Najbardziej pracowita noc w roku. Oni o zabawie mogą zapomnieć

Praca w Sylwestra to obowiązek wielu osób. Pracują służby mundurowe, medyczne, czynne są stacje benzynowe, komunikacja miejska. Praktycznie każda profesja tego dnia pracuje. Jakie regulacje dotyczące pracy 31 grudnia zawarte są w Kodeksie pracy?

To będzie ciężka noc m.in. dla pracowników dla SOR-ów (fot.shutterstock)

Zgodnie z ustawą, ostatni dzień roku jest to normalnym dniem roboczym, więc nasze godziny pracy powinny być takie same jak każdego innego dnia.

Praca w Sylwestra może więc być krótsza niż zwykle, jednak zależy to od zakładu pracy, w którym pracujemy i dobrej woli naszego szefa.

Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, ale też strażacy, policjanci czy maszyniści lub kierowcy autobusów bądź motorniczy - to oni jako pierwsi przychodzą na myśl, gdy mówimy o pracy w święta.

Zgodnie z ustawą z 18 stycznia 1951 roku, 31 grudnia jest dniem pracującym. W związku z tym wszystkie osoby zatrudnione na umowę o pracę powinny tego dnia wykonywać swoje zobowiązania zawodowe. Sylwester w pracy jest zgodny z Kodeksem. inaczej jest z 1 dniem nowego roku. 1 stycznia jest świętem pracownikom przysługuje dzień wolny.

Praca w sylwestra. Do której?

Zakładające jednak charakter tego dnia i fakt, że wiele z codziennych zawodowych spraw zostało już przygotowanych wcześniej, firmy decydują się na skrócenie godzin pracy. Niektórzy dają tego dnia pracownikom wolne, lub co ma miejsce w tym przypadku oddają wolny dzień za przypadające w sobotę 25 grudnia święto.

Nie wszyscy mają wolą noc

Noc sylwestrowa choć dla znacznej części to czas zabawy, dla niektórych to czas pracy. W wielu przypadkach to jedna z najbardziej pracowitych nocy.

Spokoju na pewno nie mają lekarze i pielęgniarki. Michał - pielęgniarz, zaznacza w rozmowie z PulsHR.pl, że prócz "tradycyjnych przypadków" na szpitalne oddziały ratunkowe tego dnia trafiają przede wszystkim ofiary nadużycia alkoholu i nieodpowiedniego odpalenia petard.

- Gdy pracowałem na SORze dziecięcym, w sylwestra klasycznie trafiały do nas dzieci z biegunkami i gorączkami. W okolicach północy i trochę po oczywiście zwiększała się ilość nastolatków pod wpływem alkoholu. Kilka lat temu również dopalaczy. Oczywiście standardowo pacjenci z różnymi typami oparzeń. I niestety urazy spowodowane petardami. Pamiętam dziewczynę, której petarda prawie urwała palca. Potrzebna była natychmiastowa operacja. Głównie trafiała jednak młodzież pod wpływem alkoholu - wyjaśnia.

Pracowicie jest także w służbach mundurowych. - Na pewno jest to noc w której dziać może się trochę więcej niż zazwyczaj - wyjaśnia Piotr, policjant. - Nie wszystkie imprezy przebiegają i kończą się spokojnie. Większą uwagę zwraca się także na kierowców - dodaje. Nie jest to także spokojna noc strażaków czy strażników miejskich. W noc sylwestrową sporo pracy mają także taksówkarze. Szczególnie w okolicach 2-3 w nocy. Praktycznie każda korporacja taksówkarska wysyła tego dnia zwiększoną liczbę kierowców, co wcale nie sprawia, że powroty do domów odbywają się bez problemów. Na wydłużony czas oczekiwania muszą nastawić się także ci, którzy korzystają z platform typu Uber. fot.shutterstock Sylwestrowa noc to także czas pracy dla opiekunek. I choć pandemia sprawiła, że mniej chętnie uczestniczymy w dużych balach, to wielu decyduje się na wynajęcie opiekunki dla swoich pociech. Za opiekę do dziecka w sylwestra rodzice płacą zazwyczaj 200-250 zł za noc lub około 15 zł za każdą spędzoną z maluchem godzinę. Wynagrodzenie opiekunki w sylwestra zależy od jej doświadczenia, zakresu zadań oraz lokalizacji, w której pilnuje dziecka. Często rodzice pokrywają koszt dojazdu, który w noc sylwestrową może być szczególnie problematyczny. Oni pracują w święta To, kto i gdzie musi pracować w dni ustawowo wolne od pracy (mamy ich w Polsce 13, to tzw. czerwone kartki w kalendarzu), określa Kodeks pracy. Są to następujące sytuacje: 1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii (np. lekarze, ratownicy medyczni); 2) w ruchu ciągłym (praca przy piecu hutniczym czy w elektrociepłowni); 3) przy pracy zmianowej; 4) przy niezbędnych remontach; 5) w transporcie i w komunikacji (kierowy autobusów czy motorniczy w tramwajach); 6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych; 7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób; 8) w rolnictwie i hodowli; 9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w: - zakładach świadczących usługi dla ludności, - gastronomii, - zakładach hotelarskich, - jednostkach gospodarki komunalnej, - zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, - jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę, - zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku; 10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta; 11) przy wykonywaniu prac: - polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519§ 1, są u niego dniami pracy, - zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w punkcie powyżej. Przykładowo bez zmian funkcjonują zakłady produkcyjne tworzące PKN Orlen. Jak informuje biuro prasowe koncernu, zakład produkcyjny PKN Orlen w Płocku, na terenie którego działa kilka spółek z grupy Orlen, przez cały czas pracuje w trybie 365/7/24. Praca w systemie zmianowym, zarówno w okresie świąt, jak i dni wolnych, nie różni się tam niczym od pracy w dni powszednie - na stanowiskach zawsze pojawia się wymagana obsada pracowników odpowiedzialnych za produkcję. Marzena Rogozik z działu komunikacji ArcelorMittal Poland w zeszłym roku tłumaczyła czytelnikom PulsHR.pl, że w związku z wymogami technicznymi produkcja stali w zakładach odbywa się w sposób ciągły, a zakłady produkcyjne w dni wolne od pracy działają tak samo jak w dni robocze. - W zakładach, w których instalacje pracują w sposób nieprzerwany, obowiązuje system czterobrygadowy. Pracownicy zatrudnieni w takim systemie znają harmonogram pracy z kwartalnym wyprzedzeniem - wyjaśniała Marzena Rogozik.

