Najlepsi zarobią 50 tys. zł, średniaki 15 tysięcy. Czeka na nich ogrom wakatów

Przeniesienie pracy i aktywności gospodarczej do sieci zaktywizowało cyberprzestępców. Firmy poszukują zabezpieczeń, które pozwolą im prowadzić biznes bez obaw. Na świecie trwa gonitwa w poszukiwaniu specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Szacuje się, że brakuje ich 3,5 miliona.

Z raportu Check Point Research wynika, że w 2021 r. nastąpił 50-proc. wzrost ogólnej liczby cyberataków tygodniowo w sieciach korporacyjnych względem 2020 r. Najwięcej z nich w 2021 r. doświadczyła branża edukacyjna i badawcza, średnio 1605 ataków na organizację tygodniowo. Kolejny jest sektor rządowy i wojskowy - 1136 ataków i z 47 proc. wzrostem względem 2020 r. W Europie odnotowano 68-proc. wzrost cyberataków, porównując 2020 i 2021 r.

Rok 2022 to rok cybernetycznej wojny, mocno związanej z tym co dzieje się na wschodzie.

Cyberbezpieczeństwo zyskało na znaczeniu podczas pandemii COVID-19. Firmy widząc, że liczba ataków za pośrednictwem internetu wzrasta, zaczęły stawiać na rozwiązania zabezpieczające

- Z „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2021” przygotowanego przez PARP wynika, że w 2020 r. 95 proc. przedsiębiorstw zastosowało środki bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wśród nich były: bieżąca aktualizacja oprogramowania (83,1 proc. wskazań), wykonywanie zapasowych kopii danych i przekazywanie ich do innych lokalizacji (61,3 proc.), uwierzytelnianie silnym hasłem (8 proc.), identyfikacja i uwierzytelnianie metodami biometrycznymi (7,1 proc.). 28,4 proc. spośród badanych przedsiębiorców przeprowadziło w 2020 r. audyt bezpieczeństwa swojego systemu informacyjnego – wyjaśnia Piotr Nowosielski, współzałożyciel i CEO Just Join IT.

W obecnej sytuacji aspekt cyfrowego bezpieczeństwa jeszcze bardziej przybrał na znaczeniu, co widać w zapotrzebowaniu na pracowników ds. cyberbezpieczeństwa.

- Polskie firmy mają około 17,5 tysięcy wakatów na stanowiskach w sektorze cyberbezpieczeństwa. Jak zaobserwowaliśmy, analizując dane na naszym job boardzie Just Join IT, w pierwszym kwartale 2022 roku mieliśmy 50 proc. wzrost (względem tego samego okresu w roku poprzednim) ilości ogłoszeń dla programistów stricte związanych z bezpieczeństwem w sieci. Zapotrzebowanie jest na tyle duże, że instytucje nie wymagają od kandydatów większego doświadczenia. W ogłoszeniach, które się pojawiają, najczęściej mowa jest o młodszych specjalistach z maksymalnie 3-letnim doświadczeniem w branży. Polscy specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa mają zwykle doświadczenie w branży IT jako testerzy, deweloperzy czy administratorzy danych – dodaje Nowosielski.

Zarobki? Średnio ok. 15 tys. zł miesięcznie. Najbardziej doświadczeni mogą liczyć nawet na 50 tys. zł brutto.

Specjaliści od cyberbezpieczeństwa są również niezbędni w pomocy niesionej Ukrainie.

- W ramach długofalowego projektu Polskie IT dla Ukrainy, w który Just Join IT jest zaangażowane, stale rozwijamy i zabezpieczamy przed cyberatakami już istniejące rozwiązania, które powstały na początku konfliktu zbrojnego w ramach indywidualnych inicjatyw firm członkowskich. Połączyliśmy siły m.in. z Tech To The Rescue łączące ukraińskie NGO z firmami, które pro bono pomagają technologicznie, tworzą aplikacje mobilne, rozwijają strony internetowe, wprowadzają zabezpieczenia przed cyber-atakami, zwalczają prorosyjską propagandę, dezinformację i rozprzestrzenianie się fake newsów – podkreśla Nowosielski.