Nadgodziny to w Polsce standard. Pracownicy są przytłoczeni obowiązkami

Choć ponad połowa zapytanych przez Fundację Sukces Pisany Szminką osób może pracować w elastycznych godzinach pracy, to wielu z nich przyznaje, że wyrabia nadgodziny. Praca po godz. 18 też dla wielu jest normą i to nie dlatego, że chcą, a dlatego, że nie wyrobili się wcześniej.

Choć jego uczestnicy w większości (59 proc.) mogli korzystać z elastycznych godzin pracy i swobodnie wybierać czas pracy, to i tak co piąty ankietowany bardzo często pracował ponad 40 godzin tygodniowo.

66 proc. z badanych przyznaje, że jest w stanie na co dzień wygospodarować czasu na swój wellbeing. A 78 proc. jest zdania, że to właśnie możliwość korzystania z elastycznych godzin pracy pozytywnie wpływa na ich wellbeing.

– Codzienny pęd może sprzyjać zagubieniu naszego poczucia własnej wartości, narastających kłopotów z komunikacją w związkach, a także pojawianiu się szkodliwych przekonań na temat pieniędzy – mówi prezeski Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką Olga Kozierowska.

Polska w czołówce najbardziej zapracowanych krajów Europy

O tym, że Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów Europy świadczą również dane Eurostatu. Jak podał europejski urząd statystyczny, w ubiegłym roku nadgodziny dotyczyły 7 proc. pracowników. Dużo częściej do nadgodzin przyznawały się osoby będące na samozatrudnieniu (30 proc.).

Najwyższy odsetek pracowników z długimi godzinami pracy miała Grecja (13 proc.), następnie Francja i Cypr (po 10 proc.). Zaraz za nimi znalazła się Polska, gdzie dłużej niż należy pracowało 9 proc. pracowników.

Z kolei opublikowane we wrześniu 2023 przez Eurostat dane mówią, że Polacy są na drugim miejscu w UE pod względem liczby godzin przepracowanych w tygodniu.

W 2022 roku w Unii Europejskiej przeciętny tydzień pracy osób w wieku 20-64 lat wynosił średnio 37,5 godziny. Tymczasem według wyliczeń Eurostatu w Polsce było to 40,4 godziny.

Praca po godz. 18? Tak korzystamy z elastycznych godzin

Wśród ankietowanych przez Fundację Sukces Pisany Szminką w pełni dbających o wellbeing 45 proc. nie pracowało po 18, a 46 proc. jedynie dlatego, że w ten sposób korzystało z elastycznego czasu pracy.

Badani zostali zapytani także o to, jak często zdarzało im się pracować ponad 40 godzin tygodniowo – okazuje się, że co piąty ankietowany robi to bardzo często, co trzeci – czasami, a jedynie 15 proc. respondentów określało, że zdarza im się to bardzo rzadko lub nigdy. Natomiast wśród uczestników badania w pełni dbających o wellbeing jedynie 7 proc. robiło to bardzo często, a aż 29 proc. – bardzo rzadko lub nigdy.

Badanie pokazało, że elastyczne godziny pracy sprzyjają równemu podziałowi obowiązków domowych. 46 proc. respondentów deklarowało równy podział obowiązków domowych między partnerów. Wyniki badania wskazują, że odsetek ten jest wyższy w związkach, w których obie osoby mają elastyczne godziny pracy – w tych relacjach 55 proc. ma równy podział obowiązków. Natomiast w przypadku ankietowanych na co dzień dbających o wellbeing ten odsetek wynosi 58 proc.

Okazuje się, że zmiany w zarobkach nie mają większego wpływu na podział obowiązków domowych. Dwóch na trzech ankietowanych deklarowało, że zmiana zarobków nie miała wpływu na liczbę wykonywanych obowiązków, a 18 proc. przyznaje, że im więcej zarabia, tym domowych obowiązków wykonuje mniej.

- Istnieje potrzeba zwiększenia świadomości na temat znaczenia wellbeingu w miejscu pracy i edukacji zespołu na ten temat. Organizacje powinny aktywnie promować i rozwijać programy i inicjatywy związane z dobrostanem, które uwzględniają różnorodne potrzeby pracowników. Zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych, ludzkich i psychologicznych, a także dążenie do równowagi między pracą a życiem prywatnym, może przyczynić się do poprawy funkcjonowania psychicznego i zadowolenia pracowników oraz podniesienia wydajności i efektywności w firmie - mówiła niedawno na łamach PulsHR Ula Krajewska-Pinna z firmy HearMe.

W badaniu Fundacji Sukces Pisany Szminką wzięło udział 528 osób, 47 proc. w wieku do 39 lat i 53 proc. powyżej 40 lat, 29 proc. pochodzi z małych i średnich miejscowości, 71 proc. z miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 88 proc. badanych pracuje na etacie lub w oparciu o umowę B2B, 12 proc. prowadzi własną firmę. 53 proc. ma hybrydowy tryb pracy, 34 proc. – stacjonarny, a 13 proc. – zdalny. 78,8 proc. uczestników badania jest w związku.

