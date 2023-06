Najbardziej rozwojowa branża dostała w kość, ale zwolnienia to ostateczność

Trudna sytuacja gospodarcza nie ominęła najbardziej rozwojowej branży, czyli IT. Jak wynika z badania Talent Alpha, ponad 40 proc. firm IT cierpi na niedobór projektów. Mimo to niewiele przedsiębiorstw planuje zwalniać. Zwolnienia traktowane są jako ostateczność.

Mimo że 49 proc. firm spodziewa się wzrostu w 2023 roku, to po raz pierwszy od dawna mamy do czynienia z sytuacją, w której blisko połowa badanych przedsiębiorstw nie widzi jasnych perspektyw rozwoju, a 9 proc. wręcz spodziewa się redukcji biznesu. Najczęstszymi trudnościami stojącymi przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami IT na świecie i w Polsce są brak nowych szans biznesowych, niesprzyjające czynniki ekonomiczne, niepewność rynku oraz niedobór odpowiednich kadr, który wciąż jest problemem, mimo pojawienia się większej liczby dostępnych specjalistów.

Sytuację na rynku IT prześwietliła Talent Alpha, platforma skupiająca blisko 900 firm pochodzących z 52 państw. Z raportu Tech Talent Business Survey Report 2023 wynika, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza wpłynęła również na sytuację firm z sektora IT.

- Ostatnie miesiące przyniosły wiele wyzwań dla branży usług IT. To, co wcześniej jeszcze było zjawiskiem lokalnym, obserwujemy już niemal na całym świecie. Wielu zleceniodawców zmniejszyło budżety przeznaczone na rozwój technologii w poszukiwaniu oszczędności lub po prostu obserwując rynek w niepewnych czasach. Duże firmy mają więcej narzędzi, by poradzić sobie z tą sytuacją, mniejsze muszą szybko reagować - mówi Agnieszka Porębska, CEO Talent Alpha.

Zwolnienia dla firm z IT to ostateczność, ale liczby i tak robią wrażenie

Z raportu wynika, że aby przetrzymać ciężkie chwile, firmy starają się szybko wdrażać strategie radzenia sobie z trudniejszymi warunkami rynkowymi. Wybór zastosowanych narzędzi zależy od wielkości przedsiębiorstwa, a także zmienia się w czasie.

Mimo że 49 proc. firm spodziewa się wzrostu w 2023 roku, to po raz pierwszy od dawna mamy do czynienia z sytuacją, w której blisko połowa badanych firm nie widzi jasnych perspektyw rozwoju, a 9 proc. wręcz spodziewa się redukcji biznesu (fot. Austin Distel/Unsplash)

- Jedynie 6 proc. firm w naszym badaniu deklarowało, że bierze pod uwagę zwolnienia jako strategię radzenia sobie z trudnościami. Większość naszych badanych to małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których rozstawanie się ze swoimi pracownikami to zdecydowanie ostateczność. Niestety, przewidujemy, że przedłużające się spowolnienie na rynku IT zmusi część organizacji do weryfikacji tych założeń, zwłaszcza że mniejsze organizacje trudniej radzą sobie z tzw. ławką, czyli specjalistami bez zajęcia, niż duzi usługodawcy, którzy mogą przesuwać ludzi między projektami. Optymistyczne jest to, że większość firm przewiduje poprawę sytuacji w biznesie pod koniec roku lub na początku przyszłego - komentuje Agnieszka Porębska.

Mimo to nie da się ukryć, że od początku 2023 roku w branży technologicznej zwolnienia miały miejsce. Amazon zredukował już 27 tys. etatów, firma macierzysta Google (Alphabet) ogłosiła w styczniu zwolnienie 12 tys. pracowników, a w nadchodzących miesiącach Meta zwolni 10 tys. osób.

Zwolnienia nie omijają polskiego rynku pracy. Przykładowo Netguru ogłosiło, że żegna się z ok. 150 pracownikami i współpracownikami. Jak tłumaczy firma, decyzja związana jest ze „zmieniającym się otoczeniem biznesowym” i objęła wszystkie działy łącznie z kadrą zarządzającą. Także Grupa Allegro pożegnała się z ok. 50 pracownikami przejętej wiosną 2022 r. czeskiej Grupy Mall.

Grafika: raport Tech Talent Business Survey Report 2023

- Problem masowych zwolnień dotyka przede wszystkim największych graczy technologicznych, którzy do tej pory strategię rekrutacyjną opierali na potrzebach przyszłych projektów. Obecnie firmy planują działania rekrutacyjne w oparciu o aktualne potrzeby, rozważniej podchodząc do planów wysokich wzrostów. Pomimo zawahań wciąż obserwujemy duże potrzeby rekrutacyjne w sektorze IT, jednak są one zdecydowanie mniejsze niż w 2022 roku - zauważa Mikołaj Jaśkiewicz, division manager IT & Telco w Cpl Poland.

Nie ma zwolnień, ale sprzedaż musi pójść w górę

Scenariuszem na poradzenie sobie w kryzysie znacznie chętniej wybieranym niż zwolnienia są cięcia w wydatkach operacyjnych. Dokonuje ich co druga badana firma. Inną strategią jest renegocjacja kontraktów. Tutaj jednak firmy trafiają na opór klientów. Ciekawym trendem jest wzrost zainteresowania pracownikami nieetatowymi, tak zwanymi gig workers. 17 proc. badanych zdecydowało się skorzystać z takiego rozwiązania w 2023 roku.

Główną strategią działania jest jednak znacznie większe skupienie się na sprzedaży - 62 proc. firm, które wzięły udział w badaniu, inwestuje w ten obszar działalności.

Jak przekonuje Agnieszka Porębska, budowanie trwałych relacji z partnerami, zarówno obecnymi, jak i potencjalnymi jest kluczowe w czasach, w których obok braku nowych możliwości biznesowych dochodzi również do ograniczania lub zamykania trwających projektów.

- Gdy biznes zwalnia, firmy muszą szukać nowych kontaktów i możliwości sprzedażowych. Przeciągający się okres spowolnienia byłby bardzo niekorzystny, dlatego razem z naszymi firmami mamy nadzieję, że w kolejnych miesiącach sytuacja na rynku poprawi się na tyle, by odblokować wiele nowych projektów - podsumowuje Porębska.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl