowanych uważa, że priorytetowe cele organizacji są na bieżąco omawiane z zespołami. 30 proc. ma poczucie, że często zdarzają się sytuacje, w których dorzucane są jakieś nowe cele bez ustalenia, które z nich są priorytetowe z punktu widzenia poświęconego na nie czasu lub zasobów.

28 proc. menedżerów twierdzi, że ich dział lub zespół musi dostosowywać się do priorytetowych celów organizacji bez wcześniejszej dyskusji na ten temat, a 18 proc. podkreśla, że priorytety nie są jasno ustalone, ponieważ wymagałoby to trudnych rozmów między zespołami, działami i ich menedżerami.

- Z odpowiedzi udzielanych przez ankietowanych wyłania się obraz organizacji z niejasnymi priorytetami, liderami, którzy narzucają pewne cele, nie mają jednak odwagi lub potrzeby nie tylko dyskusji z pracownikami na ich temat, ale nawet ich jasnego komunikowania. Niestety, pokrywa się to z naszymi wcześniejszymi badaniami, w których kompetencje menedżerskie związane z komunikacją oraz szczerość w relacjach z podwładnymi, były ocenione jako zdecydowanie mniej istotne niż na przykład umiejętność pracy pod presją. Trudno się w takiej sytuacji dziwić obniżonej motywacji pracowników, a nawet - co również wyszło w badaniu - niedostatecznej motywacji samych liderów - mówi Dominik Pieczewski, odpowiedzialny za badania w GFKM.

Jednym z największych wyzwań, z którymi mierzyli się menedżerowie, jest obniżona motywacja pracowników (Fot. Shutterstock)

Spada zaangażowanie Polaków

Potwierdzeniem wyników raportu GFKM jest badanie Kincentric przeprowadzone w trzecim kwartale 2021 r. na grupie ponad 26 tys. polskich pracowników, które wskazuje, że wskaźnik zaangażowania przebadanych pracowników wynosi obecnie 45 proc. Oznacza to, że tylko mniej niż połowa pracowników czuje się wystarczająco zmotywowana do pracy, chce polecać swoją firmę i pozostawać w niej w dłuższym okresie. Ten trend spadkowy utrzymuje się od początku roku.

Przypomnijmy, że w pierwszym kwartale 2021 roku, wskaźnik zaangażowania pracowników wynosił 57 proc., a obecnie spadł znacząco poniżej poziomu sprzed pandemii (w 2019 roku zaangażowanie pracowników wynosiło 51 proc.).

Niższe zaangażowanie pracowników oznacza także, że coraz więcej z nich myśli o zmianie pracy. Średnio 57 proc. przebadanych pracowników rozważa pracę w nowym miejscu – czyli o 13 pkt proc. więcej w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku.

Niezaangażowani pracownicy niechętnie polecają też swojego pracodawcę. Wśród pracowników przebadanych przez Kincentric w trzecim kwartale 2021, skłonność do polecania swojej firmy zmniejszyła się o 8 pkt proc. do 44 proc.

Jak skutecznie motywować?

Marta Woźny-Tomczak, psycholożka, trenerka biznesu, prezes firmy rekrutacyjno-szkoleniowej Personia, wskazuje, że błędem jest nieudzielanie pochwał na bieżąco. Jej zdaniem, jeśli szef widzi postępy, to powinien pochwalić pracowników od razu. Co więcej, jeśli praca pracownika jest dobra, a nie ma jeszcze rezultatów, to menedżer powinien pochwalić go za postawę i zaangażowanie - szczególnie że brak rezultatów jest bardzo frustrujący i potrafi zdemotywować największych tytanów pracy.

- Często pracujemy nad dłuższymi projektami - miesięcznymi, półrocznymi, rocznymi. Mowa nie tylko o „projektach twardych”, np. poprawa jakości towarów, ale też o „projektach miękkich” - np. lepsza organizacja czasu pracy albo efektywniejsza komunikacja z zespołem. Tych zmian nie da się wprowadzić z dnia na dzień i nie widać też szybko rezultatów. Błędem jest czekanie kilku miesięcy na to, by powiedzieć dobre słowo - mówi Marta Woźny-Tomczak.

Jeśli szef widzi postępy, to powinien pochwalić pracownika od razu (Fot. Shutterstock)

Kolejny błędem jest brak motywacji. Instytut Gallupa opublikował wyniki badań, które mówią, że w najlepszych organizacjach pracownik minimum raz na tydzień słyszy motywujące zdania od przełożonego.

- Ale uwaga – to pracownik sam ocenia, że były one dla niego motywujące, a nie szef. To kolosalna różnica - zaznacza Marta Woźny-Tomczak. - Szefom się wydaje, że gdy wyślą maila ze słowami „nie ma poprawek”, to znaczy, że przekaz jest motywujący. Jeśli nie było źle, to znaczy, że jest dobrze, prawda? Nieprawda - dodaje.

Problemem jest również nieodpowiednia motywacja, która przynosi efekt zupełnie odwrotny, nawet mimo szczerych chęci.

- Wynika ona głównie z braku rozpoznania czyjejś indywidualnej motywacji. Ale nie tylko. Szefowie demotywują też przez brak narzędzi do wykonywania pracy, np. gdy dają do użytku kilku osobom tylko jeden aparat telefoniczny lub dobierają niewłaściwie system premiowania - Marta Woźny-Tomczak.

Brak rozpoznania indywidualnej motywacji to zdaniem Marty Woźny-Tomczak kolejny grzech menedżerów. Metody motywacji, które działają na szefa, nie zawsze sprawdzają się w przypadku załogi.

- Lubisz chodzić do kina, więc fundujesz bilety do kina pracownikom. Lubisz dostać pochwałę na forum, więc Zosię, niezależnie od tego, jak jest nieśmiała, chwalisz publicznie, aż jest czerwona ze wstydu. Warto odpowiedzieć na pytanie: czy znasz swoich ludzi i wiesz, co dla nich jest ważne do efektywnego działania? Czym oni motywują siebie najskuteczniej? - ocenia Marta Woźny-Tomczak.

Poziomu zaangażowanie nie podniesie menedżer, który ceni jednych bardziej, innych mniej.

- To jest naturalne, że menedżer lubi bardziej daną osobę, a inną mniej. Ale w pracy, obok sympatii, chodzi o coś innego - o zaufanie i sprawiedliwość. Jeśli kogoś wywyższasz, robisz krzywdę i jemu, i sobie. Co więcej, notoryczne i publiczne chwalenie swoich „ulubieńców” powoduje, że zespół traci chęć do zaangażowania się w cele firmy - komentuje Marta Woźny-Tomczak.

Nie warto również traktować chwalenia jako elementu manipulacji. Jak podkreśla psycholog, menedżer nie powinien mówić pracownikowi, że świetnie pracuje, a za dwie godziny prosić go, by został w biurze dłużej i koordynował nowy projekt.

- Jeśli komplement pracodawcy ma drugie dno, chwalenie nie zadziała pozytywnie, a wręcz demotywująco - zaznacza.