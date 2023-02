Nadzieja w pracownikach. Liderzy liczą na wsparcie

W tym samym badaniu 81 proc. liderów deklaruje, że nie czują się samotni w miejscu pracy. Większość z nich ocenia, że nie jest pomijana przez przełożonego w komunikacji z pracownikami, 83 proc. nigdy nie doświadczyło takiej sytuacji lub doświadcza jej bardzo rzadko.

81 proc. liderów deklaruje, że nigdy nie doświadczyła lub doświadcza bardzo rzadko sytuacji, w której przełożeni podejmują decyzje dotyczące ich obszarów, bez wcześniejszego uzgodnienia.

Poczucie samotności w miejscu pracy, badanie GFKM 'Rok Lidera 2022'

Badani w 63 proc. ocenili, że w ich organizacjach bardzo rzadko lub nigdy nie występuje dominacja jednej osoby lub grupy osób, choć członkowie zarządu istotnie częściej wskazują, że takie zjawisko nigdy nie ma miejsca w ich firmie.

Niespełna 12 proc. ankietowanych liderów uważa, że ich pracownicy nie ufają sobie nawzajem.

- Coroczne badanie „Rok lidera” pokazuje, że polscy liderzy dobrze oceniają relacje w pracy, a na myśl o swoich relacjach ze współpracownikami wyraźna większość (84 proc.) odczuwa pozytywne emocje. To bardzo istotne, bo przecież dobre relacje budują zaufanie i zaangażowanie. To fundament lojalności i otwartości w organizacjach. Ostatnie miesiące straszą szefów takimi zjawiskami jak quiet quitting, czy wcześniej the great resignation, związanymi ze spadającą satysfakcją i minimalnym zaangażowaniem pracowników. By może więc jakość relacji ochroni polskie firmy przed możliwymi skutkami wspomnianych zjawisk – komentuje Tomasz Owczarek, psycholog i trener Gdańskiej Fundacji Kształcenie Menedżerów.

– Na bazie właściwych, bezpiecznych relacji w organizacjach możemy budować też potencjał kolektywnej inteligencji. Zdolności zespołów do wspólnego innowacyjnego tworzenia i działania. Wyniki naszego badania sugerują dość dobre warunki do rozwoju tej zbiorowej zdolności – w ocenie badanych (ponad 60 proc.) rzadko dochodzi do sytuacji dominacji jednej osoby nad innymi w relacjach zespołowych. Liderzy dostrzegają równy wkład wszystkich we wspólną pracę. A ten równy wkład właśnie znamionuje zespoły o najwyższym potencjale kolektywnej inteligencji – dodaje Tomasz Owczarek.

Kierownicy widzą więcej, kobiety większymi optymistkami

Niemal 25 proc. liderów uważa, że w ich organizacji jest za dużo procedur lub są one nieprzejrzyste, członkowie zarządu zjawiska tego typu dostrzegają rzadziej.

Zdecydowana większość badanych nie spotkała się lub spotyka się bardzo rzadko z otwartym podważaniem ich kompetencji przy innych pracownikach. Większość (81 proc.) liderów deklaruje, że w ich organizacji brak możliwości obiektywnego rozwiązywania niepożądanych zjawisk lub konfliktów nie występuje lub występuje bardzo rzadko. Z kolei dyrektorzy niebędący członkami zarządu istotnie częściej oceniają, że nigdy nie spotkali się z takim zjawiskiem w swojej firmie.

Niespełna połowa badanych (47 proc.) liderów myśli o 2023 roku optymistycznie, a niemal 25 proc. nie ma sprecyzowanych oczekiwań. Kobiety istotnie częściej uważają, że w kontekście bycia liderem/liderką przyszły rok będzie raczej optymistyczny.

Podejście do roku 2023 w kontekście bycia liderem/liderką, badanie GFKM 'Rok Lidera 2022'



- Dobry, trudny i ciężki – to słowa, którymi liderzy najczęściej opisaliby miniony rok. Dynamika zmian i skala wyzwań ostatnich lat wysoko postawiła poprzeczkę wielu organizacjom, ich kadrze zarządzającej, kierownicze, zespołom. Nasze badania pokazują, że dużą siłą polskich firm są relacje i że nie jest z nimi tak źle, jak mogłoby się wydawać. Ludzie to największy kapitał każdej organizacji, kluczem jest uwolnienie drzemiącego w nich potencjału – podsumowuje Dominik Pieczewski.

Nad tymi kompetencjami powinni popracować polscy menedżerowie

36 proc. pracowników w Polsce uważa, że ich przełożeni mają odpowiednie umiejętności i możliwości, aby dobrze poprowadzić zespół, ale 40 proc. nie ma co do tego pewności. 23 proc. zatrudnionych martwi również fakt, że ich menedżerom brakuje odpowiednich kompetencji, aby dobrze zarządzać zespołem, który w coraz większym stopniu pracuje zdalnie. Polacy pod tym względem nie różnią się od pracowników z pozostałych krajów w Europie. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez firmę szkoleniową GoodHabitz wraz z agencją badawczą Markteffect.

Polski lider radzi sobie jednak nieco gorzej niż jego europejski odpowiednik we właściwym motywowaniu swoich pracowników. Niezależnie od tego, czy praca wykonywana jest w biurze, czy z domu, blisko połowa polskich pracowników (49 proc.) uważa, że ich menedżer wie, jak ich zmotywować – w Europie to aż 63 proc.

Badanie wskazało też, jakie umiejętności według polskich pracowników powinni rozwijać ich liderzy. Najczęściej wymienianymi kompetencjami były komunikacja (25 proc.), umiejętności organizacyjne (25 proc.), budowanie ducha zespołu (25 proc.), umiejętność słuchania (23 proc.) oraz empatyczne, skupione na ludziach zarządzanie (20 proc.).

Nad jakimi kompetencjami powinni popracować polscy menedżerowie?

- Wyniki badań pokazują jeden wiodący schemat – wszystko sprowadza się do komunikacji i umiejętności miękkich, które są konieczne do zarządzania zespołami rozproszonymi. Podczas pracy zdalnej szczególnie ważne jest odpowiednie zadbanie o przepływ informacji oraz otwartość na wysłuchanie pytań i problemów pracowników. To nie tylko redukuje stres i nieporozumienia w zespole, ale także wiąże ze sobą pracowników i ich lidera, co w rezultacie pogłębia ich relację i buduje ducha zespołowego. Umiejętności komunikacyjne są zatem kluczowe dla hybrydowego przywództwa i przyszłości pracy – wyjaśnia Daniel Idźkowski, country director z GoodHabitz, europejskiej platformy oferującej szkolenia online.

