Najczęstszy grzech liderów to zaniedbywanie relacji z pracownikami

Rok 2022 był w ocenie managerów dobry, ale też trudny i pełen wyzwań. Co dla polskich liderów stanowiło największy problem w ubiegłym roku?

Wśród wymienianych odpowiedzi najwięcej, bo po 15 proc., miały pozycje „niedbanie o własne relacje z pracownikami” oraz „niezwracanie uwagi na to, co dzieje się w relacjach między pracownikami”. Kolejne miejsca z wynikiem 12 proc. zajęły „nieudzielanie informacji zwrotnej”, „podejmowanie niejasnych decyzji” i „problem z delegowaniem zadań”. Ostatni z tych błędów najczęściej zauważają dyrektorzy, którzy nie wchodzą w skład zarządu (19 proc.).

Z badania „Rok Lidera 2022” opracowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów (GFKM) wynika, że grzechem, który najczęściej popełniają liderzy, jest brak odpowiedniej dbałości o relacje z pracownikami, a także nieprzykładanie uwagi tego co dzieje się w relacjach między nimi. Również brak informacji zwrotnych skierowanych do podwładnych i podejmowanie niejasnych decyzji, jest czynnikiem, który rzutuje na ocenę lidera organizacji.

Wykres 1. Najczęstsze błędy popełniane przez liderów. Badanie GFKM „Rok Lidera 2022”

– Co ciekawe, badanie pokazuje, że liderzy dobrze oceniają relacje w firmie – 81 proc. deklaruje, że nie czują się samotni w miejscu pracy, a u aż 84 proc. relacje z podległymi pracownikami oraz ze współpracownikami budzą pozytywne emocje. Dobre relacje z członkami zespołu są kluczowym aspektem skutecznego przywództwa. Budują zaufanie i zaangażowanie. Są fundamentem lojalności i otwartości w organizacjach. Dobrze, że liderzy zauważają zarówno ich znaczenie, jak i popełnianie błędy, bo to daje nadzieję, że będą chcieli pracować nad wyeliminowaniem tych niedoskonałości. Warto to robić podnosząc własne kompetencje menedżerskie w obszarach miękkich, np. związanych z komunikacją i przywództwem – ocenia odpowiedzialny za badanie Dominik Pieczewski, ekspert GFKM.

Sugestie dla koleżanek i kolegów - dbajcie o komunikację

Badani przez Fundację liderzy zostali również poproszeni o rady, których udzieliliby innym liderom. Najczęściej powtarzały się sugestie z czterech kategorii: rady dotyczące dbania o dobre relacje w zespole oraz o atmosferę panującą między podwładnymi; związane z docenianiem zespołowości pracy; odnoszące się do dbania o pracowników, ufania im oraz słuchania ich potrzeb oraz rady dotyczące dbania o samego siebie – o samorozwój oraz work-life balance.

Oto kilka przykładów działań podawanych przez liderów: „bardzo dbajcie o komunikację w zespołach”, „najważniejsza jest dobra atmosfera wśród pracowników”, „słuchaj pracowników”, „ufaj pracownikom”, „traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany”, „bądź nie tylko szefem, ale i przyjacielem”, „każdy lider powinien być blisko swoich ludzi”.

Pracownicy oczekują zmian w podejściu swoich przełożonych

– Współpracując z wieloma liderami obserwuję duże wyczulenie na oczekiwania i potrzeby podwładnych. Pracownicy coraz częściej w liderze szukają nie tylko szefa, ale przede wszystkim osoby o charakterze coacha czy mentora, który będzie ich wspierać w codziennej pracy, między innymi poprzez częstsze udzielanie informacji zwrotnej, dzielenie się doświadczeniem i wiedzą oraz umożliwianie i wspieranie rozwoju zawodowego. Ważnym i często podkreślanym przez pracowników aspektem jest również wsparcie w budowaniu poczucia własnej wartości pracownika, co ma potem bezpośredni wpływ na jego zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności. Do lamusa zdecydowanie odchodzi rola szefa polegająca jedynie na organizowaniu i rozliczaniu pracy. Zgodne z oczekiwaniami pracowników „przeformatowanie” roli liderów będzie często wymagało nie tyle przeorganizowania pracy, co raczej odrzucenia starych nawyków i zbudowania nowych, opartych o nowe miękkie kompetencje. Taka zmiana z pewnością wpłynie pozytywnie i na zadowolenie zespołu, i samego lidera – tak podsumowuje trenerka i coach GFKM Beata Bednarczyk.

