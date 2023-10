Najgorzej jest w handlu. Groźne zjawisko przetacza się przez polskie firmy

Autorzy badania sprawdzili, jak wygląda sytuacja w czterech różnych branżach. Zjawisko wypalenia zawodowego najmocniej dotyka pracowników z branży sprzedaży detalicznej - 51 proc. Mówiło o nim również 43 proc. pracowników z branży technologicznej i tyle samo z branży zdrowotnej. Najlepiej - co wcale nie oznacza, że dobrze - sytuacja wygląda w finansach i prawie, gdzie 40 proc. pracowników przyznało, że na własnej skórze doświadczyło wypalenia zawodowego.

Źródło: Wyniki badania 'Dobrostan i zdrowie psychiczne polskich pracowników', przeprowadzonego na zlecenie Mindgram przez SW Research

Najczęściej występującym objawem wypalenia zawodowego jest dystans emocjonalny czy też cynizm i negatywne nastawienie do pracy, jak definiuje tę postawę WHO. Niska motywacja przekłada się na niższą produktywność, częstsze błędy, niedopilnowane terminy. W efekcie wypalenia mogą występować dysproporcje w podziale pracy w zespole czy napięcia między pracownikami. Jego konsekwencjami są również częstsze absencje albo prezenteizm, czyli fizyczna obecność w pracy przy jednoczesnym zaprzątnięciu myśli innymi tematami.

Wśród przebadanych objawów wypalenia zawodowego znalazła się też kwestia zdolności do pracy. Większość pracowników ma tu - na szczęście - wynik pozytywny, niemniej u 29 proc. osób dostrzeżono pogorszenie funkcji poznawczych - obniżoną koncentracja i trudności w utrzymaniu uwagi. Zatrważające są z kolei wyniki dotyczące dobrostanu psychicznego. Aż 78 proc. respondentów ma ten wskaźnik na poziomie umiarkowanym lub pogorszonym. Co znaczy, że tylko 22 proc. Polaków czuje się naprawdę dobrze. Objawy depresyjne w stopniu dużym lub umiarkowanym dotyczą aż 44 proc. pracowników. Objawy lękowe zgłasza - aż 35 proc. z nich.

– Takie wyniki to już wskazanie do dalszej diagnostyki w kierunku depresji lub zaburzeń lękowych. Tak zły stan psychiczny może negatywnie wpływać na funkcjonowanie zarówno w życiu codziennym, jak i w środowisku pracy – zauważa Małgorzata Ohme, chief impact officer w Mindgram. - I potwierdza to raport ZUS-u, z którego wynika, że polscy pracownicy wykorzystali w zeszłym roku aż 23,8 mln dni na zwolnieniach lekarskich z powodu problemów psychicznych - dodaje.

W podziale na branże największe poczucie obniżonego dobrostanu występuje u pracowników z branży technologicznej (85 proc.), następnie wśród przedstawicieli sektora sprzedaży detalicznej (80 proc.). W branży zdrowotnej i finansów i prawa wskaźnik dotyczący dobrostanu psychicznego jest na poziomie po 76 proc.

- Kluczowe jest rozpoznawanie wczesnych sygnałów wypalenia zawodowego. Mogą być to trudności ze snem, problemy z koncentracją oraz uczucie chronicznego zmęczenia. To chwila, w której niezbędne staje się podjęcie odpowiednich działań w kierunku regeneracji. Odpowiedni sen stanowi fundament naszej wydajności i efektywności w pracy. Dlatego tak ważne jest, aby nie bagatelizować tych objawów i poświęcić odpowiednią uwagę własnemu dobrostanowi - mówi z kolei Adriana Bąkała, trener redukcji wypalenia zawodowego.

Podkreśla, że regularne zadbanie o siebie przekłada się nie tylko na jakość naszej pracy, ale także na nasze ogólne samopoczucie i satysfakcję z wykonywanych obowiązków.

- Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy odgrywają kluczową rolę w prewencji wypalenia zawodowego. Pracownicy powinni zadbać o wielowymiarową regenerację, obejmującą jakość snu, aktywność fizyczną oraz pracę nad poczuciem własnej wartości Pracodawcy zaś powinni stworzyć atmosferę zrozumienia i wspierania pracowników, a także inwestować w transformujące szkolenia oraz wsparcie dla menadżerów - twierdzi Bąkała.

Zdrowie pracownika przekłada się na kondycję firmy

O zdrowiu psychicznym warto mówić przede wszystkim ze względu na dobrostan jednostek. Ale perspektywa firm jest również interesująca.

– Wypalenie to niższa produktywność, częstsze błędy, przekroczone deadline’y. Wpływa także na pracę samego zespołu, gdzie zaburzeniu mogą ulec chociażby relacje między współpracownikami,, a absencje czy prezenteizm stają się uciążliwe – komentuje Jakub Zieliński, CEO Mindgram.

Na związek między zdrowiem psychicznym pracowników a poziomem ich produktywności i zaangażowania zwraca uwagę coraz więcej ośrodków badawczych zajmujących się kondycją psychiczną osób pracujących. iOpener Institute w badaniach podkreśla, że pracownicy cieszący się dobrostanem psychicznym są nawet dwa razy bardziej efektywni oraz biorą o 90 proc. mniej zwolnień lekarskich niż ci, którym tego dobrostanu brakuje. Jak pokazują badania Deloitte, sam dostęp do opieki zdrowia psychicznego oraz troska o kondycję psychiczną pracowników przyczyniają się do ich rzadszego chorowania.

– Jako pracodawcy czy kadry, obserwując kryzysy emocjonalne wśród pracowników i rozpoznając pojedyncze sygnały, które z czasem mogą wpłynąć na cały zespół, musimy zrozumieć, że inwestycja w dobrostan psychologiczny pracowników powinna stać się standardem w polskich firmach – podkreśla Małgorzata Ohme.

Unijna dyrektywa zmusi firmy do zwracania uwagi na dobrostan pracowników

Nowa dyrektywa Unii Europejskiej, czyli CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directiv), od stycznia 2024 roku zobowiąże 50 tysięcy notowanych na giełdzie firm w Europie do raportowania wyników działań ESG w kilku kategoriach. Wśród nich jest właśnie raportowanie działań na rzecz dobrostanu pracowników, w tym m.in. wsparcia zdrowia psychicznego, szkoleń, równouprawnienia i różnorodności. Od 2025 roku dyrektywa będzie dotyczyć wszystkich firm zatrudniających ponad 250 pracowników, a już od 2026 roku - zatrudniających ponad 10 pracowników.

– Kandydaci z pokolenia Z już teraz na rozmowach kwalifikacyjnych dopytują o to, co firma robi dla środowiska, jak dba o dobrostan swoich pracowników. Więc jeśli chcemy mieć najlepszych ludzi, a większość biznesów jednak oparta jest na ludziach, to kwestie ESG są tutaj kluczowe - w rozmowie z PulsHR.pl mówiła niedawno Agnieszka Orłowska, wiceprezes ds. ESG w - ABSL (Association of Business Service Leaders - Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych).

