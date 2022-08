Nadgodziny w Polsce powoli stają się normą

KDS

10 sie 2022





Zwiększa się grono osób, które pracują za darmo co najmniej kilka godzin tygodniowo. Już 55,66 proc. z nas przyznaje, że w pracy zostaje dłużej niż przewiduje kodeksowy czas pracy. Rok temu było to 45,47 proc. badanych. Eksperci przestrzegają, że to nie prowadzi to do niczego dobrego. Przepracowany pracownik znacznie szybciej przestanie odczuwać satysfakcję ze swojej pracy. (Fot. materiały prasowe)

Polacy coraz częściej zostają w firmach po godzinach, by wykonywać swoje obowiązki zawodowe – wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.

W ciągu roku liczba pracowników wyrabiających nadgodziny wzrosła o 10 pkt. proc. Obecnie zjawisko to dotyczy 55 proc. badanych przez ADP polskich pracowników.

– Praca poza wyznaczonymi godzinami prowadzi do chronicznego zmęczenia, wyższego poziomu stresu czy niechęci do wykonywania swoich obowiązków – przestrzega Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska.

Badanie „People at Work 2022: A Global Workforce View” zostało przeprowadzone wśród blisko 33 tys. pracowników z 17 krajów na całym świecie. Wynika z niego, że obecnie 55,66 proc. polskich pracowników zostaje dłużej niż powinno. Rok temu było to 45,47 proc. badanych przez ADP. To oznacza wzrost o 10 pkt. proc.

Największa grupa badanych - 25,37 proc. polskich pracowników - twierdzi, iż pracuje za darmo od 6 do 10 godzin tygodniowo. W poprzedniej edycji badania było to 19 proc. 11,36 proc. osób wyrabia do 5 nadgodzin tygodniowo. Od 11 do 15 godzin więcej pracuje 9,73 proc. badanych. Jeszcze więcej, bo od 16 do 20 nadgodzin wypracowuje 4,53 proc. badanych, a 2,89 proc. mówi o jeszcze większych nadgodzinach, rzędu 21-25 godzin. Więcej niż 26 godzin tygodniowo ponad normę norma pracuje 1,78 proc. badanych. Problem nadgodzin nie dotyczy 44,34 proc. badanych - tyle osób przyznało, że ze swoimi zawodowymi obowiązkami mieszczą się w kodeksowym czasie pracy.

Jednak kiedy spojrzymy na inne kraje, to okaże się, że Polska nie wypada aż tak źle. Na całym świecie pracownicy wykonują średnio tygodniowo ponad 8 godzin 30 minut dodatkowej pracy. Średnia europejska pozostaje na nieco niższym poziomie i wynosi 7 godzin 45 minut. Jak wypadli Polacy? Według poprzedniej edycji badania pracowali średnio 5 godzin i 30 minut za darmo, natomiast w bieżącym roku średnia zwiększyła się do 5 godzin 48 minut.

