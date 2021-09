Najważniejsze kilka miesięcy w karierze. Jeśli tego nie zrobią, stracą pracę

Często słyszę, że postępująca automatyzacja wpłynie na wzrost bezrobocia. Nie sądzę, by tak się stało. Na obecnym rynku będzie będzie wręcz przeciwnie, automatyzacja jest potrzeba. Dzięki niej będziemy mogli uwolnić zasoby pracowników, którzy już nie będą musieli zajmować się najprostszymi procesami, a bardziej zaawansowanymi, przez co będą się rozwijać - podkreśla prezes Antala Artur Skiba.

Autor: KDS

• 24 wrz 2021 20:00





Do 2030 roku roboty zastąpią około 20 mln miejsc pracy (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

- Jeszcze kilka lat temu jeśli jakakolwiek firma planowała budowę fabryki, to w pierwszej kolejności brała pod uwagę koszty pracy, te miały być jak najniższe. Obecnie to się zmieniło. Przykład? Elon Musk ze swoją gigantyczną fabryką, którą buduje pod Berlinem. Czyli nie tam, gdzie są najniższe koszty pracy, a tam, gdzie są one jednymi z wyższych. Dzieje się tak dlatego, że jego fabryka jest w pełni zautomatyzowana. On nie poszukuje taniej siły roboczej, a wysokiej klasy specjalistów, których znajdzie w Berlinie lub też łatwo będzie mu ich ściągnąć z Polski - tak o zmianie, jaka zachodzi na rynku pracy mówi Sylwia Bilska, general manager w firmie Edenred Polska.

W podobnym tonie na temat automatyzacji wypowiada się również Artur Skiba, prezes firmy rekrutacyjnej Antal.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Automatyzacja już jest widoczna w przypadku najprostszych prac fizycznych, ale dużo mówi się również o automatyzacji w centrach usług. Część najprostszych procesów w tych firmach już została zautomatyzowana - mów szef Antala.

fot. PTWP

Jak dodaje, on widzi w tym szansę, a nie zagrożenie. - Często słyszę, że postępująca automatyzacja wpłynie na wzrost bezrobocia. Nie sądzę, by tak się stało. Na obecnym rynku będzie będzie wręcz przeciwnie, automatyzacja jest potrzeba. Dzięki niej będziemy mogli uwolnić zasoby pracowników, którzy już nie będą musieli zajmować się najprostszymi procesami, a bardziej zaawansowanymi, przez co będą się rozwijać - podkreśla Artur Skiba.

Sylwia Bilska przytacza też dane opublikowane przez Oxford Economics. Wynika z nich, że do 2030 roku roboty zastąpią około 20 mln miejsc. Przez zeszły rok zastąpiły już 1,7 mln miejsc pracy.

- A na tym nie koniec. Z tego samego raportu wynika, że 50 proc. zawodów powinno przejść reskilling, ludzie powinni zacząć zdobywać nowe umiejętności, bo zawody, w których dziś pracują po prostu znikną - przypomina Sylwia Bilska, która podkreśla, że Edenred Polska stara się zachęcać swoich klientów do reskillingu.

Czytaj więcej: Do końca roku praca zdalna będzie uregulowana Z kolei Artur Miernik, partner w EY Polska, lider praktyki Workforce Advisory w ramach People Advisory Services wskazuje, że reskilling powinien mieć miejsce bardzo szybko. - Z raportu Oxford Economics wynika, że powinien on nastąpić w ciągu 6-9 miesięcy, czyli bardzo szybko będziemy musieli nauczyć się czegoś nowego, co więcej, ta zmiana będzie ciągła. Rozwój automatyzacji i digitalizacji będzie ciągły - dodaje Artur Miernik. Materiał powstał podczas debaty „Rynek pracy” zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.