Najnowsze dane nie pozostawiają złudzeń. Ubywa kobiet na wysokich stanowiskach

Tylko 19,7 proc. stanowisk prezesów w Polsce zajmują kobiety, a w przypadku spółek giełdowych jest to zaledwie 5,7 proc. W dodatku ostatnio te liczby spadają, a ewentualne wzrosty są symboliczne. Takie wnioski płyną z analizy przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet.

Według najnowszych danych z KRS w minionym roku liczba kobiet na stanowiskach prezesek oraz członkiń zarządów w Polsce spadła, a pierwsze pięć miesięcy 2022 r. nie przyniosło jak na razie żadnej poprawy - wynika z analizy przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet.

Na koniec maja 2022 r. odnotowano zaledwie symboliczny wzrost liczby prezesek oraz członkiń zarządów w stosunku do końca grudnia ubiegłego roku - odpowiednio o 0,03 proc. i 0,13 proc. W przypadku spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych odnotowano spadek liczby prezesek o 0,3 proc. oraz niewielki wzrost liczby członkiń zarządów - o 2 proc.

Obecnie więc tylko 19,7 proc. stanowisk prezesów w Polsce zajmują kobiety, a członków zarządów - 25,5 proc. W przypadku spółek giełdowych te liczby są o wiele niższe - odpowiednio 5,7 proc. oraz 19 proc.

O 1 proc. spadła liczba kobiet będących właścicielkami firm. Obecnie 31,5 proc. zarejestrowanych w Polsce działalności należy do kobiet. Największy ich odsetek odnotowano w województwie śląskim - 35,8 proc. Jeszcze w styczniu 2022 zajmowało ono pod tym względem 10. miejsce, a prowadziło województwo zachodniopomorskie, które obecnie znalazło się na drugim miejscu z 34,8 proc. firm należących do kobiet.

Niezmiennie najmniej firm prowadzonych przez kobiety jest zarejestrowanych w województwie podlaskim, a ich odsetek w ciągu minionego półrocza nieznacznie spadł i obecnie wynosi 27,9 proc.

Największy odsetek firm należących do kobiet - 30,5 proc. - znajdziemy w sektorze mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających do 9 pracowników. Wraz ze wzrostem wielkości firmy ta liczba spada - wśród firm zatrudniających powyżej 250 pracowników jest to już tylko 13,5 proc. Kobiety w Polsce dominują w sektorze usług - głównie w przypadku zakładów fryzjerskich i kosmetycznych - oraz w sektorze pomocy społecznej.

Kobiety dążą do samodzielności

Według raportu „Bizneswoman Roku” Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką Polki zakładają firmy, co pragną samodzielności. Chętnie się doszkalają i rozwijają - w zeszłym roku aż 67 proc. przeszło właścicielek firm przeszło szkolenia i kursy, a 1/3 rozwinęła swoją działalność online.

Jednak w okresie pandemii co 5. przedsiębiorczyni musiała zmienić profil działalności swojej firmy, a zmiany w przepisach podatkowych i prawnych w związku z prowadzeniem firmy zwiększyły poziom ich stresu.