Najemcy galerii handlowych protestują. Obroty spadły, wysokość czynszów nie

Konfederacja Lewiatan przeprowadziła badanie wśród 203 przedsiębiorców mających swoje placówki w galeriach handlowych.

Zdaniem 60,9 proc. firm, w sklepach zlokalizowanych w galeriach handlowych powinny zostać wprowadzone czynsze uzależnione od osiąganych w lokalu obrotów.

W czwartek firmy zrzeszone w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług postanowiły zaprotestować. Nie godzą się na płacenie czynszów nieadekwatnych do obrotów i ich możliwości finansowych.

Jak podaje ZPPHiU, po podsumowaniu pierwszego miesiąca działania w nowych realiach po rozluźnieniu kwarantanny wyraźnie widać, że realia sprzed pandemii są odległe i nieosiągalne w obecnych warunkach. Spadki odwiedzalności punktów zlokalizowanych w galeriach handlowych oraz sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku sięgają nawet powyżej 50 proc.

- Są wśród nas firmy, które zaliczyły spadki w wysokości 90 procent obrotów. Wzywamy do brania pod uwagę wysokości naszych obrotów i wyliczania czynszów na ich podstawie. To pozwoli nam wszystkim przetrwać najtrudniejszy czas i wrócić do „nowej normalności” w bezpieczniejszej przyszłości - apeluje zarząd ZPPHiU.

Najemcy nie mają złudzeń. Powrót do sytuacji sprzed pandemii nie jest możliwy lub mocno oddalony w czasie. - Badania mówią, że 40 proc. handlu przeniosło się do internetu, do tego rosnące bezrobocie i cięcia w wynagrodzeniach będą powodować spadki sprzedaży, a ta część która została galeriom odebrana przez sprzedaż internetową, nie wróci już nigdy - oceniali przedsiębiorcy biorący udział w badaniu.

Z danych Konfederacji Lewiatan wynika z kolei, że 46,4 proc. firm wynegocjowało już nowe warunki najmu, ale dotyczą one tylko mniej niż jednej dziesiątej lokali. Przedsiębiorcy postulują, by wysokość czynszów uzależnić od osiąganych w lokalu obrotów. Zmiana ta miałaby obowiązywać do chwili, kiedy obroty dojdą do poziomu sprzed pandemii. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się 60,9 proc. badanych przez Lewiatana. 26,1 proc. oczekuje ustawowego obniżenia czynszów do końca 2020 roku, a 11,6 proc. liczy na dopuszczenie handlu w niedziele.

- Niestety, obserwujemy bardzo zróżnicowane zachowania wynajmujących. Są tacy, którzy żyją jakby na innej planecie, marginalizują wpływ pandemii na cały sektor, jakby nie rozumiejąc, że najemcy nie są i nie mogą być zakładnikami ich wielkich fortec. Niestety, dotyczy to większości galerii handlowych, w których centra decyzyjne oddalone są od naszego lokalnego rynku. Taka postawa właścicieli jest bardzo krótkowzroczna, a w efekcie takiej polityki najemcy będą odstępować od umów czy też występować na drogę sądową. To zjawisko dopiero się zaczyna i będzie przybierać na sile w kolejnych miesiącach - mówi Paweł Kapłon, prezes Tatuum. Jak dodaje, argumentacja o braku zgód właścicieli funduszy lub banków nie jest żadną argumentacją. - Wszyscy żyjemy na jednej planecie, a pandemia ma charakter globalny i wszyscy musimy się też do tej sytuacji adaptować. Tak jak ja nie jestem w stanie nakazać mojemu klientowi odwiedzania naszych sklepów w centrach handlowych tak często jak to było w poprzednim roku, tak również wynajmujący nie mogą od nas wymagać płacenia czynszów na poziomach sprzed pandemii. Jedynym rozwiązaniem, które średnioterminowo adresuje problem po obydwu stronach, jest powiązanie opłat ze spadającymi obrotami - podsumowuje. (fot. Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług) Badani przez Lewiatana odpowiadali również na pytanie, jakie są efekty renegocjacji warunków najmu w galeriach handlowych (w obiektach o powierzchni powyżej 2000 m2). Okazuje się, że 46,4 proc. firm wynegocjowało nowe warunki najmu, ale dotyczą one tylko mniej niż jednej dziesiątej lokali, 24,6 proc. porozumiało się z wynajmującymi w sprawie czynszu dotyczącego 11 - 20 proc. lokali. Natomiast 15,9 proc. uzyskało nowe warunki najmu dla 21-30 proc. sklepów. - Pandemia bardzo skomplikowała działalność w centrach handlowych. Z jednej strony przyspieszyła kluczowe trendy dla tego rynku, jakimi jest m.in. spadające zainteresowanie ze strony konsumentów tym kanałem dystrybucji. Z drugiej strony wprowadziła nagle wiele utrudnień i barier związanych z bezpieczeństwem. Na to wszystko nakłada się spowolnienie gospodarcze o charakterze globalnym. Efekty widać w badaniu Lewiatana. 39,1 proc. firm planuje zamknięcie do 20 proc. sklepów w galeriach handlowych, a kolejne 30,4 proc. planuje zlikwidować do 40 proc. swoich salonów. Lancerto znajduje się w tym gronie i planuje zamknąć około 20 proc. sklepów stacjonarnych. Nasza decyzja jest uwarunkowana zbyt wysokimi kosztami ich prowadzenia. Właściciele galerii oczekują coraz większych stawek za czynsz. Warto pamiętać, że jako najemca ponosimy również koszty eksploatacji i marketingu tych galerii - mówi Tomasz Ciąpała, prezes Lancerto. Jak wynika z badania Lewiatana, wśród najczęściej uzyskanych benefitów w trakcie renegocjacji warunków najmu w galeriach handlowych (obiektach o powierzchni powyżej 2000 m2 ), 56,5 proc. firm wymieniło obniżenie czynszu, 23,2 proc. wydłużenie umowy na dotychczasowych lub obniżonych warunkach. 20,3 proc. firm w ogóle nie uzyskało żadnych upustów.