Sylwia Wysocka-Sollich, psycholog Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego, nie ma złudzeń, że żyjemy w ciągłym pośpiechu, a obecna presja na wspinanie się po szczeblach kariery oraz rywalizacja sprawiają, iż coraz więcej czasu poświęcamy pracy (Fot. Shutterstock) – Niektórzy pracownicy, w obawie o swoje zatrudnienie lub z powodu nakładanej na nich presji lub chęci sprostania oczekiwaniom swoich przełożonych, spędzają w firmie więcej czasu niż wynika to z ich kontraktu. Takie zachowania nie powinny jednak być akceptowane – twierdzi Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska. – Pracodawcy powinno zależeć, żeby pracownik wykonywał swoje obowiązki w godzinach pracy, dzięki czemu uniknie on zestresowania i szybkiego wypalenia zawodowego – kończy Anna Barbachowska. Pracoholizm to nic dobrego Bo, jak podkreśla, odbieranie telefonów czy pisanie maili poza godzinami pracy często w trakcie pandemii zaczęło przyjmować status normalności. Jednak nadgodziny nie przekładają się na wydajność pracowników. - Praca poza wyznaczonymi godzinami prowadzi do chronicznego zmęczenia, wyższego poziomu stresu czy niechęci do wykonywania swoich obowiązków. Przepracowany pracownik znacznie szybciej przestanie odczuwać satysfakcję ze swojej pracy. Wypoczęty i pełen energii pracownik nie ma problemów z koncentracją i logicznym myśleniem, a dzięki temu jest bardziej efektywny - dodaje Anna Barbachowska. Czytaj więcej: Polacy zapracowanym narodem? Można się nieco zdziwić Sylwia Wysocka-Sollich, psycholog Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego, nie ma złudzeń, że żyjemy w ciągłym pośpiechu, a obecna presja na wspinanie się po szczeblach kariery oraz rywalizacja sprawiają, iż coraz więcej czasu poświęcamy pracy. – Decydując się na częste nadgodziny, możemy wpaść w pracoholizm. Zaczynamy odczuwać wewnętrzną potrzebę pracy, która przeobraża się w główny element naszego życia. Dzieje się to kosztem sfery prywatnej – zaniedbujemy naszych bliskich, hobby czy własne zdrowie, kładąc w centrum uwagi obowiązki służbowe – komentuje Sylwia Wysocka-Sollich. Czytaj więcej: Musimy zwiększyć aktywność, a robimy wszystko, by nie opłacało się pracować Według badań CBOS, w 2019 r. aż 11 proc. z nas zmagało się z pracoholizmem, czyli ponad 2,5 mln. – Kiedy obserwujemy u siebie bądź u naszych współpracowników pogorszenie samopoczucia, skutkujące lękiem czy depresją związaną z pracą, powinien być to dla nas zawsze sygnał. Pamiętajmy, aby nie przekraczać 40-godzinowego tygodnia pracy oraz stawiać jasne granice, oddzielając swoje życie prywatne od zawodowego. Mając do dyspozycji zespół, warto nauczyć się delegowania zadań, które odciążą naszą listę czynności do wykonania – dodaje ekspertka. Ile pracują Polacy? Temu, ile czasu Polacy spędzają w pracy, przyjrzeli się analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Sięgnęli oni po dane Eurostatu, z których wynika, że nasz kraj znajduje się w czołówce najbardziej zapracowanych. Średni tygodniowy czas pracy przypadający na osoby pracujące na cały etat wynosi w Polsce 39,8 godzin tygodniowo, zaś w przeliczeniu na osoby pracujące na część etatu wynosi 21,9 godzin. Taki wynik stawia nas powyżej średniej dla państw unijnych, wynoszącej odpowiednio 38,4 oraz 21,8 godzin tygodniowo. Przy czym powyższe dane nie uwzględniają przerw w pracy, które przysługują pracownikom w związku z urlopami i dniami ustawowo wolnymi. Ile więc tak naprawdę pracują Polacy? Źródło: PIE Przeciętna liczba dni faktycznie przepracowanych w ciągu tygodnia przez pracowników zatrudnionych na etat wynosi w Polsce 4,42 dnia. Jak wyjaśniają eksperci PIE, wynika to z pomniejszenia całkowitej rocznej liczby dni roboczych (255 w ciągu roku) poprzez uwzględnienie 11 dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni urlopu wypoczynkowego przysługującego zatrudnionym pracownikom. Wynik ten plasuje Polskę na środkowej pozycji w grupie państw Unii Europejskiej, przy czym w większości krajów przeciętna liczba dni przepracowanych w tygodniu oscyluje między 4,35 a 4,54. Czytaj więcej: Będziemy pracować dłużej. O ile dłużej? Minister "nie chce wyznaczać granicy" Do przypadków skrajnych należą z jednej strony Francja, w której przeciętna liczba dni pracy w tygodniu wynosi 4,23, a z drugiej strony Grecja, Chorwacja, Holandia i Irlandia, w których liczba ta waha się od 4,83 do 4,9 dnia. - Wynik Polski oznacza, że w przeliczeniu na godziny pracy w ciągu tygodnia Polak zatrudniony na umowę o pracę na cały etat pracuje 35,4 godz. tygodniowo, nie zaś 39,8 godz. - tłumaczą analitycy PIE.